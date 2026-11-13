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Más de 1.600 empleados de Rockstar votan sobre un sindicato una semana antes del lanzamiento de GTA 6

La compañía prometió respetar el resultado de la consulta, que cierra el 26 de noviembre, mientras un tribunal de Glasgow termina de analizar el despido de 31 trabajadores organizados

Más de 1.600 empleados de Rockstar Games en el Reino Unido votan el reconocimiento del sindicato Rockstar Game Workers Union. (REUTERS/Corey Rudy)
Más de 1.600 empleados de Rockstar Games en el Reino Unido votan el reconocimiento del sindicato Rockstar Game Workers Union. (REUTERS/Corey Rudy)
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Más de 1.600 empleados de Rockstar Games en el Reino Unido empezaron a votar el 12 de noviembre si la empresa reconoce a su sindicato. La consulta cierra el 26 de noviembre, una semana después del estreno de GTA 6, previsto para el 19 de noviembre.

La votación decidirá si Rockstar reconoce formalmente al Rockstar Game Workers Union, parte del Sindicato de Trabajadores Independientes de Gran Bretaña (IWGB). Pueden votar casi todos los empleados británicos por debajo del nivel de dirección, según The Register.

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Si gana el sí, será el mayor sindicato reconocido en la industria británica de videojuegos, según el IWGB. El acuerdo de reconocimiento surgió de cuatro meses de negociaciones entre la dirección y los trabajadores.

El acuerdo sindical permitirá la negociación colectiva de salarios, horas extra y el uso de inteligencia artificial en Rockstar Games. (REUTERS/Corey Rudy)
El acuerdo sindical permitirá la negociación colectiva de salarios, horas extra y el uso de inteligencia artificial en Rockstar Games. (REUTERS/Corey Rudy)

El texto permitiría negociar salarios, horas extra, pensiones, bonos, licencias y otras condiciones laborales. Asimismo, daría al sindicato derecho a ser consultado sobre las políticas de recursos humanos y el uso de inteligencia artificial.

La empresa dice que aceptará el resultado

Jennifer Kolbe, directora de publicación de Rockstar, dijo a Bloomberg: “Vamos donde va el equipo. Si quieren un sindicato, tendrán un sindicato”.

El sindicato había pedido el reconocimiento voluntario a la dirección en junio de 2026 y anunció en julio que había comenzado a negociar, según This Week In Videogames. El voto es anónimo.

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La directora de publicación de Rockstar Games, Jennifer Kolbe, afirmó que la empresa aceptará la decisión que tome el equipo. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
La directora de publicación de Rockstar Games, Jennifer Kolbe, afirmó que la empresa aceptará la decisión que tome el equipo. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Nestor Uriate, programador de animación y representante del sindicato, afirmó: “Estoy increíblemente orgulloso del trabajo que hicimos en este juego. También estoy orgulloso del sindicato que construimos”. Agregó que se trata de trabajadores que construyen estructuras propias, no de una organización externa.

Shanti Easton-Steel, integrante del comité del sindicato, dijo que el voto busca más transparencia en las decisiones de la dirección. Mencionó como temas pendientes la brecha salarial de género, las políticas cambiantes sobre horas extra y la estabilidad laboral después del lanzamiento del juego.

La compañía matriz, Take-Two, prevé ingresos de USD 8.000 millones en su ejercicio fiscal 2027, en parte por las ventas proyectadas de GTA VI, según informó Game Developer.

Las organizaciones sindicales SAG-AFTRA y CWA manifestaron su respaldo a los empleados del Rockstar Game Workers Union. (REUTERS/Jana Rodenbusch)
Las organizaciones sindicales SAG-AFTRA y CWA manifestaron su respaldo a los empleados del Rockstar Game Workers Union. (REUTERS/Jana Rodenbusch)

Un juicio por despidos en paralelo

La votación coincide con un conflicto judicial. En octubre de 2025, Rockstar despidió a 31 integrantes del sindicato, según el IWGB, que los había identificado como miembros de un grupo privado en Discord, un servicio de mensajería. El sindicato lo calificó como persecución sindical.

Rockstar rechazó la acusación y sostuvo que los despidos fueron por falta grave, no por actividad sindical. Ejecutivos de la compañía declararon ante el tribunal que los trabajadores fueron separados por comentarios “despectivos” hallados en ese servidor, informó The Independent.

El juicio comenzó en Glasgow el 10 de septiembre de 2026 y se extendió más allá de la fecha prevista de cierre.

Los representantes del sindicato demandan transparencia frente a la brecha salarial de género y la estabilidad laboral tras el estreno de GTA VI. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Los representantes del sindicato demandan transparencia frente a la brecha salarial de género y la estabilidad laboral tras el estreno de GTA VI. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Veintitrés extrabajadores representados por el IWGB reclaman que los despidieron injustamente por su actividad sindical. Rockstar no logró que el tribunal descartara las acusaciones de lista negra.

Los alegatos finales están fijados para el 17 y 18 de noviembre de 2026, un día antes del lanzamiento del juego. El sindicato cuenta con el respaldo de SAG-AFTRA, que representa a actores, y de la CWA, que agrupa a trabajadores de Blizzard. La votación cierra el 26 de noviembre de este año.

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