Vicepresidenta dominicana abordará la cooperación regional ante la crisis humanitaria en Haití durante una conferencia en El Salvador

La vicepresidenta Raquel Peña viajará a El Salvador para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia. (Foto cortesía vicepresidenta Raquel Peña)

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La situación de Haití, marcada por la violencia de grupos armados y el deterioro humanitario, formará parte de la agenda que la vicepresidenta dominicana Raquel Peña llevará a El Salvador. La funcionaria participará en un foro regional donde expondrá la visión de su país sobre la estabilidad institucional y los desafíos de seguridad que afectan al Caribe.

Peña viajará este domingo 15 de noviembre para asistir a la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), prevista para los días 16 y 17 de noviembre. Su participación responde a una invitación del vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa.

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El lunes 16 de noviembre, la vicepresidenta ofrecerá una intervención especial durante la inauguración de la conferencia. La exposición se titulará “Instituciones sólidas, democracia estable: la experiencia de la República Dominicana y su aporte a la gobernanza regional”.

El Gobierno dominicano informó que Peña presentará la experiencia institucional del país y las políticas desarrolladas durante la administración del presidente Luis Abinader. El enfoque estará puesto en las medidas orientadas a fortalecer el funcionamiento de las instituciones públicas y su capacidad para responder a las demandas de la población.

La exposición dominicana en el foro regional abordará las políticas de fortalecimiento institucional del gobierno de Luis Abinader. (Foto cortesía vicepresidenta Raquel Peña)

La crisis de Haití estará entre los asuntos de la agenda regional

La vicepresidenta también abordará la crisis de seguridad en Haití, un asunto que República Dominicana ha situado entre sus prioridades de política exterior por la cercanía geográfica y el impacto regional de la violencia.

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Haití atraviesa una situación de inestabilidad política, institucional y humanitaria que se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021. Desde entonces, grupos armados ampliaron su presencia en zonas de Puerto Príncipe y otros departamentos, con ataques contra civiles, secuestros, desplazamientos y restricciones al acceso a servicios esenciales.

Datos recientes del sistema de Naciones Unidas indican que cerca de 1.5 millones de personas fueron desplazadas dentro de Haití a causa de la violencia. La inseguridad también dificulta la distribución de ayuda humanitaria y el funcionamiento de hospitales, escuelas y mercados, en especial en áreas bajo influencia de bandas armadas.

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Entre julio y septiembre de 2026, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití registró al menos 1.167 muertos y 459 heridos en hechos vinculados con la violencia. El organismo también documentó 344 víctimas de violencia sexual durante ese período.

La situación se mantiene como uno de los principales obstáculos para el proceso político haitiano. Las elecciones generales, que habrían sido las primeras desde 2016, fueron aplazadas hasta julio de 2027 debido a las condiciones de seguridad y las dificultades logísticas.

República Dominicana reiterará ante la comunidad internacional la solicitud de apoyo para frenar a las organizaciones criminales haitianas. (Foto cortesía vicepresidenta Raquel Peña)

República Dominicana plantea apoyo internacional frente a la violencia

Durante su participación en la conferencia, Peña se referirá a la necesidad de cooperación regional frente a los desafíos compartidos. En ese marco, respaldará la postura expresada por el presidente Luis Abinader, quien ha reclamado mayor apoyo internacional para contener la violencia de las organizaciones criminales en Haití.

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La posición dominicana sostiene que la respuesta a la crisis requiere la participación de la comunidad internacional, con respaldo a las autoridades haitianas y a los mecanismos destinados a restablecer la seguridad. El país ha advertido de forma reiterada sobre las consecuencias que tendría una mayor desestabilización en el territorio vecino.

La agenda de la vicepresidenta en El Salvador incluirá una reunión bilateral con Félix Ulloa. El encuentro está previsto para este domingo y tendrá como objetivo abordar asuntos de interés común y revisar los mecanismos de cooperación entre ambos países.

Tras su intervención del lunes, Peña participará en las actividades organizadas por la CIED 2026 y asistirá a un almuerzo ofrecido por el vicepresidente salvadoreño. La salida de la delegación dominicana está prevista desde la Base Aérea de San Isidro.

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