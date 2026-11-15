El Salvador

Vicepresidenta dominicana abordará la cooperación regional ante la crisis humanitaria en Haití durante una conferencia en El Salvador

La funcionaria dominicana viajará el 15 de noviembre invitada por Félix Ulloa para participar en la CIED 2026, y expondrá la visión dominicana sobre seguridad e instituciones

La vicepresidenta Raquel Peña viajará a El Salvador para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia. (Foto cortesía vicepresidenta Raquel Peña)
La vicepresidenta Raquel Peña viajará a El Salvador para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia. (Foto cortesía vicepresidenta Raquel Peña)
Guardar

La situación de Haití, marcada por la violencia de grupos armados y el deterioro humanitario, formará parte de la agenda que la vicepresidenta dominicana Raquel Peña llevará a El Salvador. La funcionaria participará en un foro regional donde expondrá la visión de su país sobre la estabilidad institucional y los desafíos de seguridad que afectan al Caribe.

Peña viajará este domingo 15 de noviembre para asistir a la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), prevista para los días 16 y 17 de noviembre. Su participación responde a una invitación del vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa.

PUBLICIDAD

El lunes 16 de noviembre, la vicepresidenta ofrecerá una intervención especial durante la inauguración de la conferencia. La exposición se titulará “Instituciones sólidas, democracia estable: la experiencia de la República Dominicana y su aporte a la gobernanza regional”.

El Gobierno dominicano informó que Peña presentará la experiencia institucional del país y las políticas desarrolladas durante la administración del presidente Luis Abinader. El enfoque estará puesto en las medidas orientadas a fortalecer el funcionamiento de las instituciones públicas y su capacidad para responder a las demandas de la población.

La exposición dominicana en el foro regional abordará las políticas de fortalecimiento institucional del gobierno de Luis Abinader. (Foto cortesía vicepresidenta Raquel Peña)
La exposición dominicana en el foro regional abordará las políticas de fortalecimiento institucional del gobierno de Luis Abinader. (Foto cortesía vicepresidenta Raquel Peña)

La crisis de Haití estará entre los asuntos de la agenda regional

La vicepresidenta también abordará la crisis de seguridad en Haití, un asunto que República Dominicana ha situado entre sus prioridades de política exterior por la cercanía geográfica y el impacto regional de la violencia.

PUBLICIDAD

Haití atraviesa una situación de inestabilidad política, institucional y humanitaria que se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021. Desde entonces, grupos armados ampliaron su presencia en zonas de Puerto Príncipe y otros departamentos, con ataques contra civiles, secuestros, desplazamientos y restricciones al acceso a servicios esenciales.

Datos recientes del sistema de Naciones Unidas indican que cerca de 1.5 millones de personas fueron desplazadas dentro de Haití a causa de la violencia. La inseguridad también dificulta la distribución de ayuda humanitaria y el funcionamiento de hospitales, escuelas y mercados, en especial en áreas bajo influencia de bandas armadas.

Entre julio y septiembre de 2026, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití registró al menos 1.167 muertos y 459 heridos en hechos vinculados con la violencia. El organismo también documentó 344 víctimas de violencia sexual durante ese período.

La situación se mantiene como uno de los principales obstáculos para el proceso político haitiano. Las elecciones generales, que habrían sido las primeras desde 2016, fueron aplazadas hasta julio de 2027 debido a las condiciones de seguridad y las dificultades logísticas.

República Dominicana reiterará ante la comunidad internacional la solicitud de apoyo para frenar a las organizaciones criminales haitianas. (Foto cortesía vicepresidenta Raquel Peña)
República Dominicana reiterará ante la comunidad internacional la solicitud de apoyo para frenar a las organizaciones criminales haitianas. (Foto cortesía vicepresidenta Raquel Peña)

República Dominicana plantea apoyo internacional frente a la violencia

Durante su participación en la conferencia, Peña se referirá a la necesidad de cooperación regional frente a los desafíos compartidos. En ese marco, respaldará la postura expresada por el presidente Luis Abinader, quien ha reclamado mayor apoyo internacional para contener la violencia de las organizaciones criminales en Haití.

La posición dominicana sostiene que la respuesta a la crisis requiere la participación de la comunidad internacional, con respaldo a las autoridades haitianas y a los mecanismos destinados a restablecer la seguridad. El país ha advertido de forma reiterada sobre las consecuencias que tendría una mayor desestabilización en el territorio vecino.

La agenda de la vicepresidenta en El Salvador incluirá una reunión bilateral con Félix Ulloa. El encuentro está previsto para este domingo y tendrá como objetivo abordar asuntos de interés común y revisar los mecanismos de cooperación entre ambos países.

Tras su intervención del lunes, Peña participará en las actividades organizadas por la CIED 2026 y asistirá a un almuerzo ofrecido por el vicepresidente salvadoreño. La salida de la delegación dominicana está prevista desde la Base Aérea de San Isidro.

Temas Relacionados

HaitíPandillasCrisis humanitariacrisis humanitaria en HaitíCrisis en HaitíRepública DominicanaEl SalvadorMisión salvadoreña en Haití

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La primera universidad carcelaria de Centroamérica: 40 reos en El Salvador a punto de licenciarse en Administración de Empresas

Cerca de 40 internos por delitos comunes culminan sus estudios superiores en un penal salvadoreño marcado por la estricta segregación de bandas criminales. Apoyado por organismos internacionales y la UCAD, el proyecto combina formación ejecutiva y alfabetización comunitaria como vía para romper el ciclo delictivo

La primera universidad carcelaria de Centroamérica: 40 reos en El Salvador a punto de licenciarse en Administración de Empresas

El Salvador confirmó la quinta muerte por dengue y acumula 6,908 casos sospechosos

Las autoridades sanitarias informaron que el país suma cinco decesos y 72 egresos hospitalarios por la infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti

El Salvador confirmó la quinta muerte por dengue y acumula 6,908 casos sospechosos

Energía y transporte impulsan alza del 4.05% en costos de producción salvadoreños

La factura de luz y gas repuntó casi un 30% en el último año, una suba que desafía los márgenes comerciales mientras el agua y la telefonía mantuvieron valores estables

Energía y transporte impulsan alza del 4.05% en costos de producción salvadoreños

Al grito de “¡Viva Bukele!“, cientos de estudiantes haitianos agradecen el despliegue militar salvadoreño contra pandillas

Con banderas nacionales y consignas de apoyo, decenas de alumnos de secundaria marcharon en Puerto Príncipe para agradecer la ofensiva de las tropas salvadoreñas contra las pandillas

Al grito de “¡Viva Bukele!“, cientos de estudiantes haitianos agradecen el despliegue militar salvadoreño contra pandillas

El Salvador y otras cuatro fuerzas nacionales y extranjeras enfrentan a las bandas armadas en Haití

Tras años de mantener en zozobra a los ciudadanos y controlar gran parte de Puerto Príncipe, las pandillas haitianas enfrentan hoy una ofensiva sin precedentes: cinco fuerzas distintas, encabezadas en el terreno por las tropas enviadas por Nayib Bukele, buscan desmantelar el dominio criminal en la nación caribeña

El Salvador y otras cuatro fuerzas nacionales y extranjeras enfrentan a las bandas armadas en Haití

TECNO

Cómo cuidar una freidora de aire: 5 trucos para evitar daños y reemplazos prematuros

Cómo cuidar una freidora de aire: 5 trucos para evitar daños y reemplazos prematuros

Subir el rendimiento del PC es posible con este truco gratis y oculto en Windows 11

Ver España vs Inglaterra en Fútbol Libre o Roja Directa llena el celular de publicidad invasiva y virus

Publicar un juego en Steam demora hasta tres semanas y los desarrolladores culpan a la IA

Con descargas falsas están engañando a fans de GTA 6 para robar sus datos y dinero

ENTRETENIMIENTO

“No pienso a largo plazo, ni siquiera en términos como legado”: Tommy Lee Jones reflexionó sobre su trayectoria en Hollywood

“No pienso a largo plazo, ni siquiera en términos como legado”: Tommy Lee Jones reflexionó sobre su trayectoria en Hollywood

La serie sobre Jesús que sus propios fans financiaron: “The Chosen” estrenó su sexta temporada

Actores, deportistas y músicos: 11 parejas que encontraron el amor a través de aplicaciones de citas

El nuevo kdrama de Gong Yoo y Song Hye-kyo ya tiene tráiler: ¿cuándo se estrenará en Netflix?

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura

MUNDO

Netanyahu y Gadi Eisenkot acordaron continuar las negociaciones para formar un Gobierno de unidad en Israel

Netanyahu y Gadi Eisenkot acordaron continuar las negociaciones para formar un Gobierno de unidad en Israel

Descubren una nueva especie de pez de menos de dos centímetros en el Mar Rojo: solo se encontraron dos ejemplares

Un huevo de ave extinta hallado en 1966 vuelve a Nueva Zelanda después de seis décadas

La Marina francesa interceptó un semisumergible sin bandera que transportaba toneladas de cocaína en el Atlántico

Científicos identifican un animal marino sin registro silvestre desde hace dos décadas