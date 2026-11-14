El Salvador confirmó la quinta muerte por dengue y acumula 6,908 casos sospechosos

El Ministerio de Salud confirmó la quinta muerte asociada al dengue en El Salvador en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud de El Salvador (Minsal) confirmó la quinta muerte asociada al dengue en el país, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico número 43, que reúne datos de la semana comprendida entre el 25 y el 31 de octubre.

El Minsal no difundió detalles sobre la identidad, edad o lugar de residencia de la persona cuya muerte elevó a cinco el número de fallecimientos por dengue en lo que va de 2026.

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Durante la semana epidemiológica 43, las autoridades contabilizaron 358 casos sospechosos de dengue, 10 menos que los 368 informados en la semana 42. A su vez, el informe de la institución sanitaria consignó 77 casos confirmados de dengue hasta la semana 43. También se notificaron 72 egresos hospitalarios relacionados con la enfermedad. Además, el boletín identifica al DEN3 como serotipo circulante en el país.

Por su parte, hasta el 31 de octubre, la vigilancia sanitaria acumulaba 6,908 casos sospechosos. El grupo de 10 a 19 años concentró el mayor cantidad, con un total de 2,504. Le siguen los niños de cinco a nueve años, con 1,801 atenciones. Mientras de uno a cuatro años se notificaron 784 consultas y en lactantes menores de un año, 246.

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El informe oficial identificó la circulación del serotipo DEN3 y sumó 77 casos confirmados de dengue en el país. (REUTERS/Pilar Olivares)

La cifra sitúa a niños, adolescentes y jóvenes entre los sectores de la población con mayor presencia en los registros de consulta médica relacionados con el dengue.

Los datos de vigilancia epidemiológica tienen carácter provisional y pueden modificarse en los informes posteriores, según la actualización de casos sospechosos, pruebas de laboratorio, hospitalizaciones y defunciones.

El Minsal notificó además un caso de dengue grave hasta la última actualización de su reporte.

Signos de alarma

El dengue puede evolucionar hacia cuadros de mayor riesgo. Entre los signos de alarma se encuentran el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, el sangrado de mucosas, la somnolencia y la irritabilidad.

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Ante la aparición de estos síntomas, las autoridades sanitarias recomiendan acudir de inmediato a un establecimiento de salud. También aconsejan evitar la automedicación, ya que algunos fármacos pueden aumentar el riesgo de sangrado en pacientes con dengue.

La infección se transmite por la picadura de una hembra infectada del mosquito Aedes aegypti. El insecto suele picar durante el día, con mayor actividad después del amanecer y antes del atardecer. Los síntomas pueden aparecer entre cinco y siete días después de la infección.

Eliminar recipientes con agua ayuda a reducir los criaderos

Las medidas de prevención apuntan a eliminar o controlar los recipientes que acumulan agua y pueden convertirse en criaderos del mosquito. Entre las recomendaciones figuran voltear botellas, cubetas, neumáticos y otros objetos en desuso.

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El Minsal recomienda tapar los depósitos de agua y eliminar recipientes en desuso para reducir criaderos. (Cortesía: Ministerio de Salud de El Salvador)

También se aconseja tapar barriles, pilas y depósitos de agua. Estos contenedores deben permanecer cubiertos para impedir que el mosquito deposite huevos. Las pilas, barriles y otros recipientes requieren lavado semanal, mientras que los floreros deben limpiarse y renovar su agua con frecuencia.

De igual forma, el Ministerio de Salud recomienda además el uso de repelente, mosquiteros, camisas de manga larga y pantalones, sobre todo en zonas con presencia de mosquitos.