SpaceX logró por primera vez atrapar a la nave orbital Starship con dos brazos de la torre de lanzamiento

SpaceX logró por primera vez la vuelta segura de Starship

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SpaceX logró recuperar la nave orbital Starship en la torre de lanzamiento de Starbase, en el sur de Texas, durante el vuelo de prueba número 15 de su sistema de transporte espacial. La maniobra marcó la primera vez que la compañía sostuvo la etapa superior, conocida como Ship, con los dos brazos de la estructura desde la que despegó.

El resultado concentró la atención sobre una fase que hasta ahora no había formado parte de los vuelos de la nave: su regreso al punto exacto de partida tras pasar más de 22 horas en el espacio. La operación exigió que el vehículo atraviese la atmósfera, reduzca su velocidad, corrija su trayecto y ejecute un encendido final con precisión suficiente para aproximarse a la torre.

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La prueba también incluyó la inserción de Ship en órbita terrestre baja y el despliegue de 26 satélites Starlink V3. El vuelo, por lo tanto, combinó objetivos operativos de la constelación de internet con ensayos orientados al futuro uso de Starship como vehículo reutilizable para misiones de gran escala, entre ellas las previstas dentro del programa Artemis de la NASA.

El regreso de Ship exigió revisar sus sistemas durante más de 21 horas en el espacio, la misión incluyó tres puntos de decisión para descenso - REUTERS/Steve Nesius

El despegue ocurrió ayer a las 22:47 GMT desde las instalaciones de Starbase. El conjunto formado por el propulsor Super Heavy, de 72 metros, y la nave Ship, de 50 metros, dejó atrás la torre sin incidentes.

Sus 33 motores Raptor 3 generaron más de 18 millones de libras de empuje, una potencia necesaria para elevar un sistema concebido para trasladar grandes cargas hacia la órbita y más allá.

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A los dos minutos y medio, el propulsor completó el apagado principal de sus motores y se separó de Ship. La nave encendió entonces sus propios motores Raptor, mientras Super Heavy iniciaba una maniobra de retorno hacia la costa texana. El ascenso mantuvo el perfil previsto, aunque la empresa descartó intentar la recuperación del propulsor con los brazos de la torre.

El propulor Super Heavy v3 Booster explotó ayer al regresar a la Tierra - REUTERS/Joe Skipper

En lugar de esa maniobra, Super Heavy efectuó un amerizaje controlado en el Golfo de México unos seis minutos y medio después del lanzamiento, pero explotó a contacto con el agua.

SpaceX no precisó de inmediato la causa de la decisión. La cancelación mostró que la empresa mantiene alternativas para cada etapa del vuelo y evita una aproximación a la torre cuando el estado del vehículo no ofrece las condiciones requeridas.

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Ship alcanzó la órbita, desplegó satélites y volvió tras 14 vueltas a la Tierra

El vuelo 15 llevó a Ship hasta una órbita de 275 kilómetros, 26 satélites Starlink V3 sumaron un terabit de capacidad de datos - SpaceX

Mientras el propulsor descendía, Ship continuó su ascenso. La primera ignición de sus motores concluyó cerca de ocho minutos después del despegue. Una segunda activación, con una duración aproximada de 20 segundos, ubicó a la nave en órbita terrestre baja, a unos 275 kilómetros de altitud, a los 26 minutos y 10 segundos de misión.

“Hemos logrado una inserción orbital nominal, por lo que Starship ahora está en órbita alrededor de la Tierra por segunda vez. Es un momento realmente grandioso”, dijo Dan Huot de SpaceX.

El antecedente inmediato se encontraba en el vuelo 14, lanzado el 28 de septiembre, cuando Starship alcanzó por primera vez la órbita y liberó otro grupo de 26 satélites Starlink V3. La misión 15 repitió esa capacidad de despliegue y añadió una demostración de regreso que apunta a resolver uno de los desafíos centrales del programa: conservar la nave para utilizarla de nuevo.

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La primera recuperación de la etapa superior acerca a Starship a la reutilización total, SpaceX proyecta hasta 10000 lanzamientos anuales - REUTERS/Steve Nesius

Los satélites V3 representan la nueva generación de la red de conectividad de SpaceX. Según el plan de vuelo, los 26 aparatos aportan un terabit de capacidad de datos a la constelación. La cifra equivale a la carga de capacidad que brindarían diez lanzamientos de satélites Starlink V2 con cohetes Falcon 9, de acuerdo con la información divulgada por la compañía.

Tres unidades V3 incorporaron cámaras orientadas hacia Ship después de su liberación. El objetivo consistió en obtener imágenes de las losetas térmicas y de otros sectores externos de la nave, con el fin de revisar posibles daños tras el ascenso. Esos datos aportaron una referencia adicional antes de autorizar el regreso de Starship a Starbase.

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“Starship solo regresará al lugar de lanzamiento si el equipo de control de vuelo se ha asegurado de que los sistemas del vehículo críticos para las maniobras de reentrada, el encendido final del aterrizaje y la aproximación a la torre estén en buen estado”, escribió SpaceX antes del aclamado aterrizaje.

La nave recorrió una ruta alejada de ciudades del valle del Río Grande, antes de girar sobre el Golfo de México hacia Starbase - REUTERS/Steve Nesius

La nave completó 14 órbitas alrededor del planeta antes de iniciar la fase de retorno. Ese lapso permitió a los equipos revisar telemetría, verificar la salud de los sistemas y decidir si el vehículo podía asumir una aproximación directa a la torre. La misión tenía tres oportunidades para optar por un descenso anticipado en el océano Pacífico si aparecía una anomalía o una incertidumbre relevante.

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El primer punto de decisión llegó poco después del despliegue de los Starlink; el segundo se ubicó a las siete horas y 15 minutos de misión; el último, a las 20 horas y 41 minutos. Esas ventanas reflejan la prudencia de una operación que introduce una maniobra inédita sobre una zona de lanzamiento activa y cerca de poblaciones del sur de Texas.

El escudo térmico y la precisión del descenso definieron la aproximación a Starbase

Los cuatro flaps de la nave controlaron el recorrido sobre el Golfo de México, la trayectoria evitó las ciudades del valle del Río Grande - SpaceX

La desorbitación comenzó cerca de las 21 horas y 36 minutos posteriores al despegue, mediante un encendido de unos 10 segundos. Esa maniobra modificó la trayectoria de Ship y la dirigió hacia el sur de Texas. Unos 35 minutos más tarde, la nave ingresó en las capas densas de la atmósfera para afrontar el tramo de mayor exigencia térmica y aerodinámica.

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Durante el descenso, Starship utilizó cuatro aletas móviles, llamadas flaps, que controlan su orientación y ayudan a sostenerla dentro de un corredor de vuelo definido. Estas superficies permiten que la nave ajuste el recorrido antes de la maniobra final de aterrizaje. La ruta evitó las ciudades principales del valle del Río Grande, pasó al norte de South Padre Island y trazó un giro sobre el Golfo de México antes del retorno a Starbase.

Los habitantes del condado de Cameron escucharon estampidos sónicos durante la aproximación. El fenómeno ocurre cuando un vehículo supera la velocidad del sonido y genera ondas de choque que se perciben como uno o varios truenos breves. Su intensidad depende de variables atmosféricas y de la trayectoria; SpaceX señaló que no implica un riesgo sanitario, aunque puede resultar audible para las comunidades cercanas.

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La nave Starship 42, a bordo del propulsor Super Heavy v3 Booster 22, despega en su decimoquinto vuelo de prueba desde el complejo de lanzamiento de SpaceX en Starbase, Texas, EE. UU., el 13 de noviembre de 2026. SpaceX planea regresar y recuperar el propulsor y la Starship después del lanzamiento. REUTERS/Steve Nesius

La compañía introdujo cambios en el sistema de protección térmica de Ship para este vuelo. Entre ellos figuraron refuerzos en los puntos de fijación de las losetas, especialmente en sectores donde podían desprenderse durante el ascenso. También incorporó correcciones para evitar que el plasma alcanzara espacios situados detrás de esa cobertura protectora.

Además, instaló piezas curvas sobre una zona más amplia de la superficie exterior. La geometría busca limitar el calentamiento en las separaciones entre losetas durante el regreso atmosférico. El funcionamiento de estos elementos resulta decisivo porque una nave reutilizable debe soportar el ascenso, la exposición al vacío, la reentrada y el aterrizaje sin requerir una reconstrucción completa tras cada vuelo.

La recuperación de Ship representó el primer éxito de este tipo para la etapa superior de Starship. SpaceX ya había recuperado tres propulsores Super Heavy de la versión V1 y reutilizó dos de ellos en vuelos posteriores. Sin embargo, la etapa superior concentra desafíos adicionales: alcanza la órbita, permanece en el espacio durante más tiempo y vuelve a atravesar la atmósfera a velocidades mucho mayores.

Tres satélites Starlink V3 observaron el estado externo de Ship tras su despliegue, las cámaras aportaron datos para decidir el retorno - REUTERS/Joe Skipper

La apuesta por recuperar ambos componentes responde a la escala de los planes de SpaceX. La empresa prevé que Starship transporte lotes mucho más grandes de satélites Starlink V3 y respalde una futura infraestructura orbital para centros de datos. Elon Musk, fundador y director ejecutivo de la compañía, planteó una constelación de unos 100.000 satélites de próxima generación y una red vinculada con inteligencia artificial diez veces mayor.

Esos proyectos exigirían una frecuencia de lanzamientos que los sistemas actuales no pueden sostener con costos moderados. Musk fijó como meta alcanzar 10.000 vuelos de Starship por año hacia 2030. El objetivo depende de una recuperación rápida, de inspecciones más simples y de vehículos capaces de volver a servicio sin largos períodos de reparación.

La fiabilidad también condiciona los compromisos de SpaceX con la NASA. La agencia eligió una variante de Starship como uno de los módulos de alunizaje tripulados del programa Artemis. La planificación contempla una misión de demostración vinculada con Orion y la tripulación de Artemis III en órbita terrestre durante el verano de 2027, antes de una futura llegada de astronautas a la superficie lunar.