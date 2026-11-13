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Rockstar advierte que demandará a quienes intenten llevar GTA 6 a PC mediante inteligencia artificial

La empresa matriz de Rockstar considera que la IA puede facilitar la piratería mediante técnicas de ingeniería inversa y busca proteger sus principales franquicias

Rockstar busca proteger GTA 6 frente a posibles versiones piratas creadas con inteligencia artificial. (Rockstar)
Rockstar busca proteger GTA 6 frente a posibles versiones piratas creadas con inteligencia artificial. (Rockstar)
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La espera por Grand Theft Auto 6 (GTA 6) también abrió un debate sobre la piratería y el uso de inteligencia artificial para desarrollar versiones no autorizadas del videojuego. Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games, advirtió que la compañía recurrirá a acciones legales contra quienes intenten crear adaptaciones ilegales del título para computadoras mediante herramientas de IA.

La advertencia llega en la recta final hacia el lanzamiento del videojuego, previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Mientras los usuarios de estas consolas se preparan para jugarlo, quienes utilizan PC todavía no cuentan con una fecha oficial de estreno para esa plataforma.

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Esta diferencia en el calendario podría abrir una oportunidad para que terceros intenten desarrollar versiones no autorizadas del juego. Frente a ese escenario, Take-Two busca reforzar la protección de sus propiedades intelectuales y evitar que la inteligencia artificial facilite la creación de copias o adaptaciones ilegales.

GTA 6 videojuegos - reservar videojuego - tecnología - 18 de junio
Take-Two advirtió que tomará acciones legales contra quienes intenten copiar el videojuego. (Composición Infobae: Rockstar Games)

Take-Two prepara medidas legales contra los ports piratas de GTA 6

En declaraciones recogidas por el medio especializado IGN, Strauss Zelnick explicó que la compañía está fortaleciendo sus herramientas legales y técnicas para proteger sus principales franquicias. El ejecutivo se refirió especialmente a los riesgos que representan las nuevas tecnologías para la propiedad intelectual de la industria de los videojuegos.

Uno de los escenarios que preocupa a Take-Two es que alguien utilice inteligencia artificial para analizar el funcionamiento de GTA 6 y desarrollar una versión no autorizada para PC. Este procedimiento podría apoyarse en técnicas de ingeniería inversa, que permiten estudiar cómo está construido un programa para intentar reproducir sus características o funciones.

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Zelnick reconoció que los avances de la IA hacen que combatir la piratería sea más complejo que en el pasado. Estas herramientas pueden facilitar tareas que antes requerían conocimientos técnicos especializados y una mayor cantidad de tiempo, lo que incrementa los riesgos para los desarrolladores y las compañías que poseen los derechos de los videojuegos.

La inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para combatir la piratería en la industria de los videojuegos.
La inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para combatir la piratería en la industria de los videojuegos.

Sin embargo, el directivo sostuvo que el problema puede enfrentarse mediante medidas firmes. La estrategia de Take-Two contempla tanto la vigilancia de sus propiedades intelectuales como el uso de mecanismos legales para responder ante quienes intenten copiar o distribuir sus producciones sin autorización.

La advertencia también refleja una preocupación que va más allá de las posibles pérdidas económicas. Para la compañía, proteger el trabajo creativo de sus equipos resulta fundamental frente a tecnologías que pueden facilitar la reproducción de contenidos digitales.

Cuándo llegaría GTA 6 a PC y qué se sabe sobre su lanzamiento

Por ahora, Rockstar Games no ha anunciado una fecha oficial para la versión de computadora de GTA 6. El lanzamiento inicial estará limitado a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, por lo que los jugadores de PC deberán esperar una confirmación de la compañía.

No obstante, reportes publicados por GamesBeat apuntan a que el videojuego podría llegar a esta plataforma durante el primer trimestre de 2027, entre enero y marzo. De concretarse esa ventana, la espera sería considerablemente menor que la que tuvieron los usuarios de PC con anteriores producciones de Rockstar.

GTA 6 llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras los usuarios de PC deberán esperar. (Rockstar Games)
GTA 6 llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras los usuarios de PC deberán esperar. (Rockstar Games)

Por ejemplo, Grand Theft Auto V llegó primero a PlayStation 3 y Xbox 360 en septiembre de 2013, mientras que su versión para PC apareció en abril de 2015. En el caso de Red Dead Redemption 2, el estreno en consolas ocurrió en octubre de 2018 y la adaptación para computadoras llegó en noviembre de 2019.

Sin embargo, la fecha de 2027 para GTA 6 debe considerarse una previsión basada en reportes y no un calendario confirmado por Rockstar.

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