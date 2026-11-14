La crisis turística en Cuba desplaza temporalmente a 22,000 trabajadores públicos del sector

La crisis del turismo en Cuba afecta a unos 22,000 puestos de trabajo públicos debido a la falta de combustible y la baja afluencia de visitantes. /(EFE/ Ernesto Mastrascusa)

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La crisis del turismo en Cuba ya afecta a unos 22,000 puestos de trabajo públicos del sector, en un escenario marcado por la falta de combustible, los problemas energéticos y una caída de la llegada de visitantes que se arrastra desde la pandemia de covid-19.

El ministro de Turismo cubano, Juan Carlos García, afirmó que, al cierre de 2025, la actividad tenía cerca de 103,000 trabajadores, aunque actualmente permanecen en sus instalaciones alrededor de 83,000. Los datos fueron expuestos durante una intervención en el programa estatal Mesa Redonda y recogidos por la agencia EFE.

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Una parte de los empleados que dejó de desempeñarse en hoteles, agencias y otros establecimientos vinculados a visitantes extranjeros conserva su relación contractual con el sector. Sin embargo, esas personas fueron destinadas de manera temporal a hospitales, industrias y otras actividades, según explicó García.

La legislación laboral cubana contempla la figura del trabajador interrupto cuando una actividad se paraliza de forma transitoria. Ese mecanismo prioriza la reubicación por sobre el despido, aunque el traslado hacia otras áreas tiene consecuencias directas sobre los ingresos de quienes dependían de propinas, pagos vinculados al servicio turístico y otras entradas informales.

El economista cubano Ricardo Torres había calculado en junio, en declaraciones a EFE, que entre 20,000 y 30,000 trabajadores podían resultar afectados por el desplome de la actividad. El especialista advirtió entonces que conservar un contrato laboral no evitaba la pérdida de ingresos para una parte de los empleados.

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Los cortes eléctricos y la falta de combustible limitan el transporte de pasajeros y el funcionamiento de los alojamientos en la isla./ (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

El sector pasó de emplear hasta 150,000 personas antes de la pandemia

Antes de la irrupción del coronavirus, el turismo cubano contrataba entre 140,000 y 150,000 trabajadores. La pandemia redujo la circulación internacional de viajeros y golpeó a una actividad que figura entre las principales fuentes de divisas de la isla, junto con las remesas y la exportación de servicios profesionales.

La reapertura de las fronteras no permitió recuperar los niveles previos. El propio ministro reconoció que la reducción del empleo no responde solo a las dificultades de los últimos meses, sino a un deterioro gradual de la comercialización turística desde la emergencia sanitaria.

La recuperación también quedó limitada por la crisis económica interna. Cuba atraviesa desde hace años un período de escasez de alimentos, medicamentos y combustible, acompañado por inflación, cortes eléctricos y una dolarización parcial de la economía. Ese cuadro afecta la operación hotelera, el transporte terrestre, la disponibilidad de insumos y la prestación de servicios para los visitantes.

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Los problemas de abastecimiento energético adquirieron un peso mayor durante 2026. La falta de combustible complicó la llegada y la operación de vuelos internacionales, mientras que los apagones prolongados incidieron sobre la oferta de alojamiento y actividades recreativas.

La llegada de turistas cayó 65.1% entre enero y septiembre

La magnitud del deterioro aparece en las cifras oficiales de visitantes. Cuba recibió 477,707 turistas internacionales entre enero y septiembre, un retroceso de 65.1% frente al mismo período de 2025, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información citados por EFE.

Una playa de arena clara en un destino turístico de Cuba luce completamente desierta, reflejando el impacto en la industria del turismo de la isla. (Captura de video)

La caída se explica por una combinación de factores. A la debilidad acumulada desde la pandemia se sumó la presión de Estados Unidos desde enero, con restricciones que, de acuerdo con el régimen cubano, agravaron el acceso al combustible y elevaron los costos de operación. La reducción de vuelos y la salida de hoteleras extranjeras ante el riesgo de sanciones secundarias también redujeron la capacidad del sector.

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El turismo había sido uno de los rubros elegidos por el Estado para captar moneda extranjera. Sin embargo, el descenso de visitantes ocurre mientras persiste la construcción y renovación de instalaciones hoteleras, una apuesta que contrasta con la baja ocupación y el cierre temporal de establecimientos en varias zonas del país.

En junio, el Ejecutivo de La Habana incluyó medidas para el turismo dentro de un paquete de 176 reformas económicas. Las disposiciones habilitan una mayor participación privada en la gestión de hoteles, el alquiler de vehículos y los servicios de transporte de pasajeros.

Las reformas también prevén que actores privados puedan operar como agentes turísticos y guías. El alcance de esas medidas dependerá de la disponibilidad de combustible, la conectividad aérea y la posibilidad de que el país recupere mercados emisores en un contexto de contracción económica.

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