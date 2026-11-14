Tecno

El ganador de premio literario en Francia reconoció que una IA escribió diez palabras de su novela

El francés Philippe Jaenada escondió la frase como un juego y ningún lector la halló, semanas después de que el jurado sacara de la lista a otro autor

El escritor Philippe Jaenada reconoció que una inteligencia artificial completó diez palabras de su novela L'Inconnue du quai de Javel. (REUTERS/Christian Hartmann)
El escritor Philippe Jaenada reconoció que una inteligencia artificial completó diez palabras de su novela L'Inconnue du quai de Javel. (REUTERS/Christian Hartmann)
Guardar

El escritor francés Philippe Jaenada, ganador del premio Goncourt 2026, reconoció que una inteligencia artificial completó diez palabras de su novela L’Inconnue du quai de Javel. Las reveló el 6 de noviembre en la radio RTL, tres días después de recibir el galardón literario más prestigioso de Francia.

Se trata de la segunda mitad de una frase de la página 215, que empieza con “Creer no cuesta nada” y termina con una expresión sobre el pan en la mesa. Según la agencia AFP, el autor escondió ese fragmento a propósito, como un desafío para sus lectores.

PUBLICIDAD

Desde la publicación del libro, Jaenada recibió decenas de propuestas de lectores que intentaron adivinar cuál era la frase. “Nadie la encontró”, afirmó en un comunicado difundido por su editorial, Flammarion.

La obra ganadora del premio Goncourt 2026 reconstruye el caso de un homicidio sin resolver ocurrido en París a fines de los años cuarenta. (REUTERS/Christian Hartmann)
La obra ganadora del premio Goncourt 2026 reconstruye el caso de un homicidio sin resolver ocurrido en París a fines de los años cuarenta. (REUTERS/Christian Hartmann)

La novela reconstruye el asesinato sin resolver de una joven bretona en París a fines de los años 40. Jaenada, de 62 años, escribe libros sobre crímenes sin esclarecer y había sido finalista cuatro veces antes. Ganó en la primera vuelta del jurado, con seis votos contra tres para Sylvain Prudhomme, según el medio Türkiye Today.

Tres usos de la IA, según el autor

Jaenada dijo que recurrió a la IA tres veces. La primera fue la frase oculta. La segunda, según su comunicado, fue preguntar a dos chatbots qué se seca más rápido en una noche de 17 °C: el pelo largo de una joven o el empedrado de París. Las respuestas fueron, dijo, “caricaturescamente precisas, y por lo tanto estúpidas” y contradictorias.

PUBLICIDAD

La tercera fue una consulta de investigación: quería saber si los dedos de un cadáver se arrugan al dejarlos en agua caliente, como los de una persona viva. El autor dice que cuenta ese uso dentro del propio libro.

En el comunicado negó haber usado IA generativa para escribir el resto: “Es ridículamente absurdo pensar ni medio segundo que me serví de la IA generativa para escribir algo en este libro”.

Jaenada consultó a dos chatbots para resolver dudas sobre detalles forenses y factores físicos durante la investigación de su libro. (REUTERS/Dado Ruvic)
Jaenada consultó a dos chatbots para resolver dudas sobre detalles forenses y factores físicos durante la investigación de su libro. (REUTERS/Dado Ruvic)

Un día después del premio, según The Guardian, Jaenada dijo en la radio France Inter que no se puede ignorar la IA: hay que usarla, reconocerla y “domesticarla” sin dejar que reemplace a los autores.

El precedente: un libro excluido en septiembre

El 25 de septiembre de 2026, la Academia Goncourt retiró de su lista de candidatos la novela C’était ça ou mourir, del canadiense de origen haitiano Thélyson Orélien. Un periodista, Samuel Fitoussi, había pasado el texto por una herramienta de detección llamada Pangram y concluyó que gran parte lo había generado una máquina.

La Academia dijo que los análisis de investigadores y periodistas indicaban que el libro era “muy probablemente” en buena parte producto de IA, y que quería enviar una señal clara contra los textos creados con ayuda de esa tecnología. El libro había vendido más de 35.000 ejemplares y ganado el premio Fnac de novela.

El novelista francés afirmó en una entrevista que los creadores deben domesticar la tecnología para impedir que sustituya a los autores. (REUTERS/Dado Ruvic)
El novelista francés afirmó en una entrevista que los creadores deben domesticar la tecnología para impedir que sustituya a los autores. (REUTERS/Dado Ruvic)

La precisión de los programas que detectan texto de IA está en duda. En octubre de 2026, Orélien calificó las acusaciones de “calumnia” y aseguró que ninguna frase fue generada por una máquina. En la misma declaración admitió que había plagiado en una obra anterior.

Una semana después, su editorial canadiense, Boréal, dijo que nuevas pruebas mostraban el uso de IA en la escritura y rompió la relación con él.

Hackers sin experiencia usan IA para armar bandas de secuestro de datos

Los grupos de ransomware reclamaron 3.000 ataques entre julio y septiembre, un aumento de entre 20% y 40% frente a la primavera.

La firma de seguridad ReliaQuest detectó a un adolescente que obtuvo más de 800.000 dólares como cabecilla de una red de secuestro de datos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)
La firma de seguridad ReliaQuest detectó a un adolescente que obtuvo más de 800.000 dólares como cabecilla de una red de secuestro de datos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Especialistas atribuyen el incremento a la inteligencia artificial, que permite a delincuentes sin experiencia crear correos fraudulentos, revisar código, explotar vulnerabilidades y negociar rescates.

Halcyon identificó 111 bandas activas en ese trimestre; algunas nuevas publicaron decenas de supuestas víctimas en pocos días.

ReliaQuest detectó un adolescente al frente de una de ellas, que obtuvo más de USD 800.000 en dos semanas. Sin embargo, investigadores advierten que todavía no existe ransomware completamente automatizado y que aún requiere intervención humana.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialPhilippe JaenadaLibrosFranciaTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Puede la inteligencia artificial reemplazar una conversación humana?

Los chatbots ofrecen escucha inmediata y respuestas personalizadas, aunque los estudios aún analizan sus efectos sobre soledad, vínculos y dependencia

¿Puede la inteligencia artificial reemplazar una conversación humana?

Tribunal Supremo de Puerto Rico multa a dos personas por citar fallos inexistentes que habrían sido generados con IA

Los jueces advirtieron que quien litigue sin abogado deberá verificarlas igual que un profesional del derecho, bajo riesgo de sanciones

Tribunal Supremo de Puerto Rico multa a dos personas por citar fallos inexistentes que habrían sido generados con IA

Cómo crear un evento en WhatsApp e invitar a quienes no tienen la aplicación

La función permite compartir un enlace con familiares o amigos para que confirmen asistencia desde el navegador, pero llega de forma gradual y puede no aparecer aún

Cómo crear un evento en WhatsApp e invitar a quienes no tienen la aplicación

Códigos de Free Fire para canjear hoy sábado 14 de noviembre 2026: gratis diamantes, skins, oro y más

Los usuarios de Free Fire deben acceder, desde un celular o una computadora, al portal oficial de recompensas de Garena para canjear los códigos

Códigos de Free Fire para canjear hoy sábado 14 de noviembre 2026: gratis diamantes, skins, oro y más

Cómo activar Emergencia SOS en Android para llamar con cinco pulsaciones del botón de encendido

La función comparte la ubicación con contactos y muestra datos médicos en la pantalla bloqueada, pero no opera con el ahorro de batería

Cómo activar Emergencia SOS en Android para llamar con cinco pulsaciones del botón de encendido

DEPORTES

El impactante “Aliento de Dragón” con el que Gales combatió el haka de los All Blacks: “La mejor respuesta de la historia”

El impactante “Aliento de Dragón” con el que Gales combatió el haka de los All Blacks: “La mejor respuesta de la historia”

Las perlitas que dejó la primera jornada de la Copa Potrero: del golazo de Dieguito Latorre a la presencia del ahijado de Messi

Boca Juniors y Banfield se medirán por un lugar en la final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La revelación del jefe de una escudería de la Fórmula 1 que tomó una decisión “terriblemente dolorosa” en el coche del equipo

Un futbolista de San Martín de Burzaco recibió un balazo en la pierna y está internado: habría intentado separar una pelea entre amigos

TELESHOW

L-Gante salió en defensa de Wanda Nara tras su nuevo cruce con la China Suárez

L-Gante salió en defensa de Wanda Nara tras su nuevo cruce con la China Suárez

Juan Otero apareció con la pierna enyesada en una silla de ruedas y preocupó a sus seguidores: su explicación

Sigue la guerra: los agresivos mensajes contra la China Suárez que reposteó Wanda Nara

Marilina Bertoldi reveló que el beso con Lali y Tini en River no iba a suceder y ella lo propuso: "Era raro que no pasara"

El hijo de José María Muscari fue con su novia a la fiesta por los 50 años de su padre: “Los más lindos”

INFOBAE AMÉRICA

Islas Sandwich del Sur, el archipiélago donde los terremotos y volcanes revelan una frontera de placas

Islas Sandwich del Sur, el archipiélago donde los terremotos y volcanes revelan una frontera de placas

Bariloche reunió a referentes de siete países para impulsar una agenda espacial latinoamericana: las claves para avanzar en conjunto

Solicitan prisión preventiva para un hombre acusado de agresión sexual contra una niña en República Dominicana

La Comunidad Defensora exige al gobierno de Arévalo ejecutar la política de protección ante la falta de presupuesto

Guatemala: El volcán de Fuego registra hasta ocho explosiones por hora y columnas de ceniza de 4.800 metros