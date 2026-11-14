El ganador de premio literario en Francia reconoció que una IA escribió diez palabras de su novela

El escritor Philippe Jaenada reconoció que una inteligencia artificial completó diez palabras de su novela L'Inconnue du quai de Javel. (REUTERS/Christian Hartmann)

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El escritor francés Philippe Jaenada, ganador del premio Goncourt 2026, reconoció que una inteligencia artificial completó diez palabras de su novela L’Inconnue du quai de Javel. Las reveló el 6 de noviembre en la radio RTL, tres días después de recibir el galardón literario más prestigioso de Francia.

Se trata de la segunda mitad de una frase de la página 215, que empieza con “Creer no cuesta nada” y termina con una expresión sobre el pan en la mesa. Según la agencia AFP, el autor escondió ese fragmento a propósito, como un desafío para sus lectores.

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Desde la publicación del libro, Jaenada recibió decenas de propuestas de lectores que intentaron adivinar cuál era la frase. “Nadie la encontró”, afirmó en un comunicado difundido por su editorial, Flammarion.

La obra ganadora del premio Goncourt 2026 reconstruye el caso de un homicidio sin resolver ocurrido en París a fines de los años cuarenta. (REUTERS/Christian Hartmann)

La novela reconstruye el asesinato sin resolver de una joven bretona en París a fines de los años 40. Jaenada, de 62 años, escribe libros sobre crímenes sin esclarecer y había sido finalista cuatro veces antes. Ganó en la primera vuelta del jurado, con seis votos contra tres para Sylvain Prudhomme, según el medio Türkiye Today.

Tres usos de la IA, según el autor

Jaenada dijo que recurrió a la IA tres veces. La primera fue la frase oculta. La segunda, según su comunicado, fue preguntar a dos chatbots qué se seca más rápido en una noche de 17 °C: el pelo largo de una joven o el empedrado de París. Las respuestas fueron, dijo, “caricaturescamente precisas, y por lo tanto estúpidas” y contradictorias.

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La tercera fue una consulta de investigación: quería saber si los dedos de un cadáver se arrugan al dejarlos en agua caliente, como los de una persona viva. El autor dice que cuenta ese uso dentro del propio libro.

En el comunicado negó haber usado IA generativa para escribir el resto: “Es ridículamente absurdo pensar ni medio segundo que me serví de la IA generativa para escribir algo en este libro”.

Jaenada consultó a dos chatbots para resolver dudas sobre detalles forenses y factores físicos durante la investigación de su libro. (REUTERS/Dado Ruvic)

Un día después del premio, según The Guardian, Jaenada dijo en la radio France Inter que no se puede ignorar la IA: hay que usarla, reconocerla y “domesticarla” sin dejar que reemplace a los autores.

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El precedente: un libro excluido en septiembre

El 25 de septiembre de 2026, la Academia Goncourt retiró de su lista de candidatos la novela C’était ça ou mourir, del canadiense de origen haitiano Thélyson Orélien. Un periodista, Samuel Fitoussi, había pasado el texto por una herramienta de detección llamada Pangram y concluyó que gran parte lo había generado una máquina.

La Academia dijo que los análisis de investigadores y periodistas indicaban que el libro era “muy probablemente” en buena parte producto de IA, y que quería enviar una señal clara contra los textos creados con ayuda de esa tecnología. El libro había vendido más de 35.000 ejemplares y ganado el premio Fnac de novela.

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El novelista francés afirmó en una entrevista que los creadores deben domesticar la tecnología para impedir que sustituya a los autores. (REUTERS/Dado Ruvic)

La precisión de los programas que detectan texto de IA está en duda. En octubre de 2026, Orélien calificó las acusaciones de “calumnia” y aseguró que ninguna frase fue generada por una máquina. En la misma declaración admitió que había plagiado en una obra anterior.

Una semana después, su editorial canadiense, Boréal, dijo que nuevas pruebas mostraban el uso de IA en la escritura y rompió la relación con él.

Hackers sin experiencia usan IA para armar bandas de secuestro de datos

Los grupos de ransomware reclamaron 3.000 ataques entre julio y septiembre, un aumento de entre 20% y 40% frente a la primavera.

La firma de seguridad ReliaQuest detectó a un adolescente que obtuvo más de 800.000 dólares como cabecilla de una red de secuestro de datos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Especialistas atribuyen el incremento a la inteligencia artificial, que permite a delincuentes sin experiencia crear correos fraudulentos, revisar código, explotar vulnerabilidades y negociar rescates.

Halcyon identificó 111 bandas activas en ese trimestre; algunas nuevas publicaron decenas de supuestas víctimas en pocos días.

ReliaQuest detectó un adolescente al frente de una de ellas, que obtuvo más de USD 800.000 en dos semanas. Sin embargo, investigadores advierten que todavía no existe ransomware completamente automatizado y que aún requiere intervención humana.

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