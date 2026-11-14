Una falla tecnológica en los centros de control aéreo de Estados Unidos obligó a suspender vuelos

Estados Unidos suspendió durante cuatro horas la salida de vuelos a nivel nacional por una falla técnica en su sistema de comunicaciones. (Foto: Manchester Airports Group. )

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Una falla en el sistema de comunicaciones utilizado por los centros de control del tráfico aéreo de Estados Unidos obligó a suspender las salidas de vuelos durante más de cuatro horas y provocó interrupciones en las operaciones de distintos aeropuertos del país. El problema se originó en los equipos encargados de transmitir información entre los controladores y las aeronaves, que comenzaron a procesar datos inconsistentes.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dispuso la suspensión temporal de los despegues como medida preventiva para evitar riesgos en la coordinación del tránsito aéreo. La interrupción afectó especialmente a los vuelos que operan a gran altitud y dependen de las comunicaciones entre los centros de control distribuidos en el territorio estadounidense.

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El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, explicó que el inconveniente estuvo relacionado con los equipos de telecomunicaciones que permiten intercambiar información entre las distintas instalaciones de control. Una vez identificada la falla, las autoridades trabajaron para restablecer el funcionamiento del sistema y recuperar las operaciones.

Miles de aviones en Estados Unidos no pudieron despegar ni aterrizar por una falla en las comunicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué fallaron las comunicaciones de los centros de control aéreo

El problema se produjo en la infraestructura tecnológica que utiliza la FAA para transmitir datos entre sus centros de control. Según las explicaciones oficiales, los conmutadores y enrutadores de la red comenzaron a presentar inconvenientes después de experimentar una sobrecarga de información.

Estos dispositivos cumplen una función esencial en las telecomunicaciones: reciben los datos y los dirigen hacia los equipos o sistemas que necesitan utilizarlos. En el caso del tráfico aéreo, permiten que los controladores compartan información necesaria para coordinar los desplazamientos de los aviones.

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Sin embargo, durante el incidente, los equipos empezaron a entregar información inconsistente. Esto significa que los datos que circulaban por la red dejaron de ser completamente confiables para las operaciones que dependen de ellos.

Una falla en los centros de comunicación aérea de Estados Unidos provocó la suspensión de miles de vuelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante esa situación, la FAA decidió desconectar el sistema afectado y suspender temporalmente las salidas de vuelos. La medida buscó evitar que los controladores trabajaran con información incorrecta o incompleta, lo que podría comprometer la seguridad de las aeronaves.

Las autoridades no confirmaron que el incidente fuera consecuencia de un ataque informático. El FBI tampoco encontró indicios de actividad delictiva relacionada con la interrupción.

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La FAA investigó el origen de la falla tecnológica

Aunque las autoridades identificaron problemas en los equipos de telecomunicaciones, la causa inicial que provocó la sobrecarga todavía estaba bajo investigación.

Una de las hipótesis examinadas apuntaba a una posible actualización de software que habría generado inconvenientes en el funcionamiento de la infraestructura. Sin embargo, esta posibilidad no fue presentada como una causa confirmada.

La investigación buscaba determinar por qué los dispositivos comenzaron a procesar información inconsistente y qué condiciones provocaron la interrupción de las comunicaciones.

La FAA investiga el origen de la falla técnica, la cual podría estar relacionada con una actualización de software. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio también puso en evidencia la dependencia del transporte aéreo de sistemas tecnológicos que funcionan en segundo plano. Aunque los pasajeros no interactúan directamente con estos equipos, su actividad permite que los controladores mantengan comunicación y coordinen el movimiento de las aeronaves.

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Una interrupción en esa infraestructura puede afectar a numerosos vuelos, incluso cuando los aviones y los aeropuertos continúan funcionando con normalidad en otros aspectos.

Más de cuatro horas de interrupciones en los vuelos de Estados Unidos

La suspensión de las salidas se prolongó durante más de cuatro horas, mientras los técnicos trabajaban para recuperar las comunicaciones y comprobar que los sistemas volvieran a operar correctamente.

Una vez restablecido el servicio, las autoridades comenzaron a levantar las restricciones y permitir que los vuelos retomaran sus operaciones de manera progresiva. Sin embargo, este tipo de interrupciones puede generar demoras adicionales, ya que las aerolíneas deben reorganizar horarios, tripulaciones y asignaciones de aeronaves.

Los técnicos se demoraron cuatro horas en solucionar la falla de comunicaciones. (AP Foto/Mark Lennihan, Archivo)

La recuperación de las comunicaciones no implica que todos los vuelos afectados puedan despegar inmediatamente. Los retrasos acumulados durante la suspensión pueden extenderse durante varias horas, dependiendo de la cantidad de operaciones pendientes y de la capacidad de cada aeropuerto para normalizar sus actividades.

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El incidente mostró cómo una falla aparentemente limitada a los equipos de telecomunicaciones puede tener consecuencias en todo el sistema de transporte aéreo. Por ahora, las autoridades estadounidenses mantienen el análisis técnico para determinar el origen del problema y evitar que una interrupción similar vuelva a afectar las operaciones.