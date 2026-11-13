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La NASA pidió a empresas privadas ideas para evitar que el telescopio Hubble caiga a la Tierra en 2033

El observatorio espacial carece de motor y pierde altura por el roce con la atmósfera; las compañías tienen hasta el 30 de noviembre para enviar propuestas

La NASA solicitó la intervensión de empresas privadas para evitar que el telescopio Hubble caiga a la Tierra sin control. (NASA)
La NASA solicitó la intervensión de empresas privadas para evitar que el telescopio Hubble caiga a la Tierra sin control. (NASA)
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La NASA pidió a empresas privadas propuestas para subir de órbita el telescopio espacial Hubble, que sin intervención volvería a entrar en la atmósfera terrestre en 2033 o 2034. La agencia espacial de Estados Unidos publicó la solicitud el 29 de octubre y recibirá respuestas hasta el 30 de noviembre.

La convocatoria admite tres tipos de propuestas: una misión para elevar el telescopio a mayor altura, un servicio que mejore sus capacidades o una reentrada controlada, con el fin de evitar que caiga sin control. Quien participe deberá aportar el cohete, la nave y, si corresponde, la tripulación.

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La NASA calcula que cualquier misión debería realizarse antes de 2032. La agencia no tiene fondos asignados para contratar un rescate y aclaró que no se compromete a comprarlo, según informó Ars Technica a partir del texto de la solicitud.

La NASA busca que darle más vida al telescopio espacial Hubble. (NASA)
La NASA busca que darle más vida al telescopio espacial Hubble. (NASA)

Un telescopio sin motor que baja cada año

El Hubble orbita la Tierra desde hace más de tres décadas y no tiene sistema de propulsión propio. Como todo satélite de órbita baja, pierde altura por el roce con las capas altas de la atmósfera. Según Ars Technica, tardó 24 años en bajar de 583 kilómetros, su altitud en 2002, a unos 470 kilómetros actuales.

La solicitud pide llevarlo a por lo menos 600 kilómetros. Ese ascenso lo mantendría en órbita al menos 25 años más, según Ars Technica. New Scientist informó que la NASA estima una probabilidad de 10% de reentrada hacia septiembre de 2032 y de 50% hacia diciembre de 2033.

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La última vez que alguien elevó su órbita fue en 2002, cuando el transbordador espacial Columbia visitó el telescopio. Desde que la flota de transbordadores se retiró, en 2011, ninguna nave estadounidense puede realizar esa tarea. Una de las partes del telescopio es tan densa que probablemente sobreviviría a la reentrada, según New Scientist.

El telescopio espacil Hubble se encuentra descendiendo, por lo que la NASA busca empresas privadas que puedan elevar su órbita. VANTOR/Handout via REUTERS.
El telescopio espacil Hubble se encuentra descendiendo, por lo que la NASA busca empresas privadas que puedan elevar su órbita. VANTOR/Handout via REUTERS.

Además, el Hubble envejece por dentro. En junio de 2024, la NASA lo pasó a un modo de operación con un solo giroscopio, el dispositivo que le permite orientarse. De los seis que tenía, solo tres funcionaban, y uno de ellos daba lecturas anormales. El segundo en buen estado quedó en reserva para uso futuro.

El precedente: el rescate fallido del telescopio Swift

La NASA ya intentó algo parecido este año con otro telescopio, el observatorio Swift, que también perdía altura. Contrató por USD 30 millones a la startup Katalyst Space Technologies, que lanzó su nave en julio. La nave sufrió fallas en el control de su orientación y la misión se abandonó. Swift volvió a entrar en la atmósfera el 4 de noviembre, según Wired.

Según Ars Technica, Katalyst construyó y lanzó el vehículo de rescate en los nueve meses que le dio la NASA y llegó a unos 10 kilómetros de Swift. Los equipos en tierra decidieron no acercarse más por problemas de energía y de control. Para el medio, la experiencia mostró que la industria comercial puede llegar a un satélite en órbita.

El Hubble ya tuvo un intento previo. En septiembre de 2022, la NASA firmó con SpaceX un acuerdo sin financiamiento para estudiar si una nave Dragon podía elevarlo. En 2024, la agencia decidió no avanzar con una misión, porque los planes de SpaceX y de Jared Isaacman, entonces empresario, eran según su jefe de astrofísica “conceptos teóricos”, según Ars Technica.

El telescopio Hubble podría caer a la Tierra en 2033 si nadie levanta su órbita. (NASA)
El telescopio Hubble podría caer a la Tierra en 2033 si nadie levanta su órbita. (NASA)

Isaacman, hoy administrador de la NASA, defendió el nuevo intento. “Hubble todavía tiene ciencia importante por delante”, afirmó en el comunicado, y agregó que, si hay formas económicas de extender la vida de un activo ya en órbita, la agencia debe explorarlas por los contribuyentes y la comunidad científica.

Qué se perdería si el telescopio cae

Thomas Haworth, de la Universidad Queen Mary de Londres, integra un panel de científicos que asesora a la NASA. Contó a New Scientist que esperaba debatir cómo aprovechar al máximo el Hubble antes de su fin, pero que elevar su órbita fue el tema principal. “Hay mucho esfuerzo por argumentar a favor del impulso”, dijo.

Según New Scientist, el Hubble obtiene imágenes ultravioleta de alta resolución como ningún otro instrumento. La NASA planea lanzar en 2030 el Explorador Ultravioleta, que cubre la misma región del espectro pero con una décima parte de la resolución. Un observatorio capaz de igualarlo podría salir en la década de 2040.

Las empresas interesadas tienen plazo hasta las 15:00 (hora del este de Estados Unidos) del 30 de noviembre para responder a la solicitud de información de la NASA.

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