Cómo instalar una inteligencia artificial en tu PC y utilizarla sin conexión a internet

Existen diferentes modelos de IA que se pueden instalar de manera local. REUTERS/Dado Ruvic

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Utilizar inteligencia artificial sin enviar preguntas, documentos o información personal a servidores externos es posible gracias a los modelos de lenguaje que se ejecutan directamente en una computadora. Esta alternativa permite tener un asistente virtual propio, realizar consultas y trabajar con archivos privados sin depender de servicios en la nube como ChatGPT o Gemini.

La instalación de estos sistemas no requiere necesariamente conocimientos avanzados de programación ni una computadora de última generación. Existen herramientas como LM Studio y Ollama que facilitan la descarga y ejecución de modelos de inteligencia artificial en Windows y otros sistemas operativos.

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Estas aplicaciones permiten instalar modelos de lenguaje de código abierto o con pesos disponibles, como Llama, Mistral, Gemma y Qwen, para utilizarlos desde el propio equipo. La principal diferencia frente a los asistentes tradicionales es que las consultas pueden procesarse localmente, sin enviarse a servidores de terceros.

Existen una aplicación que permite instalar lenguajes de modelo abierto. REUTERS/Aly Song/File Photo

Cómo ejecutar un modelo de inteligencia artificial en tu computadora

Una de las opciones más sencillas para comenzar es LM Studio. Se trata de una aplicación que permite buscar, descargar y ejecutar modelos de lenguaje mediante una interfaz gráfica similar a la de un chatbot convencional.

Después de instalar el programa, el usuario puede explorar un catálogo de modelos disponibles y elegir el que mejor se adapte a las características de su computadora. Una vez descargado, solo debe ejecutarlo desde la aplicación para comenzar a realizar preguntas y recibir respuestas.

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Entre las alternativas que se pueden encontrar están los modelos de las familias Llama, Mistral, Gemma y Qwen. Cada uno tiene diferentes versiones y tamaños, por lo que no todos ofrecen el mismo rendimiento ni requieren la misma capacidad de procesamiento.

Otra alternativa es Ollama, una herramienta orientada a quienes prefieren utilizar comandos desde una terminal o integrar modelos de inteligencia artificial con otros programas y proyectos. Después de instalarla, permite descargar un modelo mediante una instrucción sencilla y comenzar a interactuar con él desde el ordenador.

LM Studio y Ollama son aplicaciones para instalar modelos de IA de código abierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas opciones buscan simplificar un proceso que, de otra manera, podría exigir configuraciones técnicas más complejas. La elección dependerá de las preferencias del usuario: LM Studio ofrece una experiencia visual más cercana a la de ChatGPT, mientras que Ollama resulta útil para quienes desean conectar la IA con otras aplicaciones.

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Qué computadora se necesita para ejecutar una IA local

El rendimiento de un modelo de lenguaje depende directamente del hardware disponible. Uno de los componentes más importantes es la memoria RAM, aunque también influye la capacidad de procesamiento de la tarjeta gráfica.

No todos los modelos necesitan una computadora especialmente potente. Un equipo con 16 GB de RAM puede ejecutar algunas versiones pequeñas, aunque los modelos de mayor tamaño requieren más memoria y, preferiblemente, una tarjeta gráfica con suficiente memoria de video (VRAM).

Por eso, una recomendación para quienes comienzan es descargar primero un modelo pequeño y comprobar cómo funciona antes de instalar uno más exigente. Si la computadora tarda demasiado en generar respuestas o presenta dificultades durante la ejecución, conviene probar una alternativa menos pesada.

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La IA local necesita por lo menos 16 GB de RAM para funcionar de manera local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es importante tener en cuenta que un modelo más grande no garantiza automáticamente una mejor experiencia para todos los usuarios. La velocidad de respuesta y la calidad de los resultados dependen tanto del modelo elegido como de los recursos disponibles en el equipo.

Las ventajas y limitaciones de tener una IA privada en el PC

La principal ventaja de ejecutar inteligencia artificial localmente es el control sobre la información. Una vez descargado el modelo, las consultas pueden procesarse en la computadora sin necesidad de enviar los datos a una plataforma externa.

Esto resulta especialmente útil para quienes trabajan con documentos privados, información personal o archivos que prefieren no compartir con servicios en internet. Además, permite utilizar el asistente incluso cuando no existe una conexión disponible, siempre que el modelo ya esté instalado.

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Una IA se puede ejecutar de manera local si se necesita más privacidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, esta alternativa también tiene limitaciones. Un modelo pequeño puede ofrecer respuestas menos precisas que los sistemas más avanzados disponibles en la nube. Asimismo, una computadora con recursos limitados podría tardar más en procesar determinadas consultas.

Por lo tanto, instalar una IA local no significa tener exactamente las mismas capacidades que ChatGPT u otros asistentes comerciales. Se trata de una opción que prioriza la privacidad, el control de los datos y la independencia de los servidores externos, aunque el rendimiento dependerá del equipo y del modelo seleccionado.