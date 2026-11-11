Apple cerrará su foro oficial de ayuda entre usuarios, activo desde 1998

Apple cerrará de forma definitiva su Comunidad de Soporte tras más de dos décadas de actividad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Apple cerrará de forma definitiva el 20 de noviembre su Comunidad de Soporte, el foro oficial donde los usuarios de iPhone, Mac y otros productos de la empresa se ayudaban entre sí desde hace más de dos décadas. El sitio ya no acepta mensajes nuevos y solo permite leer los anteriores.

La empresa anunció la medida mediante un aviso en la propia página. El texto indica que, desde ese día, el sitio está en modo de solo lectura y que los usuarios pueden seguir buscando ayuda en el sitio oficial de soporte de Apple. También agradece a quienes dedicaron tiempo a responder consultas de otros.

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Según MacRumors, el último mensaje publicado en el foro se envió a las 17:49, hora del Pacífico de Estados Unidos del pasado 10 de noviembre. El botón para iniciar sesión sigue visible, pero ahora conduce a un portal interno reservado a empleados de Apple, como comprobaron MacRumors y 9to5Mac.

Apple explicó a MacRumors que decidió cerrar la comunidad tras una evaluación cuidadosa de su estrategia y de las necesidades de los clientes. La empresa no dio más detalles sobre las razones ni sobre la cantidad de usuarios activos que tenía el foro.

Apple todavía no confirmó qué ocurrirá con las respuestas y publicaciones acumuladas cuando el foro deje de funcionar. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Qué pasará con las respuestas acumuladas

The Verge señaló que Apple no precisó qué ocurrirá con las publicaciones acumuladas cuando el sitio se apague. El medio supone que desaparecerán con la plataforma, pero la empresa no lo confirmó. Hasta el cierre, el contenido puede consultarse y siguen activos los botones de voto y de “a mí también me pasa”.

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Engadget recordó que las respuestas de ese foro suelen aparecer entre los primeros resultados cuando alguien busca en internet cómo resolver un problema con un dispositivo de Apple. Según ese medio, algunas resultaban útiles y otras no.

Un detalle menor que observó 9to5Mac: el aviso habla de la “Comunidad de Soporte de AppleCare”, y no de la “Comunidad de Soporte de Apple”, nombre oficial del sitio. Ese medio pidió a Apple una aclaración sobre el alcance del cierre.

La historia del foro de Apple

Apple ofrecía un foro de soporte entre usuarios desde 1998, cuando lo lanzó con el nombre de Apple Tech Exchange. En 2000 pasó a llamarse Apple Discussions y en 2011 se convirtió en Apple Support Communities. En 2022 tomó el nombre actual.

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La plataforma comunitaria de ayuda comenzó a operar en 1998 bajo el nombre de Apple Tech Exchange. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El relanzamiento de abril de 2011 incorporó perfiles personalizados y un sistema de reputación que premiaba a quienes ayudaban a otros. Era el sitio donde usuarios de todo el mundo intercambiaban consejos para resolver fallas y aprender funciones de sus aparatos.

Para quienes necesiten ayuda con un producto de Apple, MacRumors mencionó como alternativas sus propios foros y Reddit. Los clientes también pueden comunicarse de forma directa con el servicio de soporte de la empresa, que sigue disponible.

El cierre definitivo del sitio está previsto para el viernes 20 de noviembre de 2026, según el aviso que Apple publicó en la página de la comunidad.

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Apple corrige nueve fallas de seguridad

Apple lanzó iOS 27.2.1, una actualización que corrige nueve fallas de seguridad. Dos afectaban a iMessage: una permitía que un atacante remoto se uniera a un chat grupal sin invitación y recibiera sus mensajes; otra dejaba ver, a quien ya integraba el grupo, conversaciones previas a su ingreso. Ambas fueron reportadas por investigadores anónimos y Apple las corrigió con validaciones más estrictas.

Apple lanzó la actualización de software iOS 27.2.1 para corregir nueve fallas de seguridad en sus dispositivos. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La actualización también cierra fallas de Bluetooth y AirPlay que permitían emparejar dispositivos sin autorización del usuario, además de un problema en App Intents que exponía datos sensibles y un error en la herramienta de compresión brotli.

Apple no informó que estas vulnerabilidades hayan sido explotadas. La versión está disponible para iPhone 11 en adelante, y también llegó a iPad, Mac, Apple Watch y Apple Vision Pro.

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