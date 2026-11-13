Google puso en su buscador un nuevo modelo de IA que responde con más imágenes y tablas comparativas

Según el anuncio de Google, el modelo entiende mejor la intención de quien busca. (Google)

Guardar

Google activó Gemini 4 Hydrogen, un nuevo modelo de inteligencia artificial, para todos los usuarios de su buscador en el mundo. La empresa lo describió como la mayor mejora de modelo en Search hasta ahora. Responde preguntas de varias partes y muestra más imágenes, tablas comparativas y herramientas a medida.

Según el anuncio de Google, el modelo entiende mejor la intención de quien busca, incluso con errores de tipeo o pedidos muy específicos. También promete respuestas más fáciles de recorrer a simple vista y mayor calidad en todos los idiomas que admite el modo de búsqueda con IA.

PUBLICIDAD

Robby Stein, vicepresidente de producto de Search, afirmó en X que Hydrogen es ahora el modelo predeterminado de AI Mode, la búsqueda conversacional de Google. También se usa para las preguntas más difíciles en AI Overviews, los resúmenes con IA que aparecen sobre los resultados, según recogió Search Engine Roundtable.

Google activó Gemini 4 Hydrogen, un nuevo modelo de inteligencia artificial, para todos los usuarios de su buscador en el mundo. (Google)

Google no publicó cifras de velocidad ni pruebas comparativas. PPC Land, un medio especializado en publicidad digital, señaló que la entrada no menciona anuncios, clics hacia sitios web ni el efecto sobre los modelos de pago que ya funcionan en el buscador.

Tres modelos de Gemini 4 en 30 días

Según PPC Land, el primero de la serie, Gemini 4 Argon, salió el 13 de octubre solo para suscriptores de los planes de pago AI Pro y Ultra. El 28 de octubre, el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, presentó Gemini 4 Carbon como su modelo más potente.

PUBLICIDAD

El 10 de noviembre, Carbon llegó a AI Mode únicamente para los suscriptores de Ultra, un plan que PPC Land ubica desde USD 99,99 al mes. Hydrogen es el tercero y el primero que Google ofrece sin pago en el buscador.

(Google)

Hydrogen reemplaza a Gemini 3.8 Flash, el modelo que usaba AI Mode desde el 2 de septiembre, según PPC Land. Ars Technica informó que el cambio alcanza a los productos de la empresa en general, aunque Google no detalló cada uno.

Qué reciben la app, los desarrolladores y los sitios web

En la aplicación Gemini, Google indicó que los usuarios gratuitos accederán a Hydrogen mediante la selección automática de modelo, cuando el sistema lo considere adecuado para la consulta. Ars Technica señaló, en cambio, que el selector de modelos ya lo ofrece a los suscriptores de AI Pro y Ultra, y que los usuarios gratuitos y los de AI Plus siguen con un modelo anterior.

PUBLICIDAD

Para los programadores, Ars Technica informó que Hydrogen cuesta USD 1,50 por millón de unidades de texto enviadas y USD 7,50 por millón generadas, igual que su predecesor. Carbon y Argon cuestan hoy USD 2 y USD 10, y subirán a USD 4 y USD 20 a partir del mes próximo.

(Google)

Para los sitios web, Google sostiene que su técnica de lanzar varias búsquedas simultáneas sobre los subtemas de una pregunta ahora conecta con más enlaces. Ars Technica recordó que la empresa ya había hecho promesas similares antes. PPC Land añadió que la entrada no aclara si el despliegue ya se completó en todos los países.

PUBLICIDAD

Gemini 4 Carbon: máxima inteligencia y eficiencia de costos para flujos de trabajo reales

Gemini 4 Carbon ya se encuentra disponible para desarrolladores, empresas, científicos y el público general, consolidándose como nuestro modelo de mayor potencia. Esta herramienta ofrece un desempeño de vanguardia en ciberseguridad y en la ejecución de flujos de trabajo inteligentes a largo plazo, lo que resulta fundamental para abordar tareas complejas de ingeniería de software, gestión del conocimiento y razonamiento científico.

Tras su lanzamiento inicial hace dos semanas —dirigido exclusivamente a especialistas en ciberseguridad mediante el programa Fairwind— y después de la reciente presentación de Gemini 4 Argon, este nuevo modelo lleva nuestras capacidades a un nivel superior.

Si bien Argon continúa siendo la alternativa óptima para la mayoría de las labores cotidianas de desarrollo y administración de información, Carbon ha sido concebido para enfrentar desafíos que exigen el máximo nivel de inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Por ello, está especialmente orientado a procesos de codificación y depuración complejos de múltiples pasos, así como a la investigación científica abierta, empleando una mayor cantidad de tokens para analizar en profundidad, razonar con rigor y realizar ciclos de verificación prolongados.

Finalmente, los resultados en diversas evaluaciones independientes enfocadas en entornos de trabajo reales demuestran que Carbon logra un equilibrio excepcional entre máxima precisión y eficiencia de costos en producción. De hecho, lidera las clasificaciones en pruebas como CursorBench 4.0, WANDR de Perplexity y AutomationBench de Zapier, destacando por ofrecer un costo por tarea más de dos veces inferior al de su competidor externo más cercano.

PUBLICIDAD