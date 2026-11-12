Cómo bloquear chats de WhatsApp y configurar otras cuatro funciones de privacidad paso a paso

WhatsApp permite resguardar conversaciones individuales o grupales en una carpeta protegida con datos biométricos o clave

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WhatsApp permite bloquear cualquier chat, individual o de grupo, para que desaparezca de la lista principal y quede en una carpeta que solo se abre con la huella, datos biométricos o el código del teléfono. Así lo indica el Centro de ayuda oficial de la aplicación, que reúne además otras opciones de privacidad poco usadas.

El tema volvió a escena porque la plataforma de mensajería prueba un ajuste para decidir quién ve el número de teléfono de quienes tienen nombre de usuario, una función aún en desarrollo según WABetaInfo. Mientras llega, la aplicación ya ofrece herramientas disponibles hoy, que se activan en pocos pasos.

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Cómo bloquear un chat y ocultarlo de la lista

En Android y iPhone, hay que deslizar el chat hacia la izquierda, o mantenerlo presionado, tocar “más opciones” y elegir “Bloquear chat”. En WhatsApp Web y Windows, se hace clic derecho sobre la conversación y se elige la misma opción. Para desbloquear, el camino es igual pero con “Desbloquear chat”.

Las otras personas del chat no reciben ningún aviso. Según la ayuda oficial, el chat bloqueado se cierra solo cuando el usuario bloquea el dispositivo, y las notificaciones no muestran el contenido ni el nombre del contacto: aparece “WhatsApp” o “WhatsApp: 1 mensaje nuevo”.

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Los mensajes temporales se eliminan de forma automática tras lapsos configurables de veinticuatro horas, siete días o noventa días (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Si el usuario aún no creó un código secreto en su teléfono principal, la aplicación le pedirá crearlo antes de bloquear chats. Ese código es independiente de la clave del teléfono y permite esconder la carpeta de chats bloqueados: entonces solo aparece al escribir el código en el buscador.

Hay dos advertencias. Las llamadas de los contactos con chats bloqueados no se bloquean. Y quien olvide el código puede recuperar los chats ocultos con la opción de desbloquear y borrar, pero esa acción elimina los mensajes, fotos y videos de esos chats. Se pueden restaurar si hay una copia de seguridad anterior.

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Otras funciones para ajustar en Privacidad

Los mensajes temporales se borran a las 24 horas, a los 7 días o a los 90 días. La duración solo afecta a los mensajes nuevos. Para aplicarla a todos los chats nuevos, se entra en Ajustes > Privacidad > Duración predeterminada de los mensajes. WhatsApp advierte que un mensaje reenviado a un chat sin esta función no desaparece, y que una copia de seguridad hecha antes puede conservarlo.

La foto de perfil, la última conexión, la información y las personas que pueden añadirte a grupos se controlan en Ajustes > Privacidad, con cuatro opciones: Todos, Mis contactos, Mis contactos excepto o Nadie. Por defecto, cualquier usuario ve la foto de perfil, las confirmaciones de lectura y cuándo estás en línea.

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La plataforma mantiene visible el número de teléfono en grupos y ajustes generales mientras desarrolla el sistema de nombres de usuario (Reuters)

El bloqueo de la aplicación exige huella, rostro o contraseña, aunque se puede seguir respondiendo desde las notificaciones y atendiendo llamadas. Los mensajes de “ver una vez” desaparecen tras abrirse y no se guardan en la galería del destinatario, que tampoco puede hacer capturas de pantalla de ese contenido, según la ayuda.

Para estados, el usuario elige quién los ve: por defecto se comparten con todos los contactos, y la ayuda aclara que no se puede fijar la audiencia en “Todos”. Las personas mencionadas en un estado pueden volver a compartirlo con su propio público.

Una revisión guiada y los límites del número de teléfono

La “Revisión de privacidad” reúne los ajustes principales en un solo lugar. Se abre en Ajustes > Privacidad > Revisión de privacidad, y guía por cuatro secciones: quién puede contactarte, qué información personal se muestra, cuánta privacidad tienen los chats y qué protección extra tiene la cuenta, con verificación en dos pasos, llaves de acceso y correo de recuperación.

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La ayuda también describe el “Chat restringido”, que puede activarse en chats individuales o de grupo y limita el uso de clientes no oficiales o agentes de IA. Su nombre anterior era “Privacidad avanzada del chat”.

Sobre el número de teléfono, la página de ayuda sobre privacidad indica que no hay manera de ocultarlo con los ajustes generales, y que tampoco se pueden esconder los números de los miembros de un grupo. La excepción son los nombres de usuario, que WhatsApp despliega de forma gradual. El ajuste con cuatro opciones que reportó WABetaInfo sigue en desarrollo y no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

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