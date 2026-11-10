Tecno

El nuevo jefe de WhatsApp prometió simplificar la app y permitir pagar cuentas y pedir préstamos desde el chat

Kunal Shah, fundador de la empresa india de pagos Cred, compartió que cifrados los usuarios envían más de 10.000 millones de mensajes de voz

Los usuarios de la plataforma envían a diario más de 10.000 millones de mensajes de voz y 4.000 millones de stickers. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Los usuarios de la plataforma envían a diario más de 10.000 millones de mensajes de voz y 4.000 millones de stickers. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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Kunal Shah, el nuevo jefe de WhatsApp, publicó una nota en X (antes Twitter) en la que fija el rumbo de la aplicación: más sencilla de usar, con servicios como el pago de cuentas o los préstamos dentro del chat y con una IA que ayude a encontrar información.

Shah explicó que, tras escuchar a los usuarios, quiere ayudar a las personas a mantenerse cerca de quienes importan y a “hacer más” en la aplicación. Su plan tiene tres partes: enriquecer la comunicación, reducir los pasos de cualquier trámite y usar inteligencia artificial para ahorrar tiempo.

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En la primera, la nota se refiere a las notas de voz, los grupos, los stickers y el video, que Shah quiere volver “más simples y más expresivos”. Según el texto, los usuarios envían más de 10.000 millones de mensajes de voz y más de 4.000 millones de stickers por día.

Captura de pantalla de un mensaje digital en español firmado por Kunal Shah con texto sobre el uso de la aplicación WhatsApp
Kunal Shah definió un nuevo rumbo para WhatsApp con foco en la integración de servicios financieros y herramientas de inteligencia artificial. (X)

En la segunda, Shah describe un problema: muchas tareas empiezan en un chat y terminan en otro lugar, con varios pasos intermedios. Cita como ejemplos pagar una cuenta, pedir dinero prestado y mantenerse conectado al viajar. Para resolverlo, la empresa trabaja con socios del sector financiero y de las telecomunicaciones.

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Pagos, préstamos y contratación de líneas desde el chat

La nota no da nombres de socios ni fechas. Las alusiones pueden apuntar a alianzas con empresas de pagos y operadores para abonar cuentas, tomar préstamos y comprar eSIM, la tarjeta de línea telefónica que se instala de forma digital, sin pieza física.

Ese tipo de servicios ya forma parte del historial de Shah. El perfil oficial de Meta lo presenta como fundador de Cred, una plataforma financiera con 17 millones de usuarios activos por mes, y de FreeCharge, un pionero de los pagos en línea en India.

WhatsApp busca incorporar el pago de facturas, la solicitud de préstamos y la compra de tarjetas eSIM dentro de las conversaciones. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
WhatsApp busca incorporar el pago de facturas, la solicitud de préstamos y la compra de tarjetas eSIM dentro de las conversaciones. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Meta anunció su nombramiento el 22 de junio, según CNBC. Reemplazó a Will Cathcart, que dirigió WhatsApp durante más de siete años y pasó a otro puesto en Meta para crear productos nuevos. En ese mismo anuncio, Meta informó una inversión de USD 900 millones en Cred.

La IA debe encontrar datos y recordar citas

La tercera prioridad es la inteligencia artificial. Shah escribió que debe encontrar “lo que necesitas” sin hacer ruido, resolver tareas y evitar que el usuario pierda una reserva o una cita. La nota no detalla cómo funcionará ni cuándo llegará.

WhatsApp ya ofrece un asistente de IA que resume mensajes y redacta borradores. No está claro si la empresa usará otro agente como Muse, para reunir datos y enviar recordatorios.

Shah dedicó un párrafo a la confianza. Escribió que WhatsApp debe seguir siendo “simple, confiable y privado”, y que los mensajes personales y las llamadas continuarán con cifrado de extremo a extremo, un sistema por el cual solo emisor y receptor pueden leer el contenido.

La aplicación proyecta funciones de inteligencia artificial para organizar citas, localizar información y recordar reservas. (REUTERS/Dado Ruvic)
La aplicación proyecta funciones de inteligencia artificial para organizar citas, localizar información y recordar reservas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Shah cerró el texto con un breve “Onwards” (“Adelante”), sin anunciar el próximo paso.

Cómo ha sido el recorrido profesional de Kunal Shah

Kunal Shah construyó su trayectoria en el ecosistema tecnológico de India desde servicios de descuentos hasta la conducción global de WhatsApp.

En 2009, fundó PaisaBack, empresa dedicada a cupones y reembolsos. Al año siguiente, cofundó FreeCharge con Sandeep Tandon, una plataforma de recargas y pago de servicios que ofrecía recompensas.

El nuevo líder de WhatsApp cuenta con trayectoria en el sector fintech tras fundar en India las plataformas FreeCharge y CRED. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
El nuevo líder de WhatsApp cuenta con trayectoria en el sector fintech tras fundar en India las plataformas FreeCharge y CRED. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La compañía fue adquirida por Snapdeal en 2015 por cerca de USD 400 millones. En 2018, Shah creó CRED, una fintech dirigida a clientes con buen historial crediticio para gestionar pagos de tarjetas y acceder a beneficios.

Se consolidó como inversor ángel, respaldando a más de 250 startups, incluidos Razorpay y BharatPe. Fue asesor de Sequoia Capital India, integró directorios y presidió la Asociación de Internet y Móviles de India. En junio de 2026, Meta lo nombró director global de WhatsApp.

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