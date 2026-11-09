Tecno

Lista de códigos de Free Fire para ganar diamantes y skins gratis este 9 de noviembre de 2026

Los jugadores registrados pueden obtener diferentes recompensas, pero deben canjear las claves en el portal oficial de Garena

Free Fire y sus códigos gratis en setiembre.
Free Fire es un título de batalla que se puede descargar sin costo.(Foto: Garena)
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Garena difundió una nueva lista de códigos de Free Fire para este lunes 9 de noviembre de 2026, con claves que pueden habilitar recompensas sin costo, como diamantes, skins de armas, trajes, cajas y artículos vinculados con campañas temporales.

Como ocurre cada día, los jugadores deben ingresar las secuencias desde el portal oficial de la empresa y con la cuenta habitual del juego. Ningún código asegura una recompensa determinada: aunque algunos pueden otorgar diamantes, otros habilitan objetos cosméticos o pueden dejar de funcionar si ya vencieron o alcanzaron su límite de uso.

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Qué códigos de Free Fire están disponibles este 9 de noviembre

La lista para este lunes reúne más de 15 combinaciones. Cada una admite un solo canje por cuenta y debe escribirse en mayúsculas, sin espacios. Si el sistema informa un error, es posible que el código no esté vigente, haya sido utilizado o no se encuentre habilitado para el servidor del jugador.

Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone que muestra una pantalla con una lista de códigos de Free Fire y botones de 'Canjear'.
Cada día se liberan más de 10 combinaciones para redimir. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • ZZZ76NT3PDSH.
  • TX4SC2VUNPKF.
  • J3ZKQ57Z2P2P.
  • Q8M4K7L2VR9J.
  • FFPLUFBVSLOT.
  • N7QK5L3MRP9J.
  • MCPW3D28VZD6.
  • FFWCTKX2P5NQ.
  • WD2ATK3ZEA55.
  • P3LX6V9TM2QH.
  • V427K98RUCHZ.
  • S5PL7M2LRV8K.
  • RD3TZK7WME65.
  • E9QH6K4LNP7V.
  • TFX9J3Z2RP64.
  • RHTG9VOLTDWP.
  • ZRW3J4N8VX56.

La vigencia de estas claves puede variar durante el día. Garena establece condiciones diferentes para cada campaña, por lo que un código puede funcionar en una región y no estar disponible en otra. Hay secuencias que se agotan tras alcanzar un número determinado de canjes.

Dónde se ingresan los códigos para reclamar las recompensas en Free Fire

El procedimiento debe realizarse únicamente en Garena Rewards Redemption Site, la página oficial de canje de recompensas de la compañía. Allí se vincula el código con el perfil que cada jugador utiliza dentro de Free Fire, sin necesidad de descargar programas externos ni instalar archivos adicionales.

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(Garena)
Solo se pueden canjear premios desde el portal oficial. (Foto: Garena)

Antes de iniciar el trámite, conviene comprobar que la cuenta tenga una vinculación activa. El portal permite acceder con opciones que pueden incluir Google, Facebook, Apple, Huawei o VK, según la región. Las cuentas de invitado no suelen ser aptas para este sistema.

Cómo canjear un código en Free Fire

Después de ingresar al sitio oficial, el usuario debe seleccionar el método con el que tiene asociada su cuenta de juego. Es importante revisar el perfil antes de continuar, porque el premio queda ligado al usuario que inició sesión y no puede transferirse después a otra cuenta.

El segundo paso consiste en buscar el campo destinado a los códigos de recompensa. Allí se debe copiar una de las claves, pegarla sin espacios o escribirla de forma manual. Cada código solo puede utilizarse una vez por cuenta.

Persona sosteniendo un teléfono móvil y jugando Free Fire, vista cercana de la pantalla con el juego
Los artículos ofrecen mayor personalización en Free Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si el portal muestra un mensaje de error o no permite el canje

Un mensaje de error puede indicar que el código venció, que sus cupos se agotaron o que no está disponible en el servidor correspondiente. Puede ser por un error al transcribir la combinación. Las letras O e I pueden confundirse con los números 0 y 1, una diferencia suficiente para impedir el canje.

La alternativa es revisar cada carácter y probar con otra de las claves publicadas. Copiar los códigos desde una fuente confiable reduce el riesgo de equivocaciones. La región de la cuenta define qué campañas y recompensas pueden activarse, de modo que una secuencia válida para otros jugadores puede no funcionar en todos los países.

Si el sistema confirma la operación, los premios se envían al buzón interno del juego. La entrega puede aparecer de inmediato, aunque Garena contempla un plazo de hasta 24 horas para acreditar diamantes, trajes, skins de armas, cajas u otros objetos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los premios aparecen en la cuenta en máximo 24 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante ese período, el usuario puede ingresar a Free Fire y revisar el apartado de correo o mensajes del perfil. Si el objeto no aparece tras el plazo previsto, corresponde verificar otra vez que la confirmación haya sido emitida para la cuenta correcta y que el código no haya mostrado restricciones de servidor.

Cuáles pautas de seguridad seguir para evitar riesgos

Las páginas, aplicaciones y supuestos generadores que ofrecen diamantes ilimitados o skins sin costo pueden solicitar credenciales, permisos sobre el teléfono o la descarga de archivos no verificados. Esos mecanismos exponen la cuenta a accesos no autorizados y pueden comprometer datos personales almacenados en el dispositivo.

Asimismo, el uso de herramientas que modifican el funcionamiento del juego puede derivar en sanciones. Las cuentas que utilizan programas no autorizados, generadores de recursos o alteraciones de partidas pueden ser suspendidas o bloqueadas.

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