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Epic Games Store regala Knightica para PC: tienes hasta el 19 de noviembre de 2026 para reclamarlo

Este es un título de estrategia por turnos que combina elementos de roguelike y combates automáticos

Epic Games Store ofrece gratis el juego Knightica durante un período limitado. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games Store ofrece gratis el juego Knightica durante un período limitado. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
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Knightica está disponible sin costo por tiempo limitado en Epic Games Store. El juego puede reclamarse con un descuento del 100%, mientras que su precio habitual figura como $14.99.

La promoción de Knightica finaliza el 19 de noviembre de 2026 a las 16.00 UTC, según la página oficial de la tienda. Una vez añadido a la biblioteca antes de ese plazo, quedará asociado a la cuenta de Epic.

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El título fue desarrollado por Mad Mango Games y publicado por Goblinz Publishing. Está disponible para PC y cuenta con logros, guardado en la nube, compatibilidad con mando y modo para un jugador.

Partida del videojuego Knightica con personajes animados en combate, indicadores numéricos y un panel lateral con opciones de compra
La oferta para obtener Knightica sin pagar estará disponible hasta el 19 de noviembre de 2026 a las 16.00 UTC. (Epic Games)

De qué trata Knightica

Knightica es un juego de estrategia por turnos que combina elementos de roguelike y combates automáticos. El jugador debe reclutar unidades, ubicarlas en el campo y encontrar sinergias para avanzar con un ejército a través de distintos desafíos.

Durante cada partida, es posible elegir un comandante, unidades y objetos, además de tomar decisiones sobre el recorrido. La tienda del juego plantea encuentros y combates contra demonios de élite, con combinaciones que cambian en cada intento.

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La propuesta también permite mejorar tropas, utilizar encantamientos y recolectar almas demoníacas. El objetivo es superar mundos de dificultad creciente, enfrentarse a enemigos y jefes, y liberar los reinos.

Interfaz de un videojuego con un tablero cuadriculado de personajes, una tienda con alimentos y una barra inferior con iconos de unidades
El título mezcla estrategia por turnos, mecánicas roguelike y enfrentamientos automáticos. (Epic Games)

Cómo acceder gratis a Knightica en Epic Games

Para obtener Knightica sin costo, los usuarios deben ingresar a la página del juego en la Epic Games Store e iniciar sesión con una cuenta de Epic. La plataforma requiere una Epic ID para completar la operación.

Luego, hay que seleccionar la opción para obtener el juego y confirmar la incorporación a la biblioteca antes de que termine la promoción. La oferta estará vigente hasta el 19 de noviembre de 2026 a las 16.00 UTC.

Después de reclamarlo, Knightica quedará disponible en la biblioteca de la cuenta. Entre sus requisitos mínimos, el juego necesita Windows 10, 4 GB de memoria y 4 GB de espacio de almacenamiento.

Captura de pantalla de un videojuego con personajes, torres y formaciones sobre un suelo de piedra con iconos de estadísticas y barras
Para acceder a la promoción, es necesario entrar a la ficha del juego e identificarse con una cuenta de Epic. (Epic Games)

CEO de Epic Games arremete contra los dueños de Steam

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, volvió a cuestionar a Valve, la empresa detrás de Steam, por considerar que su modelo de distribución ha limitado el desarrollo del mercado de videojuegos para PC.

El ejecutivo sostuvo que la plataforma mantiene los juegos dentro de un ecosistema social cerrado, lo que dificulta la comunicación entre usuarios de consolas, computadoras y dispositivos móviles.

La controversia comenzó a partir de una publicación de Kiaran Ritchie, antiguo programador principal de animación de Epic Games, quien criticó la comisión del 30% que Valve aplica en buena parte de las ventas realizadas a través de Steam.

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El director ejecutivo de Epic Games renovó sus críticas contra Valve. (Steam)

Ritchie señaló que sería posible crear una alternativa a la plataforma, aunque reconoció que su masiva base de usuarios y las bibliotecas digitales acumuladas representan una barrera para nuevos competidores.

Sweeney respaldó esa postura y afirmó que la dependencia de los estudios respecto de Steam reduce sus ingresos y limita la competencia.

Además, planteó que los jugadores y desarrolladores deberían poder conectarse y colaborar sin importar la plataforma elegida.

El CEO de Epic Games defendió un sistema abierto que permita integrar contenidos y comunidades entre distintos videojuegos.

Según explicó, esa estructura podría habilitar colaboraciones entre títulos, así como el uso de objetos adquiridos en un juego dentro de otro. La empresa planea explorar esa posibilidad con el desarrollo de Unreal Engine 6.

El logo blanco de Epic Games Store sobre una escena de videojuego con dos personajes, un robot araña gigante, y edificios destruidos bajo un cielo anaranjado.
El exprogramador cuestionó el porcentaje que Valve retiene en numerosas transacciones efectuadas dentro de Steam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones generaron críticas en X. Algunos usuarios añadieron una nota comunitaria para recordar que numerosos estudios utilizan Steamworks, las herramientas de Valve para publicar y administrar juegos, incluso cuando sus lanzamientos también llegan a otras plataformas.

La aclaración comparó ese servicio con Epic Online Services, la tecnología de Epic que permite el juego cruzado.

Sweeney respondió que su cuestionamiento no se dirigía a las herramientas técnicas de publicación, sino a las funciones sociales y de comunicación entre usuarios de diferentes sistemas.

Asimismo, criticó la política de Valve que exige a los desarrolladores declarar si utilizaron inteligencia artificial en sus proyectos. Para el ejecutivo, esas etiquetas pueden fomentar campañas de rechazo contra los estudios y desalentar el uso de herramientas que mejoren la productividad.

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