Casi el 30% de la generación Z usa IA sin conocimiento de sus jefes

El 29% de la generación Z usa inteligencia artificial en su empleo sin conocimiento de sus superiores, según Imperial Lifelong Learning. (Europa Press)

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Casi un tercio de los trabajadores de la generación Z, el 29%, utiliza inteligencia artificial en su empleo sin que sus superiores lo sepan, una práctica que la división Imperial Lifelong Learning del Imperial College London denominó “IA en la sombra”. La cifra supera en 11 puntos a la de los millennials, que se ubica en el 18%, y más que duplica la registrada entre la generación X.

El hallazgo forma parte de un informe que encuestó a 2.000 trabajadores de cinco sectores: servicios financieros; ingeniería, manufactura e infraestructura; tecnología y digital; energía y sostenibilidad; y salud y ciencias de la vida. El estudio describe la relación de la generación Z con estas herramientas como “compleja”: aunque el 48% las usa de forma habitual en su trabajo, más de un tercio asegura sentir que recurrir a la IA resulta deshonesto.

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El uso regular varía según la generación

Los datos muestran diferencias notables en la frecuencia de uso entre generaciones. Los millennials encabezan la lista, con un 55% que emplea IA de manera habitual en sus tareas laborales. Les sigue la generación Z con el 48%, un porcentaje más cercano al de la generación X (45%) que al de los propios millennials. Los baby boomers presentan el uso más bajo, con un 31%.

Un tercio de los trabajadores de la generación Z afirma sentir que el uso de IA en su trabajo resulta deshonesto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a que la generación Z no es el grupo que más utiliza estas herramientas, sí es el que expresa mayor inquietud sobre las percepciones ajenas. El 26% de estos trabajadores cree que sus colegas o superiores los verán de forma negativa por usar IA, una preocupación que, según el informe, también comparten los millennials pese a ser el grupo con mayor adopción.

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Un informe que detecta brecha de habilidades

El estudio identificó una preocupación transversal a todas las generaciones: el 59% de los encuestados considera que existe una brecha de habilidades en la industria donde trabaja.

Dos tercios, el 66%, cree que la competitividad internacional del Reino Unido se verá afectada si este problema no se aborda, y el 70% sostiene que, de no cerrarse la brecha, se reducirán las oportunidades laborales disponibles para la próxima generación dentro de los próximos cinco años.

Los millennials son la generación con mayor adopción regular de IA en el trabajo, con el 55%. (Europa Press)

El informe se produce en un contexto de adopción creciente de estas tecnologías en el ámbito empresarial británico. Según datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés), la proporción de empresas que utiliza al menos una tecnología de IA casi se triplicó desde 2023. El gobierno británico, por su parte, proyecta que la adopción de IA podría impulsar la economía hasta en 400.000 millones de libras esterlinas para 2030.

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La falta de políticas claras alimenta la desconfianza

Heather Haseley, directora de Aprendizaje Permanente de Imperial Lifelong Learning, señaló que, pese a la rápida adopción de estas herramientas, existe el riesgo de que las habilidades de la fuerza laboral queden rezagadas respecto a lo que la IA puede lograr. “Las habilidades profesionales tienen ahora una vida útil de alrededor de cinco años, menos en el caso de las habilidades técnicas”, afirmó Haseley, citada en el informe.

La directiva atribuyó parte de la inquietud detectada a la ausencia de políticas activas de IA en algunas organizaciones. “Nuestros hallazgos apuntan a cierta inquietud entre los trabajadores del Reino Unido sobre el uso de la IA y su impacto en la economía”, indicó Haseley, quien añadió que la educación tiene un papel central para que las personas de todas las generaciones puedan usar estas herramientas de forma responsable y transparente.

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La generación Z expresa mayor temor que otras generaciones a ser juzgada por colegas y jefes por el uso de IA. (Europa Press)

Según Haseley, el respaldo a los empleados más jóvenes debe comenzar antes de que ingresen al mercado laboral. “Los líderes de la industria que entrevistamos para esta investigación señalaron una desconexión entre las actitudes hacia la IA en el ámbito laboral y en el educativo, donde los jóvenes estudiantes pueden ser penalizados por usar estas herramientas, lo que genera una incertidumbre que los acompaña al entrar al mundo laboral”, explicó. Para Haseley, la educación superior debe actuar como puente entre ambos contextos.