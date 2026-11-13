Cuba

Cuba afronta una crisis asistencial por el aumento de tumores y el atraso en tratamientos crónicos

Un informe regional expone las fallas estructurales del sistema sanitario cubano para costear dolencias complejas, mientras el avance del cáncer y las fallas de insumos golpean a los pacientes más vulnerables

Un hombre de espaldas en una silla de madera junto a una mesa metálica con placas radiográficas, un sobre de papel y un frasco con cánula.
Un paciente permanece sentado de espaldas frente a una mesa metálica con radiografías torácicas y un frasco de infusión en una sala de oncología en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El deterioro de las condiciones económicas y la presión de un perfil epidemiológico complejo sitúan al sistema sanitario de Cuba ante una encrucijada crítica.

El reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud advierte que la isla enfrenta severas dificultades para sostener el tratamiento de enfermedades crónicas avanzadas y contener el impacto de infecciones persistentes.

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Aunque el organismo regional asignó al país un puntaje de 0.731 en el Índice de Salud Sostenible, las restricciones presupuestarias y la carencia de insumos médicos comprometen la atención de un cuadro de morbilidad cada vez más costoso.

La evaluación técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) coloca a la isla en el grupo cinco del continente, un estrato donde las enfermedades no transmisibles originan la mayor cantidad de pérdidas de salud. Dentro de esta clasificación, los tumores malignos encabezan las causas de años de vida ajustados por discapacidad, seguidos de cerca por los problemas cardiovasculares.

El desafío para Cuba radica en que este perfil demanda tecnologías de diagnóstico complejas, medicación continuada e internaciones de alta especialización. A diferencia de otras naciones del mismo grupo, como Chile o Uruguay, la isla posee un índice sociodemográfico visiblemente inferior y un producto por habitante limitado.

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Esta asimetría genera un desbalance estructural: la población cubana sufre las mismas enfermedades degenerativas que las sociedades con altos ingresos, pero las instituciones locales carecen de la capacidad financiera para garantizar terapias avanzadas y sustitución de instrumental clínico.

Un poste con solución salina y tubo plástico se ubica junto al respaldo de un sillón marrón agrietado frente a un estante médico.
Una bolsa de solución salina cuelga de un poste metálico junto a un sillón médico deteriorado en una sala con insumos sanitarios básicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repunte de la tuberculosis y los cuadros respiratorios agrava el cuadro sanitario

Lejos de superar los problemas infecciosos básicos, el territorio cubano experimenta una doble presión en sus salas de internación. Los datos recopilados por el organismo demuestran que las infecciones respiratorias agudas y la tuberculosis sufrieron un incremento notable a partir del año 2020 y continuaron como un problema de salud relevante tras el fin de la emergencia sanitaria.

Este comportamiento diferencia al grupo integrado por Cuba respecto de los países con mayores recursos económicos del hemisferio, en los cuales el impacto de los patógenos pulmonares descendió con mayor rapidez tras las campañas masivas.

La persistencia de la tuberculosis y de las patologías respiratorias agudas en el período posterior a la pandemia refleja debilidades en la vigilancia epidemiológica y retrasos en la respuesta temprana de los centros asistenciales. A esto se añade un incremento sostenido de las enfermedades osteomusculares y de los padecimientos de salud mental, los cuales ya ocupan la tercera causa de morbilidad en este conjunto continental.

Las limitaciones fiscales amenazan con trasladar los costos a los hogares

Frente a este panorama, el documento advierte que gran parte de los sistemas sanitarios regionales continúan organizados bajo esquemas fragmentados y centrados en hospitales, un modelo inadecuado para patologías de largo desarrollo que exigen una atención primaria de salud sólida.

Cuba, Uruguay y la Argentina figuran dentro del Conjunto 5 entre las naciones con niveles de gasto directo de bolsillo inferiores al 20% del gasto total en salud (Cortesía: OPS).
Cuba, Uruguay y la Argentina figuran dentro del Conjunto 5 entre las naciones con niveles de gasto directo de bolsillo inferiores al 20% del gasto total en salud (Cortesía: OPS).

En Cuba, donde la escasez de fármacos básicos y las interrupciones operativas golpean a los consultorios barriales, el seguimiento continuo de dolencias crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial sufre interrupciones constantes.

La OPS destaca que cerca del 40% de la pérdida de salud en las Américas en 2023 respondía a causas potencialmente evitables si se aplicaran los estándares asistenciales óptimos.

Frente a esta brecha, el informe enfatiza la urgencia de diseñar priorizaciones explícitas que impidan la desprotección económica de los pacientes. En el contexto de crisis económica que atraviesa la isla, las deficiencias del abastecimiento estatal incrementan el peligro de que los ciudadanos deban asumir gastos directos de bolsillo para costear insumos elementales, lo que profundizaría las desigualdades en el acceso a la atención médica.

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