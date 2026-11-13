Call of Duty Mobile Temporada 10: todo sobre su séptimo aniversario, el mapa Verdansk y el pase de batalla

Call of Duty: Mobile festeja su séptimo aniversario con la temporada 10, que incorpora Verdansk como nuevo escenario de Battle Royale. (Call of Duty)

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La temporada 10 de Call of Duty: Mobile celebra su séptimo aniversario con la llegada de Verdansk, un nuevo mapa de Battle Royale con más de 15 puntos de interés y mecánicas que modifican la experiencia de juego en los mapas grandes.

La actualización ya se lanzó e incorpora cambios en el movimiento, los controles aéreos, la interfaz y los recursos disponibles durante las partidas.

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Entre las principales novedades, los jugadores podrán arrastrar a aliados caídos mientras los reaniman y acceder a contratos para obtener recompensas.

Además de Verdansk, la temporada suma eventos temáticos, recompensas gratuitas, un pase de batalla con el rifle de francotirador Signal 50 y dos sorteos míticos: uno centrado en un operador y otro en un proyecto de arma.

El modo temporal Crea tu verdad propone reunir códigos, descifrar datos y localizar personajes no jugables en Verdansk. (Call of Duty)

Qué trae Call of Duty: Mobile por su aniversario

Verdansk llega oficialmente a Call of Duty: Mobile como un mapa masivo de Battle Royale, con zonas como Superstore, Airport, Storage Town, Dam, Scrapyard, Train Station, TV Station, Hospital, Downtown, Prison, Farmland, Stadium, Quarry y Military Base.

Cada ubicación ofrece posibilidades para el combate a distancia, las emboscadas y el desplazamiento entre escuadrones.

El mapa incorpora el Gulag. La primera vez que un jugador sea eliminado en una partida, podrá enfrentarse a otro participante para obtener una oportunidad de regresar a Verdansk. Si pierde, solo podrá volver si un compañero compra su redespliegue en una estación de suministros.

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Si un jugador pierde en el Gulag, necesitará que un compañero compre su regreso en una estación de suministros. (Call of Duty)

Los cambios alcanzan también a la movilidad. Verdansk reemplaza los trajes aéreos por paracaídas desplegables, permite abrir puertas al atravesarlas corriendo y estrena nuevas animaciones en tercera persona, tanto en Battle Royale como en DMZ: Reconocimiento.

La actualización suma controles de movimiento y aéreos, además de cambios en la interfaz y las escenas de la sala.

Los recursos de campo, antes conocidos como rachas de puntos en Battle Royale, serán menos frecuentes y podrán comprarse en estaciones de compra.

Entre las incorporaciones figuran la máquina letal y los sistemas PEM, mientras que recursos como el Strafing Run y el helicóptero de sigilo tendrán un nuevo mecanismo de mira.

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Los usuarios podrán trasladar a compañeros derribados mientras los reaniman y aceptar contratos para obtener beneficios. (Call of Duty)

Asimismo, se renombraron los comodines como ventajas para Battle Royale. Los jugadores podrán encontrarlas durante las partidas o equiparlas en el armamento para utilizarlas mediante entregas de armamento y estaciones de suministros.

Algunas de las ventajas disponibles son Fuego salvaje desde la cadera, Munición rastreadora, Recarga al deslizarse, Mira rápida, Experto francotirador, Silenciador avanzado y Recarga rápida.

Eventos, recompensas y colaboración con Ford Racing

El evento Operación: Convergencia de Verdansk invita a los jugadores a elegir entre tres facciones: Makarov, la Fuerza operativa 141 y los Observadores.

Al completar objetivos en varios actos, podrán conseguir recompensas como el aspecto de operador Ghost - Fantasma del desierto, el fusil de precisión DL Q33 - Evento Verdansk y el AK47 - Decreto del Faraón de leyenda.

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La actualización introduce modificaciones en la movilidad, los controles en el aire, la interfaz y los objetos disponibles durante los enfrentamientos. (Call of Duty)

La temporada también incluye el modo temporal Crea tu verdad, una experiencia narrativa en la que los jugadores deben recolectar códigos, decodificar información, encontrar personajes no jugables y seguir indicaciones hasta Stadium.

La misión entrega la tarjeta de visita Verdansk en camino, además de un marco y un avatar épicos.

Verdansk estará disponible además en DMZ: Reconocimiento, con un nuevo jefe, el Químico, y el contrato Prisión.

El jefe se encuentra en una zona de radiación acompañado por guardaespaldas de élite y utiliza un lanzagranadas, granadas de gas y ataques cuerpo a cuerpo. Derrotarlo permite obtener un proyecto de arma, un aspecto de operador y otros objetos.

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El mapa cuenta con más de 15 ubicaciones destacadas y cambios que renuevan las partidas en los mapas de gran tamaño. (Call of Duty)

El pase de batalla del aniversario incluye contenido gratuito y premium. En los niveles gratuitos, los jugadores podrán desbloquear el Signal 50, un rifle de francotirador de disparo rápido orientado a combates de largo alcance.

El pase premium incorpora aspectos de operador como Naga - Estafador Royale, Velikan - Blackcell, Death Angel Alice - Medianoche y Keegan - Maestro en trampas Royale.

La colaboración con Ford Racing agrega un evento basado en tareas y dos vehículos para utilizar en Verdansk: el Ford Mustang GTD y la F-150 Raptor.

Por otra parte, habrá sorteos con aspectos de vehículos, operadores y proyectos de armas, mientras que la tienda ofrecerá dos nuevos sorteos míticos: Alias - Efigie destrozada y Signal 50 - Exobotánica.

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