Tecno

A seis días de salir a bolsa, director de Anthropic dijo que su mayor dilema es cuánta potencia de cálculo comprar

Dario Amodei habló con Jamie Dimon, jefe de JPMorgan, seis días antes del debut de sus acciones, con el que busca recaudar hasta USD 90.400 millones

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, durante su conversación con Jamie Dimon en la sede de JPMorgan Chase en Manhattan. (Reuters)
Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, durante su conversación con Jamie Dimon en la sede de JPMorgan Chase en Manhattan. (Reuters)
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El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, dijo que decidir cuánta capacidad de cómputo comprar es el “mayor dilema de negocio” de la empresa, a seis días del debut de sus acciones en bolsa. Su declaración ocurrió en una conversación transmitida en vivo con Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, en la sede del banco en Manhattan, una de las últimas paradas de la gira con la que Anthropic, creadora del chatbot Claude, busca inversores.

Según el sitio web de la oferta, citado por Yahoo Finance, Anthropic intenta recaudar hasta USD 90.400 millones entre la salida a bolsa y una venta privada de acciones simultánea, con una valuación de unos USD 1,4 billones. Semanas atrás, los inversores esperaban una cifra de hasta USD 2 billones.

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La incertidumbre sobre cuánto comprar

Dimon le preguntó por qué la empresa sale a bolsa ahora. Amodei respondió que necesita más efectivo para manejar la incertidumbre sobre sus inversiones en capacidad de cómputo, es decir, en los servidores y chips que entrenan y hacen funcionar a Claude. La empresa debe comprar esa capacidad mucho antes de saber cuánta demanda tendrá.

Anthropic declaró compromisos de inversión en infraestructura por cerca de USD 900.000 millones, según su prospecto de oferta. (Reuters)
Anthropic declaró compromisos de inversión en infraestructura por cerca de USD 900.000 millones, según su prospecto de oferta. (Reuters)

“Como este campo crece tan rápido en lo tecnológico y no sabemos cómo eso se traducirá en valor económico para el negocio, tenemos una enorme incertidumbre”, explicó, según Business Insider. Agregó que la tarea se complica cada año porque los costos son mayores.

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Amodei describió la estrategia de la compañía: “Solemos comprar por el lado bajo”, dijo, es decir, contratar menos capacidad de la que justificarían sus proyecciones de crecimiento y sumar más si la demanda la supera. Cuanto más efectivo tenga, afirmó, “más colchón” habrá entre las dos cosas.

El tamaño de esos compromisos figura en el prospecto de la oferta. Business Insider informó que Anthropic declaró inversiones comprometidas en infraestructura por cerca de USD 900.000 millones.

La compañía, creadora del chatbot Claude, fijará el precio de sus acciones el 18 de noviembre y comenzará a cotizar el 19. (Reuters)
La compañía, creadora del chatbot Claude, fijará el precio de sus acciones el 18 de noviembre y comenzará a cotizar el 19. (Reuters)

Prometer menos de lo que se puede cumplir

Amodei también habló del tono con que la empresa llega al mercado. Dijo que no le preocupa “qué mes o qué día” salga a cotizar ni en qué condiciones de mercado, y que el consejo que más le resonó fue “nunca dejes que tu empresa valga un solo dólar más de lo que realmente vale”.

Ese consejo, explicó, se parece al modelo interno de Anthropic: prometer menos de lo que se entrega. Según el ejecutivo, la compañía no anticipa en redes sociales lo que hará con sus modelos: construye el modelo, comprueba que funcione bien y recién entonces lo lanza, igual que sus sistemas de seguridad.

En el plano de los productos, Bloomberg informó que Amodei dijo que Anthropic sigue invirtiendo en seguridad y que no quiere que los agentes de IA “se descontrolen”. Mencionó usos futuros de esos agentes en robótica y ciberseguridad.

Ilustración de dos personas con carpetas observando una sala de servidores y monitores con la marca Anthropic.
Amodei sostuvo que Anthropic prefiere prometer menos de lo que entrega, tanto en sus modelos de IA como en su presentación ante inversores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También esbozó una visión de largo plazo. Habló de un mundo en el que el cáncer, el alzhéimer y las enfermedades del corazón sean cosa del pasado. “Suena ingenuo. Suena disparatado. De verdad lo creo”, afirmó, según Yahoo Finance. Y sostuvo que, a medida que avance “la exponencial de la cognición”, surgirán nuevos mercados.

Un contexto de mercado más difícil

Yahoo Finance señaló que la oferta llega con vientos en contra: subieron los costos de endeudamiento, el rechazo político a los centros de datos pesó en las elecciones legislativas de Estados Unidos y hay turbulencia en torno a Nvidia, uno de los grandes proveedores de chips e inversores de Anthropic.

En el video de presentación para inversores, la compañía destacó la solidez del crecimiento de sus ingresos y su capacidad de usar su propia tecnología para mejorar la eficiencia y controlar costos.

La operación bursátil involucra a 19 bancos, entre ellos JPMorgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley como principales colocadores. (Europa Press)
La operación bursátil involucra a 19 bancos, entre ellos JPMorgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley como principales colocadores. (Europa Press)

La operación involucra a 19 bancos. JPMorgan lidera las ventas a pequeños inversores en Estados Unidos, junto con Goldman Sachs y Morgan Stanley como principales colocadores. Según estimó Evercore, los bancos podrían ganar unos USD 395 millones, de los cuales unos USD 44 millones corresponderían a JPMorgan.

Anthropic fijará el precio de sus acciones el miércoles 18 de noviembre, y los títulos empezarán a negociarse el jueves 19, según la información de la propia oferta.

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