Panamá

Las dos aeronaves regresan a Panamá tras la restricción aérea de Estados Unidos por fallas de comunicación

La Autoridad Aeronáutica Civil confirmó el retorno preventivo de los vuelos para preservar la seguridad operacional, sin precisar los destinos ni el número de pasajeros afectados por la medida federal

Aeropuerto de Tocumen de Panamá, vuelos suspendidos hacia Estados Unidos
Aeropuerto de Tocumen de Panamá, vuelos suspendidos hacia Estados Unidos. (Infobae Centroamérica/EFE/ Carlos Lemos)
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Dos aeronaves que habían despegado de Panamá con rumbo a Estados Unidos debieron regresar al país este viernes 13 de noviembre, después de que fallas en el sistema de comunicación aeronáutico estadounidense obligaran a aplicar una restricción temporal de operaciones.

La medida, conocida como Ground Stop, fue dispuesta por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y afecta tanto llegadas como salidas hacia ese país.

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La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá confirmó el regreso de los dos vuelos como medida preventiva para garantizar la seguridad operacional. El organismo no detalló los destinos de las aeronaves ni la cantidad de pasajeros afectados.

Copa Airlines advirtió sobre demoras y cancelaciones

Ante las restricciones impuestas por la FAA, Copa Airlines emitió una advertencia para los pasajeros con itinerarios desde y hacia Estados Unidos.

La aerolínea panameña explicó que la disposición de la FAA podría derivar en modificaciones a los horarios programados. Recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos a través de su página web o aplicación móvil antes de dirigirse al aeropuerto.

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Un Ground Stop es una restricción que permite a las autoridades aeronáuticas detener temporalmente determinados despegues cuando existen condiciones que comprometen la gestión segura del tráfico aéreo. La medida puede generar repercusiones en aeropuertos y conexiones internacionales fuera del territorio donde se originó la falla, como ocurrió este viernes con los vuelos panameños.

Aeropuerto de Tocumen de Panamá, vuelos suspendidos hacia Estados Unidos
Aeropuerto de Tocumen de Panamá, vuelos suspendidos hacia Estados Unidos. (Infobae Centroamérica/EFE/ Carlos Lemos)

Copa Airlines indicó que permanece en comunicación con las entidades correspondientes y que dará seguimiento a las actualizaciones de las autoridades estadounidenses. La compañía pidió a sus clientes mantenerse informados a través de los canales oficiales de la empresa.

Panamá, un nodo clave para las conexiones regionales

La situación adquiere especial relevancia para Panamá por su papel como centro de conexiones aéreas de América Latina.

Desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, su principal centro de operaciones, Copa Airlines conecta con numerosas ciudades estadounidenses. Cualquier alteración en esos itinerarios puede repercutir también en pasajeros que realizan conexiones en Panamá procedentes de otros países de la región.

El alcance de ese impacto dependerá de la duración de las restricciones impuestas por la FAA y de los ajustes operacionales que apliquen las aerolíneas en los próximos días.

La AAC mantiene activos los protocolos de seguridad

La Autoridad Aeronáutica Civil señaló que Panamá mantiene activos los protocolos habituales de seguridad operacional. El organismo permanece en comunicación constante con entidades internacionales y con las aerolíneas involucradas para evaluar la evolución de los acontecimientos.

La AAC confirmó este viernes que mantiene un seguimiento de las operaciones programadas hacia territorio estadounidense, mientras evalúa las posibles afectaciones derivadas de las fallas reportadas en el sistema aeronáutico de ese país.

Aeropuerto de Tocumen de Panamá, vuelos suspendidos hacia Estados Unidos
Aeropuerto de Tocumen de Panamá, vuelos suspendidos hacia Estados Unidos. (Infobae Centroamérica/EFE/ Carlos Lemos)

El organismo reiteró que continuará monitoreando la situación en coordinación con los organismos internacionales competentes. El objetivo declarado es garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y mantener informada a la ciudadanía sobre cualquier novedad.

Hasta la emisión de los últimos comunicados, las autoridades panameñas no habían informado sobre otras aeronaves que debieran retornar a territorio nacional. Tampoco se detalló el número total de operaciones afectadas por las restricciones vigentes en Estados Unidos.

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