Guía para mejorar una hoja de vida con IA sin exponer datos personales

Las herramientas de IA pueden ayudar a ordenar y corregir un currículum, pero no deben inventar experiencia laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Usar inteligencia artificial (IA) para revisar una hoja de vida exige proteger los datos personales, conservar la veracidad de la experiencia y adaptar el documento a cada vacante sin convertirlo en una acumulación de palabras clave.

La herramienta puede ayudar a ordenar ideas, corregir redacción y detectar omisiones, pero no reemplaza el criterio de quien conoce su trayectoria laboral. Una hoja de vida debe superar filtros automáticos, aunque debe ser clara y creíble para el grupo de Recursos Humanos.

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Kaspersky sugiere tratar a los chatbots como editores de texto y no como autores de una biografía profesional. Antes de cargar un documento, conviene aplicar pautas de privacidad, revisar el formato y comprobar cada afirmación.

Los sistemas de seguimiento de candidatos analizan datos básicos, experiencia, formación y requisitos de cada vacante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué información hay que eliminar antes de usar un chatbot

Antes de compartir el archivo con una herramienta de inteligencia artificial, es necesario borrar el nombre completo, teléfono, correo, domicilio, enlaces privados, nombres de empleadores y copias de documentos.

Además, se debe omitir datos protegidos por acuerdos de confidencialidad, como resultados internos, listas de clientes, procesos de negocio o proyectos que aún no son públicos.

La precaución responde a un riesgo concreto: los servicios pueden almacenar conversaciones, usarlas para entrenar modelos o sufrir fallos de seguridad. Los expertos recuerdan que algunas plataformas han expuesto chats que sus usuarios creían privados. La regla práctica es sencilla: no incorporar al sistema ningún dato que no se querría ver publicado en internet.

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Antes de usar IA para mejorar una hoja de vida, conviene eliminar datos personales y referencias confidenciales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo seleccionar una herramienta de IA con criterios de privacidad

Antes de subir un texto, hay que revisar si el servicio tiene una política de privacidad comprensible y si explica qué ocurre con los archivos. Conviene verificar si el contenido queda almacenado, durante cuánto tiempo y si puede utilizarse para mejorar o entrenar el modelo.

En la configuración, se deben desactivar las opciones de entrenamiento cuando estén disponibles. Es preferible evitar aplicaciones poco conocidas que prometen elaborar una hoja de vida “perfecta” en pocos minutos.

Algunas funcionan como intermediarias de modelos populares, sin información clara sobre quién administra los datos ni dónde los guarda. La conexión debe contar con HTTPS y la empresa responsable debe poder identificarse con facilidad.

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Por qué la IA no debe redactar toda la hoja de vida

El primer borrador debe surgir de la propia experiencia profesional. La IA puede corregir frases extensas, reorganizar secciones y sugerir términos vinculados con una oferta laboral, aunque no debería inventar una trayectoria ni asumir el papel de biógrafo. La experiencia real debe seguir en el centro del documento.

La IA puede actuar como editor de texto para mejorar la redacción sin reemplazar la trayectoria del candidato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia importa porque los sistemas pueden usar formulaciones grandilocuentes o agregar habilidades que no figuran en la información original.

Cada frase debe pasar una prueba básica: si un reclutador pregunta por ese logro en una entrevista, la persona debe poder explicarlo y demostrarlo. Si no hay una respuesta concreta, conviene eliminar o reformular la afirmación.

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Cómo adaptar el contenido a una vacante de trabajo sin falsear el perfil

Las empresas grandes y medianas suelen utilizar sistemas de seguimiento de candidatos, conocidos como ATS, que reciben y clasifican postulaciones.

Según un estudio de LinkedIn, el 37% de los responsables de Recursos Humanos encuestados usa IA en contratación, aunque solo el 11% la integra de forma activa en sus plataformas.

Una hoja de vida clara prioriza los últimos cargos, las habilidades aplicables y los logros profesionales concretos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, para adaptar la hoja de vida, se puede copiar la descripción del puesto en el chatbot y pedirle que identifique términos relevantes. Esas palabras deben aparecer dentro de ejemplos reales, no repartidas de forma artificial.

Una certificación, una habilidad técnica o un sector solo deben incorporarse cuando formen parte de la experiencia comprobable del candidato.

Qué formato agiliza la lectura de los sistemas y de Recursos Humanos

Un diseño sencillo reduce problemas de lectura. Salvo que la empresa solicite otro formato, conviene usar un archivo DOCX o PDF, tipografías estándar, títulos claros y listas con viñetas. Las fotografías, tablas, gráficos, columnas complejas y fuentes personalizadas pueden dificultar que un ATS interprete correctamente el contenido.

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La información principal debe aparecer al comienzo. Un resumen de dos o tres frases puede presentar la trayectoria, las competencias y los resultados más claves.