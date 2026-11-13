Suspensión de vuelos en Estados Unidos amenaza con afectar 10 operaciones en el aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría podría registrar afectaciones en 10 operaciones aéreas por la suspensión temporal de despegues en Estados Unidos. Cortesía: AERIS

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La suspensión temporal de despegues en los aeropuertos de Estados Unidos, ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA), podría generar afectaciones en al menos 10 operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal terminal aérea de Costa Rica, durante la tarde y noche de este viernes 13 de noviembre.

Así lo informó AERIS, empresa administradora de la terminal, mediante un comunicado en el que advirtió sobre las posibles repercusiones de la medida estadounidense en los vuelos comerciales que conectan ambos países.

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De acuerdo con la información proporcionada, para este viernes estaban programadas 6 llegadas y 4 salidas relacionadas con las operaciones sujetas a las restricciones establecidas por las autoridades aeronáuticas estadounidenses.

La situación podría ocasionar modificaciones en los itinerarios de pasajeros que tenían previsto viajar hacia territorio estadounidense o ingresar a Costa Rica procedentes de ese país.

¿Qué sucede con los vuelos programados?

Según explicó AERIS, la disposición de la FAA establece que los vuelos programados para despegar con destino a Estados Unidos deberán permanecer en tierra mientras se mantenga vigente la suspensión.

Esto significa que las aeronaves que se encuentren en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y tengan programada su salida hacia ese país no podrán iniciar sus operaciones hasta que las autoridades correspondientes autoricen nuevamente los despegues.

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La medida también afecta a los vuelos que tienen previsto salir desde aeropuertos estadounidenses hacia Costa Rica, siempre que todavía no hayan iniciado su recorrido.

En esos casos, las aeronaves deberán esperar en sus respectivos aeropuertos de origen hasta que se levante la restricción, lo que podría modificar sus horarios de llegada al territorio costarricense.

Sin embargo, la administración aeroportuaria aclaró que los vuelos que ya se encuentran en el aire mantienen su operación, por lo que las aeronaves que habían despegado antes de la suspensión pueden continuar sus trayectos.

Esta diferencia resulta importante para los pasajeros, debido a que no todos los vuelos programados para la jornada necesariamente experimentarán las mismas afectaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una suspensión de despegues que podría modificar los itinerarios entre Costa Rica y Estados Unidos.

Recomendaciones para los pasajeros

Ante este escenario, AERIS informó que mantiene una coordinación constante con las aerolíneas y las autoridades correspondientes para dar seguimiento a la evolución de las restricciones y sus posibles consecuencias sobre las operaciones aeroportuarias.

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La empresa recomendó a las personas con viajes programados “mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas”, con el propósito de obtener información actualizada sobre sus itinerarios.

Los pasajeros deberán consultar directamente con las compañías aéreas cualquier modificación relacionada con la hora de salida, llegada o eventual reprogramación de sus vuelos.

Por ahora, la continuidad de las operaciones afectadas dependerá de las nuevas disposiciones que emitan las autoridades estadounidenses y del momento en que se autorice la reanudación de los despegues.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría continuará dando seguimiento a la situación, mientras los viajeros permanecen atentos a posibles cambios en sus itinerarios durante la tarde y noche de este viernes.

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AERIS recomendó a los pasajeros comunicarse con sus aerolíneas para verificar posibles atrasos o modificaciones en sus vuelos. Crédito: AERIS

¿Por qué Estados Unidos suspendió los vuelos?

La decisión de la Administración Federal de Aviación (FAA) de suspender temporalmente los despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos, este viernes 13 de noviembre, respondió a una falla generalizada en los sistemas de comunicación del control de tráfico aéreo, que afectó a los 22 centros regionales encargados de coordinar los movimientos de aeronaves en el país. Ante los riesgos para la seguridad aérea, las autoridades ordenaron mantener los aviones en tierra mientras equipos técnicos investigaban el problema.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que se realizaban investigaciones para determinar el origen de la interrupción, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional indicó que no existían evidencias de un ciberataque. La medida provocó alteraciones en las operaciones aéreas y recordó un incidente similar ocurrido en enero de 2023, cuando una falla informática también obligó a detener temporalmente los despegues en territorio estadounidense.

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