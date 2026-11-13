Costa Rica

Suspensión de vuelos en Estados Unidos amenaza con afectar 10 operaciones en el aeropuerto Juan Santamaría en Costa Rica

La medida ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) podría provocar atrasos en las llegadas y salidas programadas para este viernes 13 de noviembre. AERIS pidió a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría podría registrar afectaciones en 10 operaciones aéreas por la suspensión temporal de despegues en Estados Unidos. Cortesía: AERIS
El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría podría registrar afectaciones en 10 operaciones aéreas por la suspensión temporal de despegues en Estados Unidos. Cortesía: AERIS
Guardar

La suspensión temporal de despegues en los aeropuertos de Estados Unidos, ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA), podría generar afectaciones en al menos 10 operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal terminal aérea de Costa Rica, durante la tarde y noche de este viernes 13 de noviembre.

Así lo informó AERIS, empresa administradora de la terminal, mediante un comunicado en el que advirtió sobre las posibles repercusiones de la medida estadounidense en los vuelos comerciales que conectan ambos países.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información proporcionada, para este viernes estaban programadas 6 llegadas y 4 salidas relacionadas con las operaciones sujetas a las restricciones establecidas por las autoridades aeronáuticas estadounidenses.

La situación podría ocasionar modificaciones en los itinerarios de pasajeros que tenían previsto viajar hacia territorio estadounidense o ingresar a Costa Rica procedentes de ese país.

¿Qué sucede con los vuelos programados?

Según explicó AERIS, la disposición de la FAA establece que los vuelos programados para despegar con destino a Estados Unidos deberán permanecer en tierra mientras se mantenga vigente la suspensión.

Esto significa que las aeronaves que se encuentren en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y tengan programada su salida hacia ese país no podrán iniciar sus operaciones hasta que las autoridades correspondientes autoricen nuevamente los despegues.

PUBLICIDAD

La medida también afecta a los vuelos que tienen previsto salir desde aeropuertos estadounidenses hacia Costa Rica, siempre que todavía no hayan iniciado su recorrido.

En esos casos, las aeronaves deberán esperar en sus respectivos aeropuertos de origen hasta que se levante la restricción, lo que podría modificar sus horarios de llegada al territorio costarricense.

Sin embargo, la administración aeroportuaria aclaró que los vuelos que ya se encuentran en el aire mantienen su operación, por lo que las aeronaves que habían despegado antes de la suspensión pueden continuar sus trayectos.

Esta diferencia resulta importante para los pasajeros, debido a que no todos los vuelos programados para la jornada necesariamente experimentarán las mismas afectaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una suspensión de despegues que podría modificar los itinerarios entre Costa Rica y Estados Unidos.
La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una suspensión de despegues que podría modificar los itinerarios entre Costa Rica y Estados Unidos.

Recomendaciones para los pasajeros

Ante este escenario, AERIS informó que mantiene una coordinación constante con las aerolíneas y las autoridades correspondientes para dar seguimiento a la evolución de las restricciones y sus posibles consecuencias sobre las operaciones aeroportuarias.

La empresa recomendó a las personas con viajes programados “mantenerse en contacto con sus respectivas aerolíneas”, con el propósito de obtener información actualizada sobre sus itinerarios.

Los pasajeros deberán consultar directamente con las compañías aéreas cualquier modificación relacionada con la hora de salida, llegada o eventual reprogramación de sus vuelos.

Por ahora, la continuidad de las operaciones afectadas dependerá de las nuevas disposiciones que emitan las autoridades estadounidenses y del momento en que se autorice la reanudación de los despegues.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría continuará dando seguimiento a la situación, mientras los viajeros permanecen atentos a posibles cambios en sus itinerarios durante la tarde y noche de este viernes.

AERIS recomendó a los pasajeros comunicarse con sus aerolíneas para verificar posibles atrasos o modificaciones en sus vuelos. Crédito: AERIS
AERIS recomendó a los pasajeros comunicarse con sus aerolíneas para verificar posibles atrasos o modificaciones en sus vuelos. Crédito: AERIS

¿Por qué Estados Unidos suspendió los vuelos?

La decisión de la Administración Federal de Aviación (FAA) de suspender temporalmente los despegues en todos los aeropuertos de Estados Unidos, este viernes 13 de noviembre, respondió a una falla generalizada en los sistemas de comunicación del control de tráfico aéreo, que afectó a los 22 centros regionales encargados de coordinar los movimientos de aeronaves en el país. Ante los riesgos para la seguridad aérea, las autoridades ordenaron mantener los aviones en tierra mientras equipos técnicos investigaban el problema.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que se realizaban investigaciones para determinar el origen de la interrupción, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional indicó que no existían evidencias de un ciberataque. La medida provocó alteraciones en las operaciones aéreas y recordó un incidente similar ocurrido en enero de 2023, cuando una falla informática también obligó a detener temporalmente los despegues en territorio estadounidense.

Temas Relacionados

Costa RicaEstados UnidosAdministración Federal de AviaciónAeropuerto Juan Santamaríasuspensión de vuelosAERIS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Laura Fernández anuncia vacaciones de fin de año para empleados públicos en Costa Rica: conozca las fechas

Los funcionarios trabajarán hasta el lunes 21 de diciembre y regresarán el 4 de enero de 2027. El Ejecutivo estableció siete días de vacaciones colectivas, aunque algunas instituciones deberán garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Gobierno de Laura Fernández anuncia vacaciones de fin de año para empleados públicos en Costa Rica: conozca las fechas

Policía intercepta taxi con 190 litros de peligroso agroquímico prohibido en Costa Rica desde 2023

El cargamento fue descubierto durante un operativo en la zona sur del país. El producto contiene clorotalonil, una sustancia cuya importación, transporte, comercialización y utilización están prohibidos en territorio costarricense.

Policía intercepta taxi con 190 litros de peligroso agroquímico prohibido en Costa Rica desde 2023

Congreso de Costa Rica reelige por unanimidad a magistrado Jorge Olaso por ocho años más y oficialismo cambia su postura

Los 50 diputados presentes respaldaron la continuidad del juez de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. El Partido Pueblo Soberano votó por primera vez a favor de reelegir a un magistrado, tras haberse opuesto a otros tres nombramientos.

Congreso de Costa Rica reelige por unanimidad a magistrado Jorge Olaso por ocho años más y oficialismo cambia su postura

Costa Rica y Panamá refuerzan alianza para combatir el crimen organizado en la frontera: “No les tenemos miedo”

Los ministros de Seguridad de ambos países acordaron fortalecer el intercambio de información y la coordinación de operativos para impedir que las organizaciones criminales transnacionales utilicen la zona fronteriza como espacio para sus actividades ilícitas.

Costa Rica y Panamá refuerzan alianza para combatir el crimen organizado en la frontera: “No les tenemos miedo”

Costa Rica enfrenta déficit de 2,600 millones de litros de lluvia por fenómeno de El Niño: Gobierno advierte que podría extenderse hasta junio de 2027

La presidenta Laura Fernández alertó sobre la intensidad del fenómeno climático y sus posibles consecuencias para el abastecimiento de agua, la producción agrícola y la generación eléctrica. El Ejecutivo asegura que mantiene más de 200 acciones preventivas para enfrentar sus efectos.

Costa Rica enfrenta déficit de 2,600 millones de litros de lluvia por fenómeno de El Niño: Gobierno advierte que podría extenderse hasta junio de 2027

TECNO

A seis días de salir a bolsa, director de Anthropic dijo que su mayor dilema es cuánta potencia de cálculo comprar

A seis días de salir a bolsa, director de Anthropic dijo que su mayor dilema es cuánta potencia de cálculo comprar

Estos robots humanoides ya manipulan componentes en fábricas de computadoras

Call of Duty Mobile Temporada 10: todo sobre su séptimo aniversario, el mapa Verdansk y el pase de batalla

SpaceX halla solución para el consumo de agua: usará refrigeración en seco en su centro de datos

Crean robots flexibles inspirados en las trompas de los elefantes: cómo funcionan

ENTRETENIMIENTO

El sable de Darth Vader supera los 4 millones de dólares en una subasta y bate el registro histórico de Star Wars

El sable de Darth Vader supera los 4 millones de dólares en una subasta y bate el registro histórico de Star Wars

Tras la condena por delitos sexuales a Russell Brand, las editoriales británicas retiraron sus obras del mercado

Julianne Moore revela cómo ‘Still Alice’ cambió su visión del alzhéimer: “No es una condición propia del envejecimiento”

En medio de su gira mundial, los integrantes de BTS volvieron a vestir el uniforme militar: las razones

Sale a la luz un video de Gérard Depardieu acosando a una actriz en pleno rodaje: “Me sentí atacada”

MUNDO

Tras la condena por delitos sexuales a Russell Brand, las editoriales británicas retiraron sus obras del mercado

Tras la condena por delitos sexuales a Russell Brand, las editoriales británicas retiraron sus obras del mercado

Atentado con bomba en Moscú: un antiguo colaborador del ex primer ministro prorruso de Ucrania quedó gravemente herido

La estafa de Elizabeth Holmes: prometió revolucionar los análisis de sangre, conquistó Wall Street y terminó condenada por fraude

Estados Unidos destruyó dos drones de ataque iraníes que amenazaban instalaciones militares en Baréin

Encuentran una obra original de Georgia O’Keeffe oculta 40 años, valuada entre USD 3 millones y USD 5 millones