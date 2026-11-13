República Dominicana

La falla en el control aéreo de Estados Unidos afecta vuelos desde República Dominicana

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) advirtió que las restricciones temporales de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) generan retrasos, cambios de horario y cancelaciones en vuelos

Passengers look at a board after the US Federal Aviation Administration issued a national ground stop "due to extraordinary circumstances and reasons for safety" following the agency's earlier report of serious air traffic control communications issues, at Newark Liberty International Airport, in Newark, New Jersey, US, November 13, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz
Passengers look at a board after the US Federal Aviation Administration issued a national ground stop "due to extraordinary circumstances and reasons for safety" following the agency's earlier report of serious air traffic control communications issues, at Newark Liberty International Airport, in Newark, New Jersey, US, November 13, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz
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La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) advirtió este viernes que las restricciones temporales dispuestas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) pueden provocar retrasos, cambios de horario y cancelaciones en los vuelos desde y hacia los aeropuertos bajo su administración en República Dominicana.

El aviso alcanza a los pasajeros con conexiones o rutas directas a Estados Unidos, después de que la FAA ordenara una suspensión nacional de despegues en los aeropuertos estadounidenses a causa de problemas en los sistemas de comunicación de control aéreo.

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Aerodom recomendó a los viajeros verificar el estado de su vuelo con la aerolínea antes de trasladarse a las terminales y seguir las comunicaciones oficiales. La compañía indicó además que mantiene contacto con las líneas aéreas y las autoridades para monitorear el alcance de la situación.

Los viajeros pueden revisar el número de vuelo en los canales digitales de cada compañía aérea y verificar si hubo cambios en la hora de salida, la puerta de embarque o el aeropuerto de conexión. También conviene confirmar las políticas de reubicación o reembolso que aplique cada empresa frente a una interrupción vinculada a disposiciones de control aéreo.

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Aerodom recomienda confirmar con las aerolíneas los vuelos antes de acudir a las terminales. (Cortesía: Instagram)
Aerodom recomienda confirmar con las aerolíneas los vuelos antes de acudir a las terminales. (Cortesía: Instagram)

Pasajeros descendieron de un vuelo de American Airlines en Punta Cana

El vuelo 417 de American Airlines, que debía cubrir la ruta entre Punta Cana y Dallas-Fort Worth, fue detenido este viernes poco antes del despegue, en medio de las restricciones nacionales a las operaciones aéreas en Estados Unidos.

Según el testimonio de un pasajero, el avión era el siguiente en la fila para utilizar la pista cuando la tripulación informó sobre una falla nacional en los sistemas de radar y decidió regresar a la terminal. La información no fue confirmada de forma independiente por la aerolínea.

Los viajeros descendieron de la aeronave por escaleras, como muestra un video registrado en el lugar. El episodio se produjo mientras la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) mantenía limitaciones sobre los despegues por problemas de comunicación que afectaron el control de tránsito aéreo.

El vuelo 417 de American Airlines, con destino a Dallas-Fort Worth, regresó a la terminal poco antes de despegar desde Punta Cana. Según un pasajero, la tripulación informó sobre problemas nacionales en los sistemas de radar, en medio de restricciones de la FAA a las operaciones aéreas en Estados Unidos. (Cortesía: Mikael Finley)

La FAA suspendió las salidas aéreas por una falla de comunicaciones

La FAA dispuso este día una restricción para las salidas aéreas en todo Estados Unidos. La medida respondió a una interrupción temporal de las telecomunicaciones que afectó a los centros de control de tráfico aéreo en ruta, responsables de coordinar la circulación de aeronaves entre distintas regiones del país.

A passenger walks inside the terminal after the US Federal Aviation Administration issued a national ground stop "due to extraordinary circumstances and reasons for safety" following the agency's earlier report of serious air traffic control communications issues, at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, US, November 13, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz
A passenger walks inside the terminal after the US Federal Aviation Administration issued a national ground stop "due to extraordinary circumstances and reasons for safety" following the agency's earlier report of serious air traffic control communications issues, at Ronald Reagan Washington National Airport in Arlington, Virginia, US, November 13, 2026. REUTERS/Aaron Schwartz

La orden exigió que los vuelos preparados para despegar desde aeropuertos estadounidenses permanecieran en tierra hasta nuevo aviso. Las aeronaves que ya estaban en el aire pudieron continuar sus trayectos, mientras que las llegadas internacionales quedaron sujetas a una evaluación caso por caso.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó que técnicos de la FAA trabajaban para identificar el origen del problema. Hasta el momento, las autoridades no habían comunicado una hora definitiva para la normalización de las operaciones.

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