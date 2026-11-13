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Nueva preocupación en Estados Unidos sobre Nvidia: ¿es una empresa demasiado grande para caer?

Jack Reed advierte sobre los acuerdos de financiamiento con otras firmas de IA y su posible efecto en los bancos, el mismo día en que Jensen Huang dejó la dirección

El senador demócrata Jack Reed solicitó al Congreso un análisis sobre el riesgo sistémico que representa Nvidia para el sistema financiero. (Reuters)
El senador demócrata Jack Reed solicitó al Congreso un análisis sobre el riesgo sistémico que representa Nvidia para el sistema financiero. (Reuters)
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El senador demócrata Jack Reed pidió el jueves que el Congreso de Estados Unidos evalúe si Nvidia es una empresa “demasiado grande para caer” y si su eventual quiebra afectaría al sistema bancario y a los mercados de crédito, según informó la agencia Reuters.

Reed dijo que Nvidia “ha respaldado el ecosistema de la IA mediante transacciones financieras complejas” y reclamó “total transparencia” sobre esos acuerdos, además de un análisis de cómo podrían repercutir en bancos y créditos.

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El senador agregó que millones de estadounidenses tienen exposición económica a la compañía a través de sus cuentas de jubilación y fondos de pensión.

Las acciones de Nvidia llegaron a desplomarse 16% durante la jornada del jueves antes de cerrar con una baja de 4,3%. (Reuters)
Las acciones de Nvidia llegaron a desplomarse 16% durante la jornada del jueves antes de cerrar con una baja de 4,3%. (Reuters)

El pedido llegó el mismo día en que Nvidia anunció la renuncia inmediata de Jensen Huang como director ejecutivo, presidente y miembro del directorio. La directora financiera, Colette Kress, quedó como directora ejecutiva interina mientras el directorio busca un reemplazo permanente.

Un escándalo que ya costó USD 500.000 millones en bolsa

Huang admitió el domingo, en un mensaje interno a los empleados, que fue infiel a su esposa. Antes, el Financial Times había informado de su relación con una ejecutiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur, a la que se sospecha de espiar para China. El gobierno chino negó las acusaciones.

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El miércoles, The New York Times publicó que Huang tuvo además otra relación con una directiva de Nvidia que dependía de él. ABC News señaló que no pudo verificar ese reporte. En medio de las revelaciones, NBC News calculó que las acciones perdieron unos USD 500.000 millones de valor en la semana.

Jensen Huang renunció de forma inmediata a sus cargos de director ejecutivo, presidente y miembro del directorio de Nvidia. (Reuters)
Jensen Huang renunció de forma inmediata a sus cargos de director ejecutivo, presidente y miembro del directorio de Nvidia. (Reuters)

El jueves la acción llegó a caer 16% durante la jornada y cerró con una baja de 4,3%, según NBC News. La capitalización de la compañía quedó apenas por encima de los USD 4 billones.

Los compromisos que preocupan al senador

Reed no precisó en su declaración cuáles son las operaciones que le inquietan. La CNBC enumeró varios compromisos de Nvidia: compras de hasta USD 36.000 millones en servicios en la nube a proveedores de IA más pequeños y una garantía condicionada de hasta USD 105.000 millones para un proyecto de centro de datos en Ohio de OpenAI y SB Energy.

También mencionó un respaldo de hasta USD 125.000 millones para un programa de crédito de USD 500.000 millones en el que participan firmas de Wall Street. El profesor de finanzas de la Universidad de Columbia Stijn Van Nieuwerburgh estima el total en unos USD 400.000 millones, aunque las condiciones difieren y es improbable que todo se exija a la vez.

La capitalización bursátil de Nvidia se ubicó apenas por encima de los USD 4 billones tras una semana de fuertes pérdidas. (Reuters)
La capitalización bursátil de Nvidia se ubicó apenas por encima de los USD 4 billones tras una semana de fuertes pérdidas. (Reuters)

Especialistas descartan una repetición de la crisis de 2008, porque Nvidia es una empresa rentable y no un banco que recibe depósitos. Sheila Bair, ex presidenta de la agencia que garantiza los depósitos bancarios (FDIC), sostiene de todos modos que los reguladores deberían examinar esas exposiciones.

El Servicio de Investigación del Congreso recuerda que Washington no designa formalmente a las empresas como demasiado grandes para caer, en parte para no sugerir que habría un rescate garantizado.

Nvidia no hizo comentarios sobre el pedido del senador. La próxima cita es el 17 de noviembre, cuando la empresa presentará resultados trimestrales, con una proyección de ingresos de unos USD 108.000 millones que excluye ventas de centros de datos en China, según ese mismo medio.

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