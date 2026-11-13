El especialista en consumo Guillermo Oliveto advirtió sobre el deterioro de la clase media: “Hoy serlo es exigente y caro”

Guillermo Oliveto presentó su libro Hiperconsumo para analizar la expansión de las demandas materiales y la frustración cotidiana

Guardar

La pérdida de empleos registrados, el avance de la informalidad y la dificultad para sostener los gastos cotidianos están modificando las condiciones de vida de los argentinos. En ese escenario, el deterioro del mercado laboral y la pérdida de poder adquisitivo ganaron protagonismo entre las preocupaciones sociales, incluso por encima de la inflación.

Así lo planteó Guillermo Oliveto, especialista en tendencias sociales y de consumo, durante una entrevista con Infobae al Regreso, en la que analizó los cambios en el empleo, la transformación de la clase media y las nuevas formas de consumir. También presentó su libro Hiperconsumo: deseo y frustración en la vidriera infinita, publicado por Editorial Paidós.

PUBLICIDAD

Al referirse a la situación laboral, Oliveto puso el foco en los datos del sistema de seguridad social correspondientes a agosto. Según señaló, durante ese mes se perdieron otros 10.000 puestos en el sector privado formal. La caída acumulada alcanzó los 274.000 empleos privados registrados y los 90.000 puestos públicos.

Sin embargo, para el consultor, el problema no se limita a la cantidad de personas que pierden su trabajo, sino también a las condiciones en las que consiguen generar ingresos. “La Argentina tiene hoy 45% de informalidad. Tiene mucho pluriempleo”, advirtió.

En ese contexto, describió las estrategias a las que recurren cada vez más trabajadores para completar sus ingresos, desde manejar algunas horas en plataformas de transporte hasta vender alimentos de manera informal. “Gente que si solamente hace tres o cuatro horas como conductor de aplicación por día no llega, o vende tortas o budines”, ejemplificó.

PUBLICIDAD

Estas modalidades, explicó, modifican las condiciones de estabilidad que históricamente estuvieron asociadas al empleo formal. “Son estructuras laborales que te dan menos previsibilidad, menos tranquilidad, menos capacidad de endeudamiento”, sostuvo.

Oliveto aclaró que la Argentina todavía no enfrenta un escenario de desempleo masivo. El último dato disponible durante la entrevista correspondía al segundo trimestre y ubicaba la desocupación en 7,8% a nivel nacional y en 9,7% en el conurbano bonaerense.

Guillermo Oliveto presentó su libro Hiperconsumo para analizar la expansión de las demandas materiales y la frustración cotidiana (Infobae en Vivo)

No obstante, consideró que la principal dificultad pasa por la capacidad de los ingresos para sostener el nivel de vida. “No necesariamente no tener trabajo, pero sí que el trabajo no te cierra, no te rinde, no te alcanza”, explicó al referirse a las preocupaciones que aparecen en las encuestas de opinión pública.

PUBLICIDAD

A ese escenario se suma la dificultad de las empresas para recomponer los salarios en un contexto de actividad económica debilitada. “Hay menos trabajo, de lo que hay te pagan menos. Tampoco podés pedir que te aumenten más, porque si pedís más tampoco hay para que te lo paguen, las empresas no te lo pueden pagar”, planteó.

Para el especialista, este panorama explica por qué el empleo desplazó a la inflación como una de las principales preocupaciones de la sociedad. La posibilidad de conservar un trabajo, llegar a fin de mes y mantener determinado nivel de consumo se convirtió en una inquietud transversal.

PUBLICIDAD

El nuevo escenario de la clase media argentina

Uno de los ejes centrales del análisis fue la transformación de la clase media y las dificultades para sostener las condiciones de vida que tradicionalmente la caracterizaron.

Para Oliveto, la pertenencia a ese sector no depende exclusivamente del nivel de ingresos, sino también de una estructura de valores que permanece arraigada en la sociedad. “Hoy ser de clase media es compartir una estructura de valores que todavía está”, afirmó.

Entre esos valores mencionó el esfuerzo, el trabajo, la educación y la expectativa de movilidad social ascendente. Como ejemplo, recordó las reacciones que generó la suspensión de las clases presenciales durante la pandemia de 2020 y 2021, especialmente entre las familias de menores recursos.

PUBLICIDAD

“Yo ya tengo una situación compleja, pero si mis chicos no van a la escuela, ellos también la van a tener a futuro. Entonces, pierdo la última esperanza que tenía”, resumió al describir la preocupación de esos hogares.

El consultor también contrastó el imaginario histórico de la clase media con las posibilidades económicas actuales. Recordó el modelo familiar de las décadas de 1970 y 1980, asociado a un hogar con un ingreso principal, vacaciones de dos semanas y acceso a actividades culturales y recreativas.

“Se nos quedó un imaginario que era el imaginario de la clase media Mafalda”, señaló. Sin embargo, advirtió que ese modelo ya no representa las condiciones materiales de una porción importante de la población.

PUBLICIDAD

La informalidad laboral en la Argentina alcanza el 45% e impulsa el pluriempleo en diversos rubros para complementar los ingresos (Infobae en Vivo)

En la actualidad, muchas familias deben ajustar sus gastos para sostener determinados consumos. Las vacaciones se acortan, las salidas requieren mayor planificación y los servicios privados representan un esfuerzo económico cada vez más difícil de afrontar.

Oliveto identificó dentro de ese universo a una clase media vulnerable que permanece por encima de la línea de pobreza, pero tiene escaso margen para afrontar imprevistos. Según sus estimaciones, el 26% de las familias integra el segmento de clase media baja, con un ingreso promedio de $3 millones mensuales.

“Viven con valores de clase media, pero con un bolsillo superapretado”, explicó. Y recuperó una expresión que, según contó, sintetiza la fragilidad económica de esos hogares: “Nosotros somos pobres intermitentes”.

PUBLICIDAD

La distancia respecto del modelo tradicional también se refleja en otro dato de sus mediciones: apenas el 17% de las familias argentinas conserva condiciones de vida similares a las de aquella clase media de los años 70.

La comparación con el resto de América Latina muestra, además, trayectorias diferentes. Oliveto citó cifras del Banco Mundial para señalar que la proporción de clase media en la región pasó del 20% al 35% durante las últimas décadas, aunque posteriormente retrocedió hasta ubicarse cerca del 32%.

En la Argentina, en cambio, estimó que ese segmento pasó del 75% al 43%, con una participación importante de los sectores de menores ingresos dentro de esa categoría. “La región viene de menos a más y Argentina viene de más a menos”, sintetizó.

PUBLICIDAD

Ese retroceso también tiene consecuencias sobre la percepción social. Según el consultor, la sensación de descenso económico atraviesa distintos niveles de ingresos y no se limita a los sectores más vulnerables. “Prácticamente te diría que en casi todos los estratos sociales se siente que se ha descendido un escalón en esa pirámide”, sostuvo.

En cuanto al clima social, identificó una combinación de incertidumbre, temor y expectativas moderadas. No obstante, señaló que existe un sector que todavía confía en que el esfuerzo realizado durante los últimos años tendrá resultados positivos.

Oliveto calculó que ese grupo representa cerca del 30% de la población y describió su postura como una esperanza sostenida a pesar de las dificultades. “No podemos tirar lo que se hizo por la borda”, resumió.

Para el especialista, esa expectativa convive con el desgaste de los hogares después de varios años de dificultades económicas. También permite comprender el comportamiento electoral de una sociedad que, pese a valorar el bienestar y el consumo, respaldó una propuesta política de ruptura con el sistema anterior.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.