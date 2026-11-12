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Google ahora te deja abrir tu casa con el celular: solo necesitas acercar tu Android a la puerta

Google Wallet habilitó la función de agregar llaves digitales para el hogar, una herramienta que permite a los usuarios guardar credenciales de acceso a cerraduras inteligentes compatibles

Google Wallet ahora permite usar llaves digitales para abrir puertas de casas con cerraduras inteligentes compatibles. (Google)
Google Wallet ahora permite usar llaves digitales para abrir puertas de casas con cerraduras inteligentes compatibles. (Google)
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Google incorporó llaves digitales para el hogar a Google Wallet, una función que permitirá a los usuarios de Android abrir cerraduras inteligentes compatibles al acercar el teléfono o, en algunos casos, de forma automática al aproximarse a la puerta.

La novedad está disponible en vista previa pública dentro de la aplicación Google Home y llegará al resto de los usuarios durante las próximas semanas.

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Para usarla, se necesita una cerradura inteligente compatible con los estándares Matter y Aliro, un hub de Google habilitado para Matter y un teléfono Android compatible.

La llave digital queda vinculada a la vivienda configurada en Google Home, no a una única cerradura.

Dos pantallas de teléfono móvil muestran una tarjeta digital con un icono de casa y una marca de verificación en temas claro y oscuro
Los usuarios de Android pueden desbloquear la puerta al acercar el celular o mediante una función automática de proximidad. (Google)

Así, una misma credencial puede utilizarse en todas las cerraduras Aliro compatibles de ese hogar y cada integrante de la casa puede añadir su propia llave a su cuenta personal de Google Wallet.

Cómo funciona Google Wallet para abrir una casa

La primera alternativa es Tap to Unlock. El usuario debe acercar la parte trasera de un teléfono Android con NFC al lector de la cerradura para abrir la puerta.

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La llave puede funcionar incluso con la pantalla bloqueada, aunque es posible modificar los requisitos de verificación desde Google Wallet.

La segunda opción es Unlock on Approach, que permite desbloquear la puerta sin contacto al detectar que el usuario se acerca. Esta función debe activarse manualmente desde Google Wallet y exige que tanto el teléfono como la cerradura sean compatibles con Ultra-Wideband (UWB) y el estándar Aliro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La herramienta está en vista previa pública dentro de Google Home y se distribuirá de forma gradual durante las próximas semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema requiere un Google Hub compatible con Matter y Thread Border Router, como Nest Hub de segunda generación, Nest Hub Max, Nest Wifi Pro o Google TV Streamer.

Para abrir mediante NFC, se necesita un teléfono con Android 9 o posterior; la apertura automática solo está disponible en teléfonos Android compatibles con Aliro UWB, entre ellos los modelos de la serie Google Pixel 10 Pro y superiores. Los relojes con Wear OS no son compatibles en el lanzamiento.

Cómo agregar llaves digitales a Google Wallet

Antes de comenzar, el usuario debe instalar las versiones más recientes de Google Home y Google Wallet en su teléfono Android.

Al configurar una cerradura compatible con Matter y Aliro en Google Home, la aplicación ofrecerá la opción de añadir la llave digital directamente a Google Wallet.

Dos pantallas de teléfono móvil en modo claro y oscuro con la interfaz de Google Wallet y una tarjeta virtual con el icono de Google Home
Para utilizarla, se requiere una cerradura compatible con Matter y Aliro, además de un dispositivo central de Google habilitado para Matter. (Google)

Es posible agregarla más adelante desde Google Home, en la ruta Configuración de la casa > Llave de Google Wallet, o desde los ajustes de la cerradura.

Una vez incorporada, el usuario puede administrar la apertura al aproximarse, exigir el desbloqueo del dispositivo antes de abrir la puerta o eliminar la llave desde Google Wallet.

Entre las cerraduras compatibles en el lanzamiento figuran Aqara u400, Schlage Sense Pro —con NFC disponible inicialmente y UWB previsto para una actualización posterior— y Nuki Keypad 2 NFC.

Google incorporó Gemini Intelligence a los Pixel 10, con funciones para ordenar dictados, crear widgets mediante texto y automatizar tareas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Google incorporó Gemini Intelligence a los Pixel 10, con funciones para ordenar dictados, crear widgets mediante texto y automatizar tareas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los miembros del hogar vinculados a la misma cuenta de Google Home pueden sumar su propia llave digital a Google Wallet, mientras que los visitantes temporales pueden recibir códigos de acceso desde la aplicación.

Google llevó Gemini Intelligence a los Pixel 10

Google lanzó una actualización para los Pixel que incorpora Gemini Intelligence a la serie Pixel 10, con herramientas de IA para ordenar dictados y automatizar tareas cotidianas.

Una de las novedades es Rambler, que transforma mensajes de voz en textos más claros al eliminar muletillas y dar formato al contenido.

Gemini Intelligence llegó a los Pixel 10 con herramientas para mejorar dictados, crear widgets y simplificar tareas desde el celular. REUTERS/Brendan McDermid
Gemini Intelligence llegó a los Pixel 10 con herramientas para mejorar dictados, crear widgets y simplificar tareas desde el celular. REUTERS/Brendan McDermid

Asimismo, llega Create My Widget, una función que permite crear widgets mediante descripciones escritas, como un control de gastos, información sobre un partido o una cuenta regresiva de viaje.

La herramienta puede usar datos de Gmail, Calendar y el buscador. Además, los Pixel 10 reciben sugerencias proactivas y resúmenes de conversaciones largas en nuevos idiomas, incluido español.

Google también amplió a Reino Unido, India y Japón una función de Gemini para realizar gestiones en aplicaciones, como pedir comida, solicitar transporte o buscar restaurantes. Por otra parte, los equipos desde Pixel 6a suman diez estilos de íconos personalizados generados por IA.

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