República Dominicana jugará su primer Mundial Sub-17 de la FIFA tras retiro de Estados Unidos

República Dominicana disputará la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA en Catar 2026 tras la renuncia de Estados Unidos por motivos de seguridad. (Cortesía: Federación Internacional de Fútbol y Asociados)

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La selección masculina de República Dominicana jugará la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, después de que el organismo confirmara su ingreso en reemplazo de Estados Unidos, que desistió de participar en el torneo por motivos de seguridad. La competencia se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre y reunirá a 48 selecciones.

La decisión convierte al combinado dominicano en uno de los representantes de la Concacaf en el certamen y le permite alcanzar una clasificación inédita en la categoría masculina. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) informó que la plaza fue asignada tras una consulta con la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y conforme al reglamento de la competencia.

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Según explicó la FIFA, República Dominicana fue el equipo mejor ubicado que no había obtenido la clasificación directa en el Grupo E de las eliminatorias de Concacaf. El seleccionado caribeño y Estados Unidos terminaron aquella instancia con siete puntos, mientras que el partido entre ambos finalizó empatado.

La FIFA y la Concacaf asignaron el cupo vacante a República Dominicana bajo el criterio del reglamento de la competencia. (Cortesía: Federación Dominicana de Fútbol)

La Federación Dominicana de Fútbol (FDF) señaló que el lugar en la Copa Mundial responde al desempeño de la selección durante el Campeonato Sub-17 de Concacaf 2025. El equipo quedó segundo en su grupo por diferencia de goles, luego de igualar ante el combinado estadounidense en el duelo directo.

Para la entidad, el pase representa el resultado de una actuación deportiva que mantuvo al seleccionado en condiciones de acceder a una eventual vacante. La confirmación llegó el miércoles 12 de noviembre, un día después de que Estados Unidos comunicara su retirada del torneo.

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La secretaria general de la FDF, Yelena Hazim Figuereo, afirmó que la federación tuvo que acelerar su preparación administrativa y deportiva para asegurar la presencia del equipo en Catar.

“Las últimas 24 horas han sido una auténtica locura, una mezcla de emociones, trabajo intenso y, sobre todo, la satisfacción de ver cómo se cumple un sueño por el que hemos trabajado durante tanto tiempo”, sostuvo Hazim Figuereo, según el comunicado de la Federación Dominicana de Fútbol.

La dirigente añadió que la institución activó sus áreas deportivas y administrativas para responder a la convocatoria. “Hoy podemos decir que estamos listos para asumir este gran reto. Confiamos plenamente en nuestros jugadores, en nuestro cuerpo técnico y en el trabajo que se ha venido realizando”, expresó.

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El torneo en Catar marca la tercera participación dominicana en una Copa Mundial organizada por la FIFA. (Cortesía: Federación Dominicana de Fútbol)

Será la tercera presencia dominicana en un Mundial de la FIFA

La participación en Catar será la tercera presencia de República Dominicana en una Copa del Mundo organizada por la FIFA. Las dos anteriores corresponden a la selección masculina Sub-20, que compitió en Argentina en 2023, y al seleccionado femenino Sub-17, que participó como anfitrión en 2024.

La clasificación al Mundial Sub-17 masculino se suma a otros resultados recientes del fútbol dominicano. La FDF recordó que el país obtuvo su primera presencia olímpica en París 2024, clasificó a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 y regresó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador 2023, tras 21 años de ausencia.

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La federación también incluyó entre sus antecedentes las clasificaciones a la Copa Oro Femenina de Concacaf 2024 y a la Copa Oro masculina de 2025.