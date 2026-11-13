Tecno

De Jensen Huang en Nvidia y John Ternus en Apple al nuevo líder de Motorola: los cambios en los directivos tecnológicos

Meta nombró recientemente un nuevo director para WhatsApp. Se trata de Kunal Shah, fundador de las firmas indias Cred y FreeCharge

Tres retratos en fila de Jensen Huang con chaqueta negra de cuero, John Ternus con camiseta y Amar Babu con traje formal y corbata
Las principales empresas tecnológicas atraviesan una etapa de renovación en sus puestos directivos. (Nvidia / Apple / Motorola)
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La dirección de las empresas tecnológicas del mundo toma nuevos rumbos. Entre los cambios se encuentran la renuncia de Jensen Huang a Nvidia tras un escándalo relacionado con una presunta espía china, el inicio de la era de John Ternus en Apple y la salida de líderes de departamentos clave, como Santosh Janardhan, quien dejó la jefatura de Infraestructura de Meta.

Otro movimiento en el sector es el nombramiento de Amar Babu como gerente general de MBG (Mobile Business Group) y presidente global de Motorola. Lenovo informó que asumirá el cargo el 1 de enero de 2027.

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Babu, quien actualmente se desempeña como vicepresidente sénior de Lenovo y presidente de Asia Pacífico (AP), estará al frente de Motorola mientras la compañía continúa expandiendo sus dispositivos y experiencias. Reemplazará a Luca Rossi.

Hombre de barba entrecana con traje gris, camisa a rayas y corbata azul sobre un fondo negro
Lenovo eligió a Amar Babu para liderar Motorola a escala global. (Amar Babu )

Quién es Amar Babu

Amar Babu es un ejecutivo de Lenovo con trayectoria en gestión empresarial, operaciones, servicios y dirección de mercados. Se incorporó a la compañía en 2007 y actualmente se desempeña como vicepresidente sénior de Lenovo y presidente de Asia Pacífico.

A partir del 1 de enero de 2027, Babu asumirá como gerente general de MBG (Mobile Business Group) y presidente global de Motorola.

Reemplazará a Luca Rossi y tendrá como objetivos impulsar el segmento premium, ampliar el ecosistema de dispositivos inteligentes y fortalecer la presencia de la marca en mercados estratégicos, incluida América Latina.

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Antes de asumir el nuevo cargo, Babu se desempeñaba como vicepresidente sénior de Lenovo y presidente de Asia Pacífico. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo
Antes de asumir el nuevo cargo, Babu se desempeñaba como vicepresidente sénior de Lenovo y presidente de Asia Pacífico. REUTERS/Thomas White/Illustration/File Photo

Antes de llegar a Lenovo, trabajó en Intel, HCL y Citibank, donde ocupó funciones de gestión, operaciones y carácter técnico.

Durante más de cinco años al frente de Asia Pacífico, Babu lideró la transformación de la región en un negocio más equilibrado y diversificado, que se convirtió en uno de los principales motores de crecimiento de Lenovo.

Salida de Jensen Huang de Nvidia

La salida de Jensen Huang de Nvidia abrió una transición en una de las compañías más influyentes del sector tecnológico. El cofundador, presidente y director ejecutivo presentó su renuncia con efecto inmediato, según informó la empresa el jueves 12 de noviembre.

La renuncia de Jensen Huang marcó el inicio de una transición en Nvidia. REUTERS/Manami Yamada/File Photo
La renuncia de Jensen Huang marcó el inicio de una transición en Nvidia. REUTERS/Manami Yamada/File Photo

La decisión ocurrió tras versiones sobre una relación con una mujer presuntamente vinculada a tareas de espionaje para China. Esas acusaciones no fueron establecidas como hechos en el comunicado corporativo de Nvidia, que se limitó a confirmar la renuncia de Huang y el inicio de la búsqueda de un sucesor permanente.

El directorio designó a Colette Kress como directora ejecutiva interina. Kress continuará al mismo tiempo como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, los cargos que ya ocupaba antes de asumir la conducción temporal de la empresa.

Nvidia nombró a Colette Kress como directora ejecutiva interina tras la salida de Huang. Nvidia/Imagen cedida vía REUTERS
Nvidia nombró a Colette Kress como directora ejecutiva interina tras la salida de Huang. Nvidia/Imagen cedida vía REUTERS

La ejecutiva deberá garantizar la continuidad operativa de Nvidia durante el proceso de sucesión. La compañía informó que analizará candidatos internos y externos para cubrir el puesto de manera definitiva. Huang deja el liderazgo tras 33 años en la empresa que ayudó a construir.

En su primera declaración como directora ejecutiva interina, Kress afirmó que buscará apoyarse en el equipo de liderazgo y en la base creada por Huang. El directorio sostuvo que espera mantener sin interrupciones las operaciones, los compromisos con clientes y la hoja de ruta de productos de Nvidia.

John Ternus llegó a la dirección ejecutiva de Apple después de una carrera centrada en el desarrollo de productos. REUTERS/Evelyn Hockstein
John Ternus llegó a la dirección ejecutiva de Apple después de una carrera centrada en el desarrollo de productos. REUTERS/Evelyn Hockstein

Llegada de John Ternus al liderazgo de Apple

John Ternus asumió el liderazgo de Apple en septiembre de 2026, en reemplazo de Tim Cook, quien pasó a desempeñarse como presidente ejecutivo de la compañía. El nuevo director ejecutivo llegó al cargo tras una extensa trayectoria dentro de la empresa, vinculada principalmente al desarrollo de productos.

En sus primeros meses al frente de Apple, Ternus presentó nuevos dispositivos, entre ellos el iPhone Duo plegable, y encabezó su primera conferencia de resultados ante inversores. Su gestión deberá afrontar la competencia en inteligencia artificial y el aumento de los costos de componentes.

Tim Cook dejó el cargo de director ejecutivo de Apple en septiembre de 2026 y pasó a desempeñarse como presidente ejecutivo de la compañía. REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo
Tim Cook dejó el cargo de director ejecutivo de Apple en septiembre de 2026 y pasó a desempeñarse como presidente ejecutivo de la compañía. REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo

Más cambios en cargos importantes de la industria tecnológica

Meta también atraviesa cambios en puestos clave de su estructura tecnológica. Santosh Janardhan, responsable de Infraestructura y codirector de Ingeniería de la compañía, dejará su cargo tras una trayectoria iniciada en 2009.

La empresa informó que Dave Brown lo reemplazará. Brown se incorporó este año como vicepresidente de Infraestructura, después de trabajar durante 19 años en Amazon, con foco en computación, servicios en la nube e inteligencia artificial.

Otro cambio relevante ocurrió en WhatsApp. Kunal Shah, fundador de las firmas indias Cred y FreeCharge, asumió como director global de la aplicación en junio de 2026, en reemplazo de Will Cathcart.

Shah propuso simplificar el uso de WhatsApp, reducir los pasos necesarios para realizar trámites y sumar opciones como el pago de cuentas, los préstamos y la compra de eSIM desde los chats.

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