Congreso de Costa Rica reelige por unanimidad a magistrado Jorge Olaso por ocho años más y oficialismo cambia su postura

El magistrado de la Sala Segunda fue reelegido por ocho años más con el respaldo de los 50 diputados presentes. Crédito: Asamblea Legislativa

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La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó por unanimidad, la reelección de Jorge Enrique Olaso Álvarez como magistrado de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, lo que le permitirá continuar en el cargo durante ocho años más, hasta 2034.

La decisión contó con el respaldo de los 50 diputados presentes en el Plenario Legislativo, quienes coincidieron en destacar la trayectoria profesional del magistrado, su capacidad para resolver expedientes y su experiencia en materia laboral y familiar.

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La votación del expediente 25.812 marcó además un cambio en la posición del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), que respaldó la continuidad de Olaso después de haberse opuesto a la reelección de otros tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Diputados destacan desempeño y resolución de expedientes

Durante la discusión legislativa, representantes de distintas fracciones destacaron la experiencia del magistrado y su conocimiento de los principales desafíos que enfrenta el sistema judicial costarricense.

Uno de los argumentos centrales fue su desempeño en la resolución de casos. Según los datos expuestos durante el debate, entre 2018 y septiembre de 2026, el despacho de Olaso recibió 4,310 expedientes y resolvió 4,301, una cifra utilizada por los legisladores para respaldar su continuidad.

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Los congresistas también señalaron que el magistrado ha contribuido al desarrollo de criterios jurídicos en materias relacionadas con los derechos laborales y las relaciones familiares.

En el debate se destacó que su experiencia permite comprender las dificultades que enfrentan los despachos judiciales, particularmente en lo relacionado con la mora judicial y la necesidad de garantizar resoluciones oportunas.

La Comisión de Nombramientos ya había recomendado de manera unánime su reelección el pasado 27 de octubre, después de evaluar sus antecedentes profesionales y recibirlo en audiencia.

Los diputados también destacaron que no encontraron cuestionamientos suficientemente graves en materia ética, disciplinaria o de desempeño que justificaran oponerse a su continuidad.

Los legisladores destacaron la experiencia de Olaso en materia laboral y familiar y su desempeño en la resolución de expedientes.

Pueblo Soberano cambia su posición sobre las reelecciones

Uno de los aspectos políticos más relevantes de la votación fue el respaldo del Partido Pueblo Soberano, agrupación que anteriormente había defendido la necesidad de renovar las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia.

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En los procesos de reelección de Julia Varela, Jorge Araya y Patricia Solano, el oficialismo se había pronunciado en contra de su continuidad, argumentando la necesidad de impulsar cambios dentro del Poder Judicial.

Sin embargo, en esta ocasión la agrupación decidió respaldar a Olaso.

Durante el debate, el diputado oficialista José Miguel Villalobos explicó que la bancada modificó su posición ante las dificultades para alcanzar acuerdos con las demás fracciones sobre las reelecciones judiciales.

El legislador señaló que el oficialismo analizará individualmente los futuros procesos, tomando en consideración las características y los antecedentes de cada magistrado.

La decisión generó cuestionamientos de legisladores de oposición, quienes señalaron diferencias entre el discurso de renovación judicial defendido anteriormente por Pueblo Soberano y su respaldo a Olaso.

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Otro elemento que surgió durante la discusión fue que Olaso integró el grupo de siete magistrados que votó en contra de solicitar el levantamiento de la inmunidad del expresidente Rodrigo Chaves, en julio de 2025, cuando se discutió la posibilidad de que enfrentara una acusación penal por presunta concusión.

Esta circunstancia fue mencionada por legisladores opositores durante el debate político, aunque no demuestra por sí misma que haya determinado el cambio de postura oficialista.

La reelección de Jorge Olaso se produce en medio de discusiones políticas sobre la continuidad de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Crédito: El Observador

¿Cómo funciona la reelección de magistrados en Costa Rica?

La Constitución Política establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por períodos de ocho años y pueden ser reelegidos sucesivamente.

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Para impedir su continuidad se requiere el voto de al menos 38 diputados, equivalente a dos terceras partes de la totalidad de integrantes de la Asamblea Legislativa.

En el caso de Olaso, la votación se realizó sobre su no reelección: ninguno de los 50 legisladores participantes respaldó impedir su continuidad, por lo que quedó confirmado un nuevo período.

El magistrado había formalizado su solicitud de reelección el 29 de septiembre, debido a que su período constitucional vencía el 14 de noviembre de 2026.

Otra magistrada espera decisión legislativa

La Comisión de Nombramientos también recomendó de manera unánime, el pasado 4 de noviembre, la reelección de Roxana Chacón como magistrada de la Sala Segunda.

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Su continuidad deberá ser discutida por el Plenario Legislativo en los próximos días y podría convertirse en una nueva prueba de la posición adoptada por el oficialismo sobre los nombramientos judiciales.

Por ahora, la reelección de Olaso representa un consenso entre las cinco fracciones legislativas, en medio de un período marcado por intensos debates políticos sobre la independencia del Poder Judicial y la continuidad de sus máximas autoridades.