Anunciaron un “paro a la japonesa” en Aeroparque y Ezeiza por reclamos salariales: cómo será la medida

Los trabajadores de la ANAC agrupados en ATE iniciarán una protesta bajo la modalidad de paro a la japonesa en Aeroparque y Ezeiza. (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Los trabajadores de la ANAC afiliados en ATE realizarán un paro a la japonesa este viernes 13 de noviembre en Aeroparque y Ezeiza, desde las 6:00. Denuncian que hay un congelamiento de una parte de sus salarios, la falta de paritarias sectoriales y el desfinanciamiento de áreas operativas. La modalidad mantendrá la prestación laboral, aunque con una aplicación estricta de cada reglamento y protocolo, lo que podría provocar demoras en los controles terrestres.

La protesta se concentrará principalmente en los sectores encargados de las verificaciones en tierra. Los empleados revisarán de forma exhaustiva la documentación y los procedimientos previstos, una medida que, según el gremio, no implicará cancelaciones de vuelos.

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La jornada incluirá además una retención de tareas en las áreas administrativas del organismo. La Asociación Trabajadores del Estado anunció que las acciones forman parte de un plan escalonado que también alcanzará a los servicios de extinción de incendios de los aeropuertos.

El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Beleli, explicó que la decisión apunta a exponer la situación del organismo sin interrumpir las funciones vinculadas a la seguridad operacional. “No abandonamos nuestras tareas: trabajamos cumpliendo de forma estricta cada reglamento y protocolo vigente. Buscamos visibilizar la crisis del organismo priorizando siempre la seguridad operacional”, sostuvo ante la Agencia Noticias Argentinas.

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La jornada de protesta incluye una retención total de tareas en los sectores administrativos de la autoridad aeronáutica. (Maximiliano Luna)

La medida fue denominada “paro a la japonesa” porque los trabajadores continuarán en sus puestos, pero extremarán el cumplimiento de los requisitos administrativos y operativos. El impacto sobre la actividad aeroportuaria dependerá de la cantidad de controles y procedimientos que deban efectuarse en cada sector.

El reclamo se desarrolla, de acuerdo con el sindicato, mientras el movimiento aerocomercial registra récords de pasajeros. Los representantes de los trabajadores denunciaron que llevan tres años sin una negociación paritaria específica y más de 10 meses con una parte de los haberes congelada.

Controles terrestres y retención de tareas administrativas

La secretaria general adjunta de ATE, María Mercedes Cabezas, precisó que la medida en Aeroparque y Ezeiza tendrá dos componentes simultáneos. Por un lado, los equipos de control terrestre harán una revisión completa de la documentación; por otro, las áreas administrativas suspenderán sus tareas durante toda la jornada.

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“Esto puede generar demoras en la operación, pero no implicará cancelaciones de vuelos”, afirmó Cabezas al describir las consecuencias previstas de la verificación reforzada. La dirigente vinculó el reclamo con el atraso salarial y con el congelamiento de haberes que, según el gremio, afecta a parte de la plantilla.

El sindicato sostuvo que la Administración Nacional de Aviación Civil dispone de una recaudación propia superior a $ 220.000 millones. ATE reclama que esos recursos se asignen al funcionamiento operativo del organismo y a mejoras para su personal.

La organización también denunció una falta de financiamiento en áreas vinculadas con la actividad aeroportuaria. Según el planteo gremial, esa situación compromete la disponibilidad de recursos para sostener las tareas que realizan los empleados de la autoridad aeronáutica.

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“Sin trabajadores jerarquizados y con salarios dignos, no hay seguridad operacional posible”, expresó Cabezas. La dirigente afirmó que el argumento de un ajuste presupuestario no se corresponde con los ingresos que atribuyó al organismo.

La segunda etapa prevista para los servicios contra incendios

El plan de lucha continuará entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre con una retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de todos los aeropuertos del país. La medida ampliará el alcance territorial de las protestas, que inicialmente se concentrarán en las dos terminales aéreas del Área Metropolitana de Buenos Aires.

ATE-ANAC indicó que la continuidad de las acciones busca dar visibilidad al atraso salarial y a las dificultades de financiamiento que, a su entender, atraviesan distintos sectores de la administración aeronáutica. El gremio ubicó el inicio del congelamiento parcial de salarios a comienzos de este año.

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Los trabajadores también anticiparon que enviarán presentaciones formales a la Organización de Aviación Civil Internacional, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Esas comunicaciones incluirán denuncias sobre la falta de fondos y presuntos incumplimientos de recomendaciones internacionales relativas a salarios y dotación de personal.

La entidad sindical atribuyó esa situación a lo que considera un trato discriminatorio de áreas del Gobierno nacional. En sus presentaciones, reclamará que los recursos recaudados por la ANAC se destinen al financiamiento operativo y a la recomposición de los haberes de los trabajadores.