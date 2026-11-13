Las propuestas de la tele del fin de semana: quiénes serán los invitados de cada pantalla

Andy Kusnetzoff, Juana Viale, Diego Leuco y Carina Zampini, protagonistas de dos duelos televisivos del fin de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pasó y se fue el Papa León XIV y la grilla televisiva retoma su normalidad luego de la histórica y emotiva visita del Santo Padre. Así, llega un nuevo fin de semana y, con él, una nueva competencia entre El Trece y Telefe por ver quién seduce más a la audiencia.

Es que la televisión abierta tendrá cuatro propuestas con figuras de la cultura, el periodismo, la música y el espectáculo durante este sábado 14 y el domingo 15 de noviembre. Mirtha Legrand, PH, Podemos Hablar, Juana Viale y La Peña de Morfi ya definieron sus invitados. Las figuras confirmadas incluyen a Laurita Fernández, Hugo Alconada Mon, Santiago Bulat, Valentino Merlo y Luciano Pereyra.

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Laurita Fernández

El sábado, desde las 22.30 (una hora más tarde que su horario habitual, según informaron desde El Trece), Juana Viale estará al frente de La noche de Mirtha. Cabe recordar que si bien Mirtha Legrand se encuentra en su casa, recuperándose de algunos problemas de salud, la conducción del ciclo recae sobre su nieta.

Hugo Alconada Mon

Esta vez, la mesa conjugará temas de espectáculos, novedades del mundo artístico y distintos aspectos de la coyuntura política y económica. La mesa estará integrada por la actriz, bailarina y conductora Laurita Fernández; el abogado y periodista de investigación Hugo Alconada Mon; el periodista y conductor Nacho Girón; y el economista Santiago Bulat.

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Nacho Girón

Andy Kusnetzoff invita a las confesiones en PH, Podemos Hablar

Se sabe, el rival de El Trece, en lo que ya se configuró como un derby televisivo los sábados en su franja horaria nocturna, es la propuesta de Telefé, PH, Podemos Hablar. El ciclo ideado y conducido por Andy Kusnetzoff tiene su principal foco de atención en la capacidad del conductor de activar en los invitados la confianza necesaria como para que se animen a contar ese tipo de cosas que uno suele callar, cincluso en rueda de amigos cercanos.

Campi

Rocío Robles

En esta ocasión, Andy propone un grupo con perfiles vinculados a la música, el humor, los medios y los realities. Serán sus invitados la modelo y periodista Rocío Robles, el cantante Valentino Merlo, el humorista Campi, el líder de Mala Fama Hernán Coronel y la ex participante de Gran Hermano Daniela Celis.

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Los duelos del fin de semana continúan el domingo, desde las 13.45, por El Trece. Allí, Viale volverá a conducir Almorzando con Juana. Y así como en la noche del sábado, la actualidad será el tema que marca la agenda, la mesa dominical ofrece un menú signado por el mundo del espectáculo. La emisión contará con la presencia de las actrices Emilia Mazer y Sabrina Carba, el actor Daniel Aráoz y el locutor e imitador Nacho Bulián.

Emilia Mazer

Daniel Aráoz

La Peña de Morfi prepara música en vivo con Marcela Morelo y Las Voces de Orán

La oferta dominical se completa, como ya es habitual, con La Peña de Morfi, el ya tradicional ciclo de Telefé que combiva música en vivo, humor y gastronomía, claro.

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Con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, la parte musical tendrá como protagonistas a Marcela Morelo, Las Voces de Orán y Ulises Bueno, o sea, tras grandes exponentes para disfrutar de música pop, folklore y cuarteto cordobés. Y hablando de música, habrá un homenaje especial con clásicos de Los Palmeras, a propósito de la triste partida de uno de sus fundadores, Marcos Camino.

Marcela Morelo

Ulises Bueno

Según informan desde la producción, habrá “una charla imperdible con Gabriel Rolón. Y Sebastián Presta y Rocìo Robles, los participantes de MasterChef Celebrity, se sumarán para un duelo en la cocina”.

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Gabriel Rolon

Tampoco faltarán otros ingrendientes clásicos de esta receta televisiva: el deporte a través del análisis del Turco Husain. Y todo el humor de Pichu y Naza.