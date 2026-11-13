Sociedad

Calor, probabilidad de lluvias y alertas en 14 provincias: cómo estará el clima durante el fin de semana

La nubosidad comenzará a llegar en las próximas horas al centro del país y hay chances de tormentas fuertes en varias localidades. Para cuándo se espera el descenso térmico en el AMBA

Personas caminan por una acera junto a árboles con flores violetas y rosadas, mientras circulan autos, un autobús y un taxi en la calle.
El viernes alcanzará una temperatura máxima de 29 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires con vientos del sector este (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un fin de semana de contrastes climáticos llega al Río de la Plata, donde el calor de los últimos días retrocederá ante un frente frío débil que cruzará el centro del país entre el viernes y el sábado. El Delta y los canales del área metropolitana se verán afectados por los vientos y los cambios en las mareas.

La semana quedó marcada con noches de 20 °C y tardes que rozaron los 30 °C en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además de registrar viento del este que mantuvo condiciones relativamente amables sobre el río. Ese escenario empieza a cambiar el viernes y se modifica por completo el domingo, cuando el viento girará al sudeste y el descenso térmico será notorio.

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El viernes 13 abrirá con nubes y claros, mínima de 20 °C de mañana, de acuerdo con los datos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y viento del este y noreste de entre 11 y 22 km/h. Con el avance de las horas, la brisa se acomodará del este con valores de 13 a 33 km/h y máximas de 29 °C.

En el Río de la Plata interior, la tarde traerá ondas cortas y agua picada; en el exterior, con mayor recorrido disponible para el viento, el estado será más demandante. El Delta del Paraná ofrecerá algo de alivio: las islas actúan como barrera natural y los cauces angostos reducen el efecto del viento sobre la superficie.

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Tiempo y alertas finde 13, 14 y 15 noviembre 2026
El Servicio Meteorológico Nacional prevé hasta un 70 por ciento de probabilidad de chaparrones para la madrugada del sábado

El sábado 14 concentra los cambios más abruptos. Hay entre un 40% y 70% de probabilidad de chaparrones durante la madrugada, con una mínima de 20 °C, según indica el SMN. Por la tarde, el viento rotará al sur y al sudeste, con máximas de 27 °C.

Ese giro es el momento de mayor atención para quienes estén en el río: mientras la ola del este todavía no se reorganice bajo la nueva dirección, interior y exterior del estuario pueden quedar con oleaje cruzado, una condición que incrementa el movimiento irregular de las embarcaciones, según indicó el medio especializado Meteored. En el Delta, el factor determinante ese día no será el viento, sino los chaparrones, que reducen la visibilidad y complican el tránsito por los tramos más angostos de los canales. Hacia la noche, el tiempo se estabilizará progresivamente.

El domingo 15 amanecerá con 17 °C a las 6, viento sur flojo y un cielo que irá de despejado a cubierto. La mañana será la ventana más favorable del día. Sin embargo, desde el mediodía el viento del este comenzará a afirmarse con decisión: alcanzará valores de entre 14 y 35 km/h a las 15 horas y subirá hasta 38 km/h a las 18, para luego rotar al sudeste de noche.

Con ese régimen de viento y la probable crecida del Río de la Plata, tanto el sector interior como el exterior del estuario se volverán difíciles para embarcaciones de pequeño porte. En el Delta, la subida del agua se hará sentir en canales y entradas de marinas. La máxima para el último día del fin de semana será la más baja, con 25 °C.

Tiempo y alertas finde 13, 14 y 15 noviembre 2026
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja por tormentas para sectores de cinco provincias durante el viernes

Tomando como referencia al Puerto de San Fernando, el sol saldrá a las 5:42 y se pondrá a las 19:34 el viernes; el domingo los horarios son casi idénticos, con salida a las 5:41 y puesta a las 19:36. La luna creciente saldrá a las 8:36 y se pondrá a las 23:44 el viernes, con 17% de iluminación, porcentaje que trepará al 33% el domingo. En cuanto a las mareas, el viernes habrá pleamares a las 10:42 —con 0,93 metros— y a las 23:24, con 1,19 metros. El domingo registrará una pleamar de 1,21 metros a las 00:06, la más alta del fin de semana, que se sumará al efecto del viento del sudeste sobre el nivel del estuario.

Cuáles son las alertas para el fin de semana en el país

De acuerdo con el sistema de alertas tempranas del SMN, a lo largo y ancho del país habrá 14 provincias que se encuentran bajo advertencia naranja o amarilla por tormentas de cara al fin de semana.

El viernes, la zona central del país será la más afectada. El este de Chubut, el este de Río Negro, el oeste de Buenos Aires, el este de La Pampa y el sur de Córdoba están bajo alerta naranja por tormenta.

Tiempo y alertas finde 13, 14 y 15 noviembre 2026
Las advertencias climáticas del sábado se concentrarán en el norte del país con alerta naranja para Córdoba y La Rioja

El norte de Río Negro, la parte central de la provincia de Buenos Aires, el noroeste de Santa Fe, sur de Córdoba, San Luis, el sur de La Rioja, Catamarca, el oeste de Salta y Jujuy, está bajo alerta amarilla. En Tierra del Fuego la alerta amarilla es por vientos.

En cuanto al sábado, la situación se concentra en el norte del país. Solo la zona de la Costa Atlántica bonaerense se encuentra con advertencia amarilla. Luego, el resto de las provincias comprometidas son el norte de San Luis, el este de San Juan, el oeste de La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero, el oeste de Chaco, el este de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. La situación escala a alerta naranja en el norte de Córdoba y el este de La Rioja.

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