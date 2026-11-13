Panamá

Un hombre apuñala y le roba a un vendedor de billetes de lotería en Panamá

El juzgado legalizó la aprehensión del sujeto y le imputó cargos por robo agravado y tentativa de homicidio

Según informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el incidente se originó por una disputa relacionada con el estacionamiento de una motocicleta - crédito Freepik
El ataque con cuchillo puso en riesgo la vida del billetero, de acuerdo con las autoridades del Ministerio Público. - crédito Freepik
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La Procuraduría General de la Nación de Panamá logró la detención provisional de un hombre señalado de apuñalar a un billetero y robarle una mochila con billetes de la Lotería Nacional en el corregimiento de Betania, en la ciudad capital.

El ataque le causó lesiones graves que pusieron en peligro su vida, según el Ministerio Público.

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El hecho ocurrió en los estacionamientos de un supermercado de Los Ángeles, corregimiento de Betania.

Con un arma blanca, el agresor despojó a la víctima de la mochila con chances y billetes de lotería.

La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana presentó cargos por robo agravado y tentativa de homicidio en contra del sujeto.

El agresor despojó a la víctima de la mochila que en su interior contenía chances y billetes de lotería, relataron las autoridades.
El agresor despojó a la víctima de la mochila que en su interior contenía chances y billetes de lotería, relataron las autoridades.

El Juzgado de Garantías admitió la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación durante la audiencia.

En su accionar, un operativo de la Policía Nacional en un puesto de control ubicado en el distrito de Arraiján, en Panamá Oeste, terminó con la detención provisional de tres hombres.

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Los agentes los verificaron mientras se desplazaban en un vehículo la madrugada del 9 de noviembre, alrededor de las 2:50 a.m.

Durante la inspección, las unidades ubicaron un arma de fuego calibre 9 milímetros con siete municiones. La Fiscalía Regional de Panamá Oeste les imputó posesión ilícita de arma de fuego.

Uno de los tres recibió además un cargo adicional de delito contra la fe pública, por identificarse con una cédula que no le correspondía.

Armas de fuego decomisadas en los operativos que realiza la Policía Nacional. (PN)
Armas de fuego decomisadas en los operativos que realiza la Policía Nacional. (PN)

En Panamá cuando una persona porta un arma sin permiso y además usa documentos falsos la Fiscalía imputa de forma simultánea posesión ilícita de arma de fuego y delito contra la fe pública, como ocurrió con uno de los detenidos en Arraiján.

La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico sustentó ante el Juzgado de Garantías las solicitudes de legalización de aprehensión, formulación de imputación y medidas cautelares. El tribunal las admitió en una audiencia de solicitudes múltiples.

En otro operativo, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana aprehendió, mediante la Operación Castigo, a un hombre en el sector de Tanara, comunidad de Invasión, distrito de Chepo, por tentativa de homicidio.

En una diligencia posterior, los investigadores ubicaron un cuchillo que presuntamente se usó para cometer el ataque.

Los datos proporcionados por las autoridades indican que el caso se remonta al 6 de junio, a las 10:30 p.m., también en Tanara.

Uno de los sujetos permanece esposado luego de ser capturado por las unidades policiales. (PN)
Uno de los sujetos permanece esposado luego de ser capturado por las unidades policiales. (PN)

La víctima había ingresado al terreno del presunto agresor para reconectar los cables de electricidad de su vivienda, que momentos antes habían sido cortados.

El hombre lo hirió con un arma blanca en el abdomen. Unidades del Servicio Nacional de Fronteras trasladaron al herido a un centro hospitalario.

El aprehendido será llevado en las próximas horas ante un Tribunal de Garantías para las audiencias múltiples, donde se formulará la imputación y se definirán las medidas cautelares.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, capturó a dos personas requeridas por tentativa de homicidio mediante la Operación Expansión.

Entre los aprehendidos figura un sujeto identificado como alias “Yunito balacera”, a quien se le vincula a un ataque contra un ciudadano asiático ocurrido el 13 de septiembre en un mini súper del sector de Santa Librada.

Títulos universitarios, certificados y diplomas sobre un escritorio de madera con un sello rojo que dice falso en la parte central.
Varios certificados académicos y diplomas permanecen sobre un escritorio de madera, entre los que figura un título universitario marcado con un sello rojo de falso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo detenido estaba solicitado por otro hecho de tentativa de homicidio, registrado el 17 de marzo de 2025.

Mediante una diligencia de allanamiento realizada en el sector de San Antonio, corregimiento de Tocumen, unidades policiales aprehendieron a un ciudadano por el presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos.

El ciudadano, de 27 años, mantenía un oficio fechado el 5 de octubre de 2026, emitido por la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

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