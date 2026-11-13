El Manchester United acordó la contratación de Mauricio Pochettino como técnico: la millonaria cláusula de salida que pagará

Mauricio Pochettino será entrenador del Manchester United. (AP Foto/Mike Stewart)

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El Manchester United acordó la llegada de Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador principal tras la salida de Michael Carrick. Según informó el periodista Fabrizio Romano, el acuerdo quedó cerrado tras obtener luz verde de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, luego de que el técnico argentino aceptara todos los términos del contrato el miércoles.

“Acuerdo cerrado y luz verde de la Federación de Estados Unidos. Ya que Poch ha aceptado todos los términos el miércoles”, escribió Romano, que acompañó el anuncio con su clásica fórmula “Here We Go”, con la que confirma que una negociación llegó a su etapa final e irreversible.

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El obstáculo que restaba sortear era la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares que Pochettino mantenía con la Federación estadounidense, firmada tras la renovación de su vínculo luego del Mundial 2026, que lo ligaba al cargo hasta el Mundial 2030.

El posteo de Fabrizio Romano

La salida de Pochettino del cargo de seleccionador de Estados Unidos (USMNT) se produce en medio de la preparación del equipo para el cruce de ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27 ante Haití, programado para este sábado, con la revancha fijada para el martes 17 de noviembre.

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El cambio de banco en Old Trafford se da después de la salida de Carrick, quien dejó de ser entrenador del United tras sumar apenas una victoria en sus últimas once presentaciones al frente del equipo, que marcha en zona de descenso de la Premier League.

Pochettino tendría un margen breve para instalarse en su nuevo cargo antes del primer compromiso, programado para el 22 de noviembre frente al Liverpool en Anfield. El entrenador ya mantuvo conversaciones preliminares con la dirigencia del club sobre el mercado de pases de enero, en el que el United buscará reforzar las posiciones de lateral izquierdo y delantero.

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El de 54 años acumula más de una década de trayectoria en el fútbol inglés al frente de tres clubes de la Premier League. Su recorrido por Inglaterra, que se extendió entre enero de 2013 y mediados de 2024, incluyó pasos por el Southampton, el Tottenham Hotspur y el Chelsea, instituciones en las que dirigió un total de 395 partidos oficiales entre competencias locales e internacionales.

El surgido en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys desembarcó en el fútbol británico a comienzos de 2013 para suceder a Nigel Adkins en el Southampton. Consolidó con rapidez un esquema de presión alta y salida limpia desde el fondo, y en la temporada 2013-2014 condujo al club del sur inglés a la mejor campaña de su historia reciente en la Premier League, con el octavo puesto y 56 puntos.

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En mayo de 2014, el Tottenham anunció su contratación con un contrato inicial de cinco años. A lo largo de cinco temporadas completas en el norte de Londres, clasificó al equipo cuatro veces consecutivas a la Liga de Campeones y alcanzó, en 2016-2017, el subcampeonato de la Premier League con 86 puntos, el registro más alto en la historia del club en el torneo. El punto más alto de su gestión llegó en la temporada 2018-2019, cuando el equipo disputó la final de la Champions League en Madrid frente al Liverpool, tras remontar en semifinales ante el Ajax. El ciclo, de 293 partidos dirigidos, concluyó en noviembre de 2019 sin títulos oficiales, aunque impulsó las carreras de futbolistas como Harry Kane y Son Heung-min.

Tras un paso por el Paris Saint-Germain, Pochettino regresó a Inglaterra en julio de 2023 para asumir el Chelsea. En 51 partidos al mando del equipo londinense, alcanzó la final de la Copa de la Liga inglesa y la semifinal de la FA Cup, y cerró el torneo local en la sexta posición tras una racha de cinco triunfos consecutivos. En mayo de 2024, ambas partes acordaron la rescisión del vínculo, antes de que el argentino asumiera la conducción de la selección de Estados Unidos.

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