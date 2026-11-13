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La CEO de Xbox, Asha Sharma, adelanta Wolfenstein 3: “Estoy deseando compartir más”

El anuncio se produjo pocos días después de que Bethesda confirmara que la próxima entrega de otra de sus sagas llevará el nombre de The Elder Scrolls VI: Sentinel

CEO de Xbox - Asha Sharma - Wolfenstein 3 - tecnología - 12 de noviembre
El mensaje no incluyó detalles sobre fecha de lanzamiento, jugabilidad o argumento. (Composición Infobae: news.xbox.com / X/@wolfenstein)
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Xbox confirmó el desarrollo de Wolfenstein 3, la continuación de la saga que MachineGames, estudio perteneciente a Bethesda, no actualizaba desde 2017. El anuncio llegó a través de un adelanto breve que incluyó el nombre del proyecto y una imagen de un guion, apenas días después de que la compañía revelara también el título del próximo capítulo de Elder Scrolls.

Anuncio oficial de Wolfenstein 3 por parte de Xbox

La directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, fue la encargada de confirmar la noticia. En una publicación mostró el nombre del juego junto a una fotografía de un guion y expresó: “Estoy deseando compartir más”.

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“Wolfenstein 3 está oficialmente en producción en @MachineGames. Una de las franquicias más importantes del mundo de los videojuegos, y un equipo que ha realizado un trabajo notable al llevarla hacia adelante. Estoy deseando compartir más”, escribió la CEO en su cuenta de X.

CEO de Xbox - Asha Sharma - Wolfenstein 3 - tecnología - 12 de noviembre
En una publicación mostró el nombre del juego junto a una fotografía de un guion. (X/@asha_shar)

Es menester señalar que el mensaje no incluyó detalles sobre fecha de lanzamiento, jugabilidad o argumento. La compañía se limitó a confirmar la existencia del proyecto como una secuela directa desarrollada por MachineGames, el estudio de Bethesda responsable de las entregas anteriores de la franquicia.

El anuncio se produjo pocos días después de que Bethesda confirmara que la próxima entrega de otra de sus sagas más esperadas llevará el nombre de The Elder Scrolls VI: Sentinel, lo que ubicó a la compañía en el centro de la conversación dentro de la industria de los videojuegos en un lapso muy corto de tiempo.

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MachineGames confirma la producción y el regreso del elenco

MachineGames respaldó el anuncio con su propia publicación, en la que indicó que el juego está “en producción”. El estudio acompañó el mensaje con una fotografía correspondiente a una sesión de captura de movimiento, lo que sugiere un desarrollo ya avanzado en sus aspectos técnicos y narrativos.

La compañía se limitó a confirmar la existencia del proyecto como una secuela directa desarrollada por MachineGames. REUTERS/Lucy Nicholson
La compañía se limitó a confirmar la existencia del proyecto como una secuela directa desarrollada por MachineGames. REUTERS/Lucy Nicholson

Según informó IGN, los actores Brian Bloom y Debra Wilson repetirán sus papeles en esta nueva entrega. Bloom volverá a dar vida a William Joseph “BJ” Blazkowicz, protagonista histórico de la serie, mientras que Wilson retomará su rol como Grace Walker.

El medio especializado señaló además que ambos intérpretes parecen ser quienes aparecen retratados en la imagen de la sesión de captura de movimiento compartida por el estudio, lo que reforzaría su participación directa en esta nueva producción.

Qué lugar ocupa esta entrega dentro de la saga Wolfenstein

Wolfenstein 3 llega casi una década después de Wolfenstein II: The New Colossus, lanzado en 2017 como la entrega principal más reciente de la franquicia. Aquel título continuó la historia de Blazkowicz en una ucronía ambientada en una segunda década de 1960, en la que la Alemania nazi resultaba vencedora de la Segunda Guerra Mundial.

Tras ese lanzamiento, la serie tuvo una expansión en 2019 con Wolfenstein: Youngblood, un spin-off de carácter cooperativo centrado en las hijas gemelas del protagonista. Ese título funcionó como punto intermedio dentro del universo narrativo de la franquicia, sin constituir la secuela directa que los seguidores esperaban.

Xbox - Asha Sharma - videojuegos - tecnología - 23 de febrero
La CEO de Xbox, Asha Sharma, adelanta Wolfenstein 3: “Estoy deseando compartir más”. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Europa Press)

Con la confirmación de Wolfenstein 3, Xbox y MachineGames retoman formalmente la línea argumental principal de Blazkowicz, aunque por el momento no se han revelado detalles sobre el período histórico en el que transcurrirá la trama ni sobre una posible fecha de estreno.

De qué trata Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein II: The New Colossus es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por MachineGames y publicado por Bethesda Softworks, ambientado en unos Estados Unidos alternativos de 1961 que permanecen bajo el control total de la Alemania nazi tras su victoria en la Segunda Guerra Mundial.

El jugador vuelve a encarnar a William “B.J.” Blazkowicz, quien, gravemente herido tras los eventos de la entrega anterior, se une a los líderes de la resistencia estadounidense para recorrer icónicos lugares del país —como una Manhattan devastada, Nuevo México y Nueva Orleans—, reclutar aliados y desatar una segunda revolución para liberar a la nación de la tiranía del régimen, enfrentándose al mismo tiempo a la implacable general Irene Engel y a sus propios traumas personales.

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