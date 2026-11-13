Javier Milei habló ante empresarios y prometió llevar la apertura de la economía al 90%

Javier Milei: "El estado natural del hombre durante toda su existencia fue la pobreza"

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El presidente Javier Milei habló ante empresarios en la Gala Endeavor Argentina 2026 que se realizó este jueves en el Rut Haus de la ciudad de Buenos Aires tras el dato de inflación del mes de octubre. Allí, les envió un mensaje a los emprendedores, defendió el uso de la tecnología y reiteró que busca abrir la economía al 90%.

Se trató del primer discurso que llevó a cabo el mandatario después de la visita del papa León XIV a la Argentina y en el que reiteró los logros de su gestión para mejorar las condiciones para emprender en el país.

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Milei organizó su presentación en torno a tres preguntas: qué dio la tecnología a lo largo de la historia, qué hacen los hombres con ella y hacia dónde se dirige. Para responder la primera, recurrió a datos históricos sobre el crecimiento económico mundial. Citó los estudios del economista Angus Maddison para señalar que, desde la era cristiana hasta 1800, el ingreso per cápita global creció apenas un 40% y afirmó: “Para duplicar el PBI antes de la Revolución Industrial hubiéramos necesitado 3.500 años”.

A partir de ese marco, Milei planteó que el interrogante histórico no es por qué existe la pobreza, sino por qué existe la riqueza. “El estado natural del hombre durante toda su existencia hasta la Revolución Industrial fue la pobreza”, sostuvo, y señaló que antes de ese proceso el 90% de la humanidad vivía en situación de indigencia extrema. Según el mandatario, el avance de la tecnología no solo transformó la producción, sino que vino acompañada de un conjunto de ideas que, a su juicio, resultaron igualmente decisivas: libertad, propiedad privada y respeto por los contratos.

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Javier Milei expuso sus metas de apertura económica ante empresarios en la Gala Endeavor Argentina 2026

Con ese antecedente, el jefe de Estado vinculó el avance tecnológico con la mejora en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. “La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y en cosas que antes eran un lujo”, declaró. Señaló también que ese crecimiento productivo “termina llegando a todos y sobre todo a los más pobres, que son los que más ganan cuando todo se abarata”.

Frente al auditorio, el mandatario destinó una parte central del discurso a reconocer el recorrido de quienes emprenden en condiciones adversas. “Construyeron en medio de cepos, de inflación y de normas que cambian cada día, cuando cualquier otra persona se hubiera quedado quieta sin invertir tiempo ni capital”, dijo.

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Luego planteó que las condiciones actuales representan una oportunidad que, según sus palabras, se presenta “una vez por generación”. En esa línea, definió el rol del Estado con una fórmula concisa: “Nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos”.

Para fundamentar esa apertura, Milei recurrió a Adam Smith y al concepto de que la división del trabajo está limitada por el tamaño del mercado. Partiendo de esa premisa, detalló los avances de su gestión en materia de integración comercial: cuando asumió, Argentina llegaba a menos del 10% de la población mundial; hoy, tras la apertura de más de 500 mercados, ese porcentaje trepó al 30%. La meta fijada para 2031 es alcanzar el 90% del planeta. “Argentina tiene un coeficiente de apertura del 30% y debería tener uno de noventa”, indicó, y atribuyó al Ministerio de Desregulación la función de ampliar ese margen para potenciar los rendimientos crecientes.

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El Gobierno nacional proyectó alcanzar una apertura comercial con el noventa por ciento del planeta para el año 2031

En el tramo final, el presidente abordó el rol de la inteligencia artificial como el fenómeno tecnológico que, a su criterio, atraviesa todos los sectores de la economía. Identificó dos vías de impacto: la demanda generada por la construcción de centros de cómputo —con encadenamientos en cemento, acero, cobre, energía e ingeniería— y la productividad, a la que calificó como “la más importante”. Enumeró los sectores que, según su visión, se verán transformados y apuntó: “Ya vimos lo que pasa cuando la productividad sube: crece el tamaño de la economía, baja la pobreza y mejora la vida de todos”.

Milei enumeró los recursos con los que Argentina cuenta para posicionarse en ese proceso: energía a través de Vaca Muerta y la generación nuclear, minerales críticos como cobre, litio y uranio, el clima frío de la Patagonia como ventaja para refrigerar centros de datos y el capital humano local. Para aprovechar esas condiciones, mencionó cambios normativos en curso: la adecuación de la ley de glaciares para dar seguridad jurídica a la minería, la eliminación de la brecha cambiaria y la baja de retenciones para el campo, y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que garantiza estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica por 30 años. Según informó el mandatario, el RIGI acumula pedidos de adhesión por más de USD 210.000 millones, de los cuales USD 76.000 millones ya fueron aprobados.

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