ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 13 de noviembre de 2026

Los jubilados que perciben el haber mínimo con DNI terminados en 2, 3 y 4 cobran un básico de $444.158,46 y un bono de hasta $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 13 de noviembre con el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondiente al calendario de noviembre de 2026.

La jornada reúne a varias terminaciones de DNI debido a las modificaciones que tuvo el cronograma durante la semana. Los haberes llegan con una actualización de 1,93%, calculada a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

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Quiénes cobran hoy, 13 de noviembre de 2026

Este viernes cobran titulares de jubilaciones y pensiones mínimas, Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, asignaciones familiares, Asignación por Embarazo y asignación prenatal. También sigue vigente el período de pago de las asignaciones de pago único.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados con haberes que no superan el mínimo y documentos terminados en 2, 3 y 4. El pago incluye la actualización de noviembre y, para quienes perciben el ingreso más bajo, el refuerzo previsional de hasta $70.000.

Con el aumento de este mes, el haber mínimo asciende a $444.158,46. Quienes reúnan las condiciones para recibir el bono completo pueden llegar a un ingreso bruto de $514.158,46.

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Asignación Universal por Hijo y asignación familiar por hijo

La AUH y la Asignación Familiar por Hijo se acreditan hoy para titulares con DNI finalizado en 2. En el caso de la AUH, ANSES deposita habitualmente el 80% del importe mensual y retiene el 20% restante. Ese saldo se libera una vez que la familia presenta la Libreta AUH, que acredita los controles sanitarios, la vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes alcanzados por la prestación.

Asignación por Embarazo

El calendario de pagos incluye a titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 2 y de asignación prenatal con documentos terminados en 2 y 3 (Imagen Ilustrativa Infobae)

También cobran hoy las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) cuyos DNI terminan en 2. La AUE tiene un mecanismo de liquidación similar al de la AUH: se acredita de forma mensual el 80% del valor y queda retenido el 20% hasta la presentación de la documentación que certifique los controles médicos correspondientes.

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Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La asignación por prenatal y maternidad se acredita este viernes para los documentos terminados en 2 y 3. Este beneficio integra el sistema de asignaciones familiares y su importe varía según los ingresos del grupo familiar.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio están disponibles desde el 11 de noviembre para todas las terminaciones de DNI. La primera ventana de cobro se extenderá hasta el 10 de diciembre.

En noviembre, la prestación por nacimiento asciende a $93.032,34; la correspondiente a adopción llega a $556.214; y la asignación por matrimonio se ubica en $139.297,43, según los valores difundidos para este mes.

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Pensiones No Contributivas

Este viernes se acreditan las Pensiones No Contributivas (PNC) para las personas con DNI terminados en 8 y 9. Con esta jornada concluye el calendario de pagos de noviembre para este grupo de beneficiarios. Las PNC incluyen las prestaciones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos o más.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

También se encuentran vigentes las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, cuyos pagos correspondientes a noviembre están habilitados para todas las terminaciones de DNI. El período de cobro se extiende desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

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De cuánto son las jubilaciones en noviembre 2026

El haber jubilatorio máximo alcanza los $2.988.765,82 en noviembre y la Prestación Básica Universal se ubica en $203.182,22 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jubilación mínima es de $444.158,46 y el haber máximo alcanza los $ 2.988.765,82. La Prestación Básica Universal (PBU), uno de los componentes que integran las jubilaciones contributivas, quedó fijada en $203.182,22.

Para los titulares del haber mínimo, el ingreso puede complementarse con un bono extraordinario de hasta $70.000. El refuerzo se paga de manera decreciente a quienes superan la mínima, hasta alcanzar el tope que determine el esquema vigente.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las PNC también se actualizan con la misma variación mensual. El detalle de cada liquidación depende de la prestación, los aportes registrados y, cuando corresponda, de los adicionales percibidos por cada titular.

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El haber máximo, en tanto, se sitúa en $2.988.765,82 durante noviembre. Las personas que cobran por encima de la mínima recibirán sus haberes según el siguiente esquema:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

De cuánto son las asignaciones en noviembre 2026

La Asignación Universal por Hijo tiene en noviembre un valor general de $159.611 por hijo. Como ANSES abona el 80% de manera mensual, el depósito directo es de $127.688,80, mientras que $31.922,20 quedan sujetos a la posterior presentación de la Libreta AUH.

Para hijos con discapacidad, la AUH asciende a $519.704 y el pago directo mensual equivale a $415.763,20. La AUE tiene un valor bruto similar al de la AUH y aplica la misma retención del 20%.

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En tanto, la asignación familiar por hijo para hogares con ingresos de hasta $1.212.301 llega a $79.812,80. En los tramos de ingresos posteriores, los importes son de $53.838,46, $32.564,29 y $16.801,94, de acuerdo con la escala de ingresos familiares.

Para hijos con discapacidad, la asignación familiar alcanza $259.861,30 en el primer tramo de ingresos. El monto baja a $ 183.835,73 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.777.957 y a $116.023,37 en el segmento siguiente.