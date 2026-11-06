Qué es vishing y por qué provocó que el 71% de los colombianos tuviera intentos de fraude mediante suplantación

El 71 % de los colombianos enfrentó al menos un intento de fraude mediante suplantación durante 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante 2025, el 71 % de los colombianos recibió al menos un intento de fraude por parte de delincuentes que usaron estrategias de suplantación en Colombia. Una de ellas el vishing, una técnica de ingeniería social basada en llamadas para hacerse pasar por empresas, organizaciones o personas de confianza.

El objetivo es obtener datos personales o sensibles, inducir pagos, acceder a dispositivos o llevar a la víctima a ejecutar una acción determinada.

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El problema alcanzó una percepción extendida: 95 % de la población consideró que estos delitos ocurrieron con frecuencia en el país y 70 % afirmó conocer a alguien de su entorno que fue víctima, según cifras de DataCrédito Experian.

El 70 % de los ciudadanos afirmó conocer a alguien de su entorno cercano que resultó víctima de una estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas telefónicas ocuparon un lugar relevante entre esas maniobras. Entre quienes sufrieron fraudes, 20 % recibió una comunicación de alguien que se presentó como una entidad conocida.

La urgencia como mecanismo de suplantación telefónica

El gerente de Truecaller en Colombia, Nicolás Vargas, advirtió que las interacciones fraudulentas pueden parecer legítimas porque quien llama conoce información real, se presenta como representante de una entidad reconocida o crea una situación de urgencia.

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“En el caso del vishing, no se trata únicamente de la tecnología que utilizan, sino de su capacidad para generar confianza”, explicó Vargas. Esa presión busca que la persona actúe antes de comprobar quién está detrás de la llamada.

La prevención exige no entregar códigos, contraseñas ni información financiera por teléfono y finalizar la comunicación ante cualquier señal de alerta y contactar directamente a la entidad mediante sus canales oficiales.

El gerente de Truecaller en Colombia, Nicolás Vargas, advirtió que los estafadores crean un sentido de urgencia para evitar comprobaciones. (Truecaller)

Las llamadas pueden comenzar con una supuesta alerta por una transacción, un problema con una cuenta, una gestión de servicio al cliente o una oferta o premio.

Cómo evitar caer en estafas telefónicas sobre pagos

Las estafas telefónicas que simulan cargos, renovaciones o problemas con una cuenta bancaria o de servicios representan una de las modalidades de fraude más frecuentes en la actualidad. Según kaspersky, ante una llamada inesperada que menciona un supuesto pago, los especialistas en ciberseguridad recomiendan actuar con cautela, incluso cuando el interlocutor conoce el nombre de la compañía o aporta datos que parecen verosímiles.

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La principal recomendación es no entregar información personal durante la llamada y verificar lo informado a través de los canales oficiales de la empresa en cuestión.

Entre las medidas de prevención sugeridas se encuentran desconfiar de las llamadas que alertan sobre cargos o inconvenientes con una cuenta, y evitar compartir contraseñas, datos bancarios o códigos de verificación por teléfono. En caso de recibir este tipo de contacto, se aconseja cortar la comunicación y comunicarse de manera directa con la compañía a través de sus vías oficiales.

Otra medida que se puede tomar es confirmar cualquier cargo desde la aplicación o el sitio web oficial del servicio, y evitar instalar programas o habilitar el acceso remoto al dispositivo por indicación de una llamada no solicitada. Los expertos remarcan que estos fraudes suelen apelar a la urgencia o al miedo a perder dinero como mecanismo de presión sobre la víctima.

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Según kaspersky, ante una llamada inesperada que menciona un supuesto pago, los especialistas en ciberseguridad recomiendan actuar con cautela, incluso cuando el interlocutor conoce el nombre de la compañía o aporta datos que parecen verosímiles. (Infobae)

“Los ciberdelincuentes pueden intentar obtener datos personales o bancarios, códigos de verificación o información relacionada con las cuentas de la víctima. Pueden tratar de dirigirla a páginas web fraudulentas o convencerla para instalar algún programa con la excusa de ayudar a solucionar el supuesto problema”, explicaron los expertos de Kaspersky.

Teniendo en cuenta esta problemática, se recomienda no seguir ninguna indicación de una vía externa a los canales oficiales de los bancos, escuelas, universidades, comercios (físicos o en línes) u organizaciones públicas, ya que pueden ser personas o bots falsos que solo quieren robar dinero o datos personales para después, hacer compras o vender la misma información de la víctima.

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