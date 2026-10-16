El 50% de los latinoamericanos fue víctima de estafas con servicios de banca digital

La mitad de los latinoamericanos ha enfrentado intentos de estafa mediante llamadas o mensajes de texto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 50% los latinoamericanos ha enfrentado estafas mediante mensajes de texto o llamadas telefónicas al utilizar servicios financieros digitales, como la banca en línea y las billeteras móviles. Así lo revela un estudio de Kaspersky, que identifica las técnicas de ingeniería social como la amenaza más frecuente entre las modalidades de fraude analizadas.

El informe también señala que el 38% de los usuarios se ha encontrado con sitios web falsos, mientras que el 32% ha enfrentado intentos de suplantación de identidad. Además, el 30% reportó fraudes relacionados con cuentas bancarias o tarjetas de crédito y el 25% se encontró con aplicaciones falsas o fraudulentas.

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Los resultados muestran que los ciberdelincuentes recurren a distintos canales para engañar a sus víctimas y obtener información personal, credenciales de acceso o datos financieros.

Un nuevo estudio revela que el 50 % de los latinoamericanos ha intentado ser estafo mediante mensajes de texto o llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas, los mensajes, las páginas web y las aplicaciones fraudulentas forman parte de un conjunto de técnicas que buscan aprovechar la confianza de los usuarios y facilitar el acceso no autorizado a su dinero.

Las llamadas y los mensajes son la principal amenaza identificada

De acuerdo con los datos difundidos, las estafas mediante llamadas y mensajes encabezan la lista de amenazas financieras digitales analizadas. Estas modalidades suelen utilizar técnicas de ingeniería social, un conjunto de estrategias que buscan manipular a las personas para que revelen información confidencial o realicen acciones que comprometan su seguridad.

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Los delincuentes pueden hacerse pasar por representantes de una entidad financiera y advertir sobre supuestos movimientos sospechosos, bloqueos de cuentas o problemas con una operación. Mediante mensajes que transmiten urgencia, intentan convencer a las víctimas de entregar contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios.

“Las estafas financieras aprovechan algo muy cotidiano: la confianza que tenemos en una llamada, un mensaje o una notificación que aparentemente proviene de nuestro banco”, afirma Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor para Américas en Kaspersky.

Los mensajes y llamadas entre los métodos más usados para intentar estafar. (Imagen ilustrativa Infobae)

El ejecutivo advierte que los estafadores buscan que las personas actúen antes de comprobar quién está realmente detrás de la comunicación. Por ello, recomienda no seguir instrucciones recibidas por estos canales cuando involucren información financiera y contactar directamente con la entidad correspondiente.

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Sitios falsos y aplicaciones fraudulentas también ponen en riesgo el dinero

El estudio también identifica otras modalidades que pueden comprometer la seguridad de quienes utilizan servicios financieros digitales. El 38% de los encuestados se ha encontrado con sitios web falsos, mientras que el 25% ha detectado aplicaciones fraudulentas.

Estas herramientas pueden imitar la apariencia de plataformas legítimas para inducir a los usuarios a ingresar sus datos personales o credenciales bancarias. En algunos casos, los delincuentes utilizan enlaces enviados por mensajes o correos electrónicos para dirigir a las víctimas hacia páginas diseñadas para robar información.

La suplantación de identidad, reportada por el 32% de los usuarios, y los fraudes relacionados con cuentas bancarias o tarjetas de crédito, señalados por el 30%, completan las principales amenazas mencionadas en el informe.

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Usuarios han detectado páginas web falsas que intentaron estafarlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este escenario, los especialistas sostienen que la prevención requiere combinar hábitos seguros con herramientas tecnológicas capaces de identificar posibles amenazas antes de que comprometan los dispositivos o la información financiera.

Cómo evitar las estafas al usar la banca digital

Los expertos de la compañía recomiendan desconfiar de llamadas y mensajes que exijan actuar de inmediato ante un supuesto fraude o bloqueo de cuenta. En esos casos, lo aconsejable es terminar la comunicación y verificar la situación directamente con el banco mediante sus canales oficiales.

También aconsejan no compartir contraseñas, números de identificación personal (PIN) ni códigos de verificación por llamadas, SMS, WhatsApp o correo electrónico, aunque el remitente parezca legítimo.

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Evitar responder llamadas o mensajes de servicios financieros que dicen que tu cuenta está bloqueada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida consiste en ingresar a los servicios financieros desde la aplicación oficial o escribiendo directamente la dirección del banco, en lugar de utilizar enlaces recibidos por mensajes.

La advertencia central del informe es que la seguridad financiera digital no depende únicamente de las entidades bancarias o de la tecnología utilizada. La verificación de las comunicaciones y el cuidado de las credenciales son medidas esenciales para reducir el riesgo de caer en engaños.