El trasfondo de la fuerte discusión entre Pettovello y Barrionuevo antes del discurso del Papa en la UCA

Sandra Pettovello y Luis Barrionuevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Poco antes de que el Papa León XIV hablara en la UCA, Luis Barrionuevo le reprochó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que el Gobierno no haya firmado el certificado de autoridades que convalidaría su triunfo en las elecciones en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA) que se hicieron en diciembre pasado.

Pero el inesperado reclamo generó una discusión a los gritos con la ministra, que le respondió en fuertes términos y le dijo que ese tema estaba judicializado y no correspondía que tomara una decisión al respecto.

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El dirigente le advirtió a la funcionaria de confianza de Javier Milei que por este motivo el Sindicato de Gastronómicos se movilizará el lunes próximo ante el Ministerio de Capital Humano ya que el no reconocimiento oficial de su victoria electoral, según señaló, ocasiona que los trabajadores gastronómicos no puedan cobrar el último aumento salarial porque aún no está homologado por la Secretaría de Trabajo.

El Papa León XIV saludó a Luis Barrionuevo antes de hablar en la UCA

“A mí no me extorsiones porque vamos mal”, le contestó Pettovello, visiblemente molesta por el tono utilizado por Barrionuevo y por el ámbito elegido para su reclamo, ya que ambos estaban en el Campus de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), esperando el discurso que León brindó a empresarios, sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales.

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La ministra, según fuentes oficiales, le planteó que el líder sindical “debería pedirle a la Justicia la excepción de que la Secretaría de Trabajo puede intervenir y homologar si es que los trabajadores no cobran el aumento”. Y le explicó que si Trabajo aún no le extendió el certificado de autoridades, pese a una orden judicial, “no es por una cuestión política sino estrictamente jurídica”.

En Capital Humano explicaron que luego de que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó en septiembre pasado a la Secretaría de Trabajo que expida en 5 días la certificación provisoria de autoridades a Barrionuevo, el ministerio presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para clarificar ese tema: “Como funcionarios estamos obligados a llegar a la última instancia”, señalaron cerca de Pettovello.

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero

En rigor, el trasfondo de este conflicto está relacionado con la aplicación del decreto 342, dictado por el Gobierno en 2025, por el cual se limita la intervención del Estado en las elecciones sindicales y fija su actuación sólo para llamar a votar en caso de acefalía de los gremios.

Según esa norma, el Estado únicamente puede designar un funcionario (por un plazo de 120 días hábiles) cuando el sindicato carece de autoridades y su estatuto no prevé cómo resolverlo. Y al retirarse la Secretaría de Trabajo como árbitro administrativo, los conflictos sindicales por listas, padrones o impugnaciones pasan directamente a resolverse en el fuero laboral.

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“No corresponde que el Gobierno intervenga en conflictos internos de los sindicatos y por eso el decreto 342 apuntó a evitar que, como pasó siempre, se resuelvan políticamente asuntos que son judiciales”, argumentaron a Infobae fuentes de Capital Humano.

Luis Barrionuevo, cuando asumió su nuevo mandato en la UTHGRA, en diciembre pasado

“Cuando los fallos no salen como ellos quieren, presionan con medidas como esa movilización a la que convocó Barrionuevo -agregaron-, pero lo tiene que definir la Justicia y si la Corte Suprema lo avala, se le dará el correspondiente certificado de autoridades”.

El decreto 342, en los hechos, sacó a la Secretaría de Trabajo del viejo rol de resolver conflictos vinculados con las elecciones sindicales y que, en forma tradicional, solían estar teñidos de sospechas de favoritismo político e incluso de otro tipo de irregularidades. Así, es la Justicia la que debe dirimir esas controversias sin la intervención del Estado, a tono con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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La medida cautelar que favoreció a Barrionuevo revocó una negativa previa y respondió a la falta de respuesta oficial del Poder Ejecutivo, que mantiene sin reconocimiento formal a las nuevas autoridades de la UTHGRA tras una disputa interna entre el líder a nivel nacional, Barrionuevo, y el titular de Seccional Capital, Dante Camaño, que se extendió a la vía judicial.

Sandra Pettovello es una de las funcionarias de mayor confianza de Javier Milei

Sin embargo, el Gobierno presentó el recurso extraordinario ante la Corte porque mantiene a rajatabla su decisión de recurrir hasta la última instancia judicial cuando existan decisiones adversas a sus resoluciones administrativas, como fue el no reconocimiento del triunfo electoral de Barrionuevo mientras el resultado siga en medio de una controversia judicial.

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La oposición a Barrionuevo también objetó la decisión de la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que otorgó la certificación provisoria a la lista de Barrionuevo. Los apoderados de la nómina Gris/Naranja, encabezada por Camaño, ex cuñado de Barrionuevo y líder de la Seccional Capital de Gastronómicos, denunciaron presuntas irregularidades procesales y sostuvieron que la sentencia se dictó con rapidez para impedir que las partes presentaran recusaciones contra los magistrados.

Este es el escenario en el que ahora se instaló la discusión destemplada entre Barrionuevo y Pettovello poco antes de que hablara el Papa y que suma un componente de extrema tensión que rodeará la movilización del lunes próximo de Gastronómicos.

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