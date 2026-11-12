Honduras

Honduras incorporará inyección preventiva contra el VIH en 13 clínicas especializadas

La Secretaría de Salud (Sesal) prevé distribuirlo en 13 clínicas especializadas del país, una medida que busca ampliar las alternativas de prevención

La Secretaría de Salud de Honduras implementará el lenacapavir preventivo en trece clínicas de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual.
La Secretaría de Salud de Honduras implementará el lenacapavir preventivo en trece clínicas de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual.
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La prevención del VIH en Honduras podría incorporar una nueva herramienta médica que reduce la necesidad de utilizar esquemas diarios de medicación. Se trata del lenacapavir, un fármaco de acción prolongada que se administra mediante una inyección subcutánea dos veces al año y que está dirigido a personas que no viven con el virus.

La Secretaría de Salud prepara su implementación mediante 13 clínicas de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual establecimientos donde se brindará orientación, evaluación médica y seguimiento a quienes cumplan los criterios para recibir esta alternativa preventiva.

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El subsecretario de Salud, Eduardo Midence, explicó que la incorporación del medicamento forma parte de un convenio de cooperación con el Gobierno de Estados Unidos y representa una ampliación de las opciones disponibles para reducir el riesgo de nuevas infecciones.

Una de las principales diferencias respecto a la PrEP oral es la frecuencia de administración. Mientras los esquemas tradicionales requieren tomar una pastilla diariamente, el lenacapavir utilizado con fines preventivos permite mantener la protección mediante aplicaciones semestrales, siempre bajo supervisión sanitaria.

Esta característica puede facilitar la continuidad de la prevención entre personas que enfrentan dificultades para mantener una medicación diaria, aunque su utilización requiere pruebas de VIH, valoración clínica y controles periódicos.

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Entre los grupos que podrían beneficiarse figuran las parejas serodiscordantes, es decir, aquellas en las que una persona vive con VIH y la otra no. Sin embargo, la decisión de utilizarlo debe basarse en una evaluación individual y no únicamente en la pertenencia a un grupo poblacional.

Midence señaló que Honduras aspira a ubicarse entre los primeros países latinoamericanos en incorporar esta modalidad preventiva. No obstante, la estrategia todavía se encuentra en preparación y las autoridades deberán precisar cuándo comenzará su aplicación, cómo se distribuirán las dosis y cuáles serán las condiciones de acceso.

Atención a los casos

La incorporación de esta alternativa preventiva ocurre en un contexto en el que el país continúa registrando nuevos diagnósticos y enfrenta dificultades para identificar oportunamente a todas las personas que viven con el virus.

Fotografía de archivo en la que se registraron las manos de un tomador de muestras y de un paciente al practicar una prueba de diagnóstico de VIH, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador
Fotografía de archivo en la que se registraron las manos de un tomador de muestras y de un paciente al practicar una prueba de diagnóstico de VIH, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud, citados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), indican que Honduras acumuló 44.620 diagnósticos de VIH entre 1985 y diciembre de 2025. De ese total, 1.191 fueron notificados durante el año pasado.

En 2026, hasta la semana epidemiológica 30, se habían registrado 457 nuevos diagnósticos: 336 en hombres y 121 en mujeres. El grupo de edad de 25 a 39 años concentró 229 casos.

Por ubicación geográfica, Cortés encabezó los registros con 133 diagnósticos, seguido de Francisco Morazán con 86, Atlántida con 63 y El Paraíso con 44. Estas cifras corresponden únicamente al período señalado y no representan el acumulado de todo 2026.

Midence indicó que más de 15.000 personas viven con VIH y conocen su diagnóstico en Honduras. También explicó que el aumento de los registros puede estar relacionado con una mayor realización de pruebas, por lo que las cifras deben interpretarse considerando el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.

La Secretaría de Salud dispone de 66 establecimientos que ofrecen atención integral a personas con VIH, incluyendo orientación, controles médicos y tratamiento antirretroviral gratuito.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió en marzo de 2026 que, pese a los avances en la cobertura de tratamiento, el diagnóstico tardío sigue siendo un problema: el 39% de las personas iniciaba la terapia cuando la infección ya se encontraba en una fase avanzada.

Alternativa adicional y no como sustituto

El lenacapavir permite reducir considerablemente la frecuencia de administración de la PrEP. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en julio de 2025 incorporar este medicamento inyectable dos veces al año como una alternativa adicional para prevenir nuevas infecciones por VIH.

El país registra 457 nuevos diagnósticos de VIH hasta la semana epidemiológica 30 de 2026
El país registra 457 nuevos diagnósticos de VIH hasta la semana epidemiológica 30 de 2026

Los resultados de los ensayos clínicos que respaldaron su aprobación internacional mostraron una elevada eficacia preventiva. Sin embargo, su administración requiere confirmar previamente que la persona no tiene VIH y mantener controles médicos para detectar oportunamente una posible infección.

Las autoridades sanitarias hondureñas deberán definir los mecanismos de evaluación, seguimiento y continuidad de las aplicaciones dentro de las 13 clínicas previstas.

El medicamento no cura el VIH, no sustituye el tratamiento antirretroviral para quienes ya viven con el virus y tampoco protege contra otras infecciones de transmisión sexual. Por ello, su incorporación deberá complementarse con educación sexual, pruebas periódicas, uso del preservativo y acceso oportuno a los servicios de salud.

La disponibilidad de esta inyección podría ampliar las alternativas para personas que enfrentan dificultades para mantener una prevención diaria, pero su impacto en Honduras dependerá de la cobertura que alcance, la continuidad del suministro y la capacidad del sistema sanitario para garantizar el seguimiento de quienes la utilicen.

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