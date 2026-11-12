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La saga GTA se experimenta igual en PC y consolas, según CEO de Take-Two: “Tienden a ser lo mismo”

Strauss Zelnick comparó la evolución de GTA con la de Civilization, que inició en PC y luego se expandió a consolas

GTA V
Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, se refirió a la relación entre los jugadores de PC y consola en la saga Grand Theft Auto.
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Strauss Zelnick, consejero delegado de Take-Two Interactive, aseguró que la relación de los jugadores de PC con la saga Grand Theft Auto no difiere de la que tienen los usuarios de consola. El directivo descartó que existan diferencias sustanciales entre ambas plataformas, aunque evitó pronunciarse sobre una posible llegada de Grand Theft Auto VI a PC.

La declaración surgió durante una sesión de preguntas y respuestas, cuando el analista Martin Yang consultó si Take-Two planeaba acercar la experiencia de PC a la de consolas, por ejemplo con opciones para el rol.

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Zelnick respondió que sagas como Civilization comenzaron en PC y luego se expandieron a consolas, pero que, en términos generales, “las experiencias en consola y en PC tienden a ser básicamente las mismas, y hoy en día las capacidades de un PC no son materialmente muy diferentes de las de una consola”.

Take-Two adquirió en 2023 el mod FiveM de GTA V, popular en servidores de rol, para integrarlo y monetizarlo de manera oficial
Take-Two adquirió en 2023 el mod FiveM de GTA V, popular en servidores de rol, para integrarlo y monetizarlo de manera oficial

El antecedente de los mods en GTA V

La experiencia de GTA Online en Grand Theft Auto V comenzó de forma similar en consola y en PC. Sin embargo, el ecosistema de mods desarrollado en la versión de PC resultó clave para que el título se mantuviera vigente durante los últimos 13 años. Take-Two reconoció esa influencia cuando, en 2023, adquirió FiveM, el mod de GTA V que ganó popularidad en numerosos servidores de rol, para integrarlo y monetizarlo de manera oficial.

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Sobre ese negocio, Zelnick afirmó que “el negocio de FiveM es un negocio que da beneficios”. Agregó que la misión de la compañía consiste en crear el mejor entretenimiento del mundo y llevarlo a los consumidores de todo el planeta, y que si logran eso, “la monetización se resuelve por sí sola”.

Fecha de lanzamiento y alcance en Xbox

Grand Theft Auto VI tiene previsto su estreno el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Ese día estará disponible únicamente la aventura para un jugador, mientras que Rockstar no se pronunció todavía sobre el futuro de GTA Online.

Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, solo con el modo para un jugador. (Rockstar)
Grand Theft Auto VI llegará el 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X/S, solo con el modo para un jugador. (Rockstar)

Microsoft confirmó, a través de Xbox Wire, que los propietarios de consolas de generaciones anteriores también podrán acceder al título desde el día del lanzamiento mediante Xbox Cloud Gaming, su servicio de juego en la nube. Esto incluye a quienes cuenten con una Xbox One, pese a que esa consola no recibirá una versión nativa del juego.

Cómo funcionará el acceso en Xbox One

Dado que GTA VI no tendrá instalación directa en Xbox One, los usuarios de esa consola dependerán por completo de Xbox Cloud Gaming, tecnología que ejecuta el videojuego en servidores remotos y transmite la imagen por internet. La consola recibirá el contenido audiovisual sin procesar los gráficos de manera local, lo que exige una conexión a internet adecuada y el cumplimiento de los requisitos de acceso al servicio.

Las sesiones en la nube utilizarán los ajustes gráficos correspondientes a Xbox Series S, sin importar desde qué consola se acceda. En consecuencia, los propietarios de Xbox One no tendrán la misma calidad visual que quienes jueguen en una Xbox Series X. El juego, además, estará limitado a 30 cuadros por segundo en consolas, incluida PlayStation 5 Pro.

GTA V recaudó 1.000 millones de dólares en sus primeros tres días en el mercado tras su debut en septiembre de 2013.
Rockstar no confirmó aún el futuro de GTA Online tras el lanzamiento de la nueva entrega.

Pese a que Xbox Cloud Gaming también permite transmitir juegos a computadoras, teléfonos inteligentes, televisores inteligentes y navegadores web, Microsoft restringirá el acceso a GTA VI exclusivamente a consolas Xbox durante el lanzamiento. Esta limitación deja fuera a los jugadores de PC que esperaban recurrir a los servidores de la compañía para evitar la compra de una consola de nueva generación, pese a que el procesamiento del título se realiza en servidores externos y no depende de la potencia del dispositivo utilizado para acceder a él.

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