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Cómo compartir internet desde un celular Android o iPhone

Compartir internet desde el celular puede ayudar a alguien sin datos a pedir transporte, comunicarse o buscar una dirección

(Imagen ilustrativa Infobae)
El celular puede funcionar como una red Wi‑Fi para que otros teléfonos, tabletas o computadoras usen su conexión móvil. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Compartir internet desde un celular puede ser útil cuando un amigo se quedó sin datos móviles y necesita resolver una situación prioritaria, como solicitar transporte a través de una aplicación, comunicarse con alguien o consultar una dirección.

La función convierte al teléfono en un punto de acceso Wi‑Fi para que otro celular, tableta o computadora se conecte mediante los datos móviles del equipo que comparte la conexión. Tanto Android como iPhone permiten hacerlo desde sus ajustes de red.

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Antes de activar esta opción, conviene revisar el plan de telefonía: algunos operadores pueden limitar el uso del punto de acceso o cobrar un cargo adicional. Además, compartir datos puede aumentar el consumo de batería y agotar más rápido el paquete de internet móvil.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Android y iPhone incluyen esta función dentro de sus configuraciones de red. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo compartir internet desde un celular Android o iPhone

En Android, se debe deslizar el dedo desde la parte superior de la pantalla y buscar la opción “Hotspot de Wi‑Fi” o “Punto de acceso”.

Si no aparece entre los accesos rápidos, puede agregarse desde el botón de edición. Al mantener presionada la opción, es posible activar el hotspot, modificar el nombre de la red y establecer una contraseña.

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La otra persona debe abrir la lista de redes Wi‑Fi de su dispositivo, seleccionar el nombre del teléfono que comparte internet e ingresar la clave. Android permite compartir la conexión por Bluetooth o mediante un cable USB.

En Android, el hotspot se puede activar desde el panel de accesos rápidos. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo
En Android, el hotspot se puede activar desde el panel de accesos rápidos. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

Según la guía de Android, un hotspot Wi‑Fi puede conectar hasta 10 dispositivos al mismo tiempo, aunque el rendimiento dependerá de la señal y del plan de datos.

En iPhone, la opción se encuentra en Ajustes, dentro de “Datos celulares” y “Configurar punto de acceso personal”, o directamente en “Punto de acceso personal”, según la versión del sistema.

Desde allí se puede habilitar la función y cambiar la contraseña de Wi‑Fi. El otro dispositivo deberá buscar el nombre del iPhone entre las redes disponibles e ingresar esa clave para conectarse.

iPhone permite compartir la conexión mediante Bluetooth o cable USB. Para utilizar el punto de acceso, ambos dispositivos deben tener activados Wi‑Fi y Bluetooth y mantenerse cerca uno del otro.

En iPhone, esta herramienta se encuentra en Ajustes, dentro de Datos celulares o Punto de acceso personal. REUTERS/Jeenah Moon
En iPhone, esta herramienta se encuentra en Ajustes, dentro de Datos celulares o Punto de acceso personal. REUTERS/Jeenah Moon

Apple indica que el punto de acceso personal utiliza los datos celulares del iPhone, no una red Wi‑Fi a la que el teléfono esté conectado.

Consejos para compartir internet desde un celular Android o iPhone de forma segura

Es recomendable compartir internet solo con dispositivos de personas de confianza y cuya seguridad se conozca.

Conectar equipos desconocidos o que podrían tener programas maliciosos instalados implica un riesgo para la privacidad y puede provocar un consumo inesperado de datos.

Un punto de acceso Wi‑Fi de Android puede vincular hasta 10 equipos, según la calidad de la señal y el plan contratado. REUTERS/Bruna Casas
Un punto de acceso Wi‑Fi de Android puede vincular hasta 10 equipos, según la calidad de la señal y el plan contratado. REUTERS/Bruna Casas

La red debe tener una contraseña distinta de la que se utiliza en otras cuentas o servicios. Conviene evitar configurarla como una red abierta: Android permite quitar la contraseña, pero esa opción facilita que otras personas cercanas se conecten sin autorización.

Al terminar, se debe desactivar el punto de acceso para evitar que otros dispositivos vuelvan a conectarse automáticamente y para reducir el consumo de batería y datos móviles.

En Android, además, puede activarse una opción para que el hotspot se apague cuando no haya equipos conectados.

Google llevó Gemini Intelligence a los Pixel 10

Google lanzó una actualización para los Pixel que incorpora Gemini Intelligence en los Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL y 10 Pro Fold.

Google distribuyó una actualización que incorpora Gemini Intelligence a los modelos Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold. REUTERS/Brendan McDermid
Google distribuyó una actualización que incorpora Gemini Intelligence a los modelos Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold. REUTERS/Brendan McDermid

El paquete de inteligencia artificial incluye Rambler, una herramienta que transforma dictados en textos ordenados y elimina muletillas, y Create My Widget, que permite crear widgets mediante instrucciones escritas.

La función puede utilizar información de Gmail, Calendar y el buscador; llegará también a los Pixel 11, pero no al Pixel 10a. La actualización amplía las acciones de Gemini en aplicaciones, como pedir comida, solicitar transporte o buscar restaurantes, y extiende esa capacidad al Reino Unido, India y Japón.

Además, los Pixel 10 reciben sugerencias proactivas y resúmenes de conversaciones en seis idiomas, incluido español.

Google anticipó nuevas herramientas para Android Auto, mientras que los Pixel desde el 6a suman 10 estilos adicionales de íconos personalizados. La disponibilidad de estas novedades dependerá del modelo, país, idioma y distribución gradual.

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