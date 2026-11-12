Asilo, detenciones y siete países en el viaje de una familia cubana hasta España

Una pareja camina de la mano junto a su hijo a través de una llanura cubierta de nieve en una ilustración en acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antony y Odaymis dejaron Cuba en 2021, viajaron a Rusia y cruzaron siete fronteras para llegar a España, donde hoy sostienen un emprendimiento de bocadillos cubanos en Salobreña, Granada. La travesía incluyó detenciones migratorias en Croacia y Eslovenia e intentos fallidos de cruce a lo largo de tres meses de desplazamientos por Europa, según relató la pareja a elToque.

La familia, integrada también por Víctor, hijo de Odaymis, salió de la isla con los ahorros obtenidos tras vender su vivienda en Marianao. El destino inicial fue Rusia, uno de los países que entonces no exigía visado a los ciudadanos cubanos. La decisión respondió a la crisis que atravesaba Cuba durante la pandemia y a la intención de evitar la ruta irregular hacia Estados Unidos a través de Centroamérica.

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Antes de ese viaje, Antony ya había intentado emigrar. En 2010 partió desde las cercanías de La Habana con otras 28 personas a bordo de una embarcación artesanal rumbo a Florida. La Guardia Costera de Estados Unidos los interceptó a pocos kilómetros de la costa y los devolvió a Cuba.

“Se veían las luces de la playa”, recordó Antony, de acuerdo con el testimonio. El hombre aseguró que aquella experiencia no modificó su decisión de abandonar la isla, donde trabajó como jefe de turno en una gasolinera de El Vedado.

Antony, Odaymis y el hijo de ella, Víctor, salieron de la isla en 2021, pasaron por Rusia, Serbia, Croacia, Eslovenia, Italia y Francia antes de instalarse en Salobreña, en la costa de Granada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antony, Odaymis y Víctor llegaron a Rusia a comienzos de 2021. La intención inicial era instalarse allí, pero el idioma, el clima y las dificultades de adaptación cambiaron el plan. Semanas después decidieron viajar a Serbia junto con otros cubanos y amistades que habían conocido en territorio ruso.

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Un grupo de conocidos pagó los pasajes aéreos hasta Serbia, donde solicitaron asilo político para ganar tiempo mientras buscaban una vía para continuar hacia Europa occidental. Durante su paso por ese país, trabajaron en la cosecha de manzanas y evaluaron la posibilidad de quedarse, aunque finalmente optaron por seguir.

El cruce hacia Croacia fue uno de los tramos de mayor riesgo. En el primer intento, los militares los detectaron ya dentro de territorio de la Unión Europea y los devolvieron a Serbia. En el segundo, caminaron cerca de 20 kilómetros por campos deshabitados, con equipaje y escasos recursos.

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“Nos sentamos noches enteras con los otros cubanos y en mi teléfono viejo dibujamos con mucha precisión el camino para no fallar otra vez”, contó Antony.

Las detenciones en Croacia y Eslovenia

Una vez en Croacia, la familia intentó trasladarse en autobús desde Zagreb hacia Eslovenia. Un control policial identificó que no tenían documentos europeos y los llevó a un centro de detención para migrantes. Allí iniciaron un pedido de asilo que les permitió contar con una situación temporal regular antes de intentar continuar el trayecto.

La familia fue detectada por militares durante el primer intento de ingreso a la Unión Europea y luego detenida en Croacia y Eslovenia, donde pidió asilo para continuar el viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo viaje en autobús les permitió ingresar a Eslovenia, aunque volvieron a ser detenidos. Odaymis relató que, durante una requisa, los agentes encontraron en su billetera un carné de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba que había conservado desde su juventud.

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“Yo pensé que los eslovenos nos matarían allí mismo o que estaríamos presos hasta ser deportados a Cuba”, afirmó Odaymis. La familia pidió asilo y, tras varios días, logró salir del centro migratorio.

Desde allí, el itinerario continuó por Italia y Francia. En territorio italiano, la pareja recurrió a un familiar para conseguir dinero que les permitiera comprar comida y pasajes. El cruce final hacia España puso fin a un recorrido de siete países: Cuba, Rusia, Serbia, Croacia, Eslovenia, Italia, Francia y España.

Un negocio cubano en la costa de Granada

La familia pasó primero por Barcelona, Valencia y Murcia antes de instalarse en Salobreña, en la costa de Granada. Allí encontraron empleo en el sector gastronómico y comenzaron a establecer vínculos con vecinos y clientes.

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A principios de 2026, Antony y Odaymis abrieron un emprendimiento de sándwiches y preparaciones cubanas. La propuesta ganó visibilidad en el municipio y fue mencionada por el diario Ideal, según la crónica de elToque.

Antony y Odaymis abrieron un emprendimiento de comida cubana en el municipio de Salobreña a principios de 2026. (Cortesía: elToque)

Odaymis dijo que su hijo, hoy de 26 años, logró construir su vida en España y que ella es abuela. “Estoy muy contenta de cómo nos va y de lo que ha sido nuestra vida fuera de Cuba”, sostuvo.

Antony, en cambio, explicó que mantiene una preocupación constante por sus padres y otros familiares que permanecen en la isla. “Tengo que volver aunque no quiera”, dijo al referirse a la situación de su familia en la isla.

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