Cuba

Pérdida de peso y amenazas: las condiciones que enfrenta Henry Constantín tras 15 días en aislamiento

Su pareja documentó irregularidades en la prisión de Kilo 7 que, según ella, buscan prolongar la detención del director de La Hora de Cuba y forzarlo al exilio

El periodista independiente cubano Henry Constantín permanece en prisión preventiva en la cárcel Kilo 7 de Camagüey./ (Diario de Cuba)
El periodista independiente cubano Henry Constantín permanece en prisión preventiva en la cárcel Kilo 7 de Camagüey./ (Diario de Cuba)
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El periodista independiente cubano Henry Constantín enfrenta amenazas y nuevas acusaciones en la prisión de Kilo 7, en Camagüey, en un contexto que su pareja, Alejandra García, atribuyó a una estrategia de las autoridades para empujarlo al exilio. El director de La Hora de Cuba permanece detenido desde hace casi dos meses.

García pudo visitarlo el viernes pasado, tras 15 días en aislamiento. Según relató a Martí Noticias y en un mensaje difundido por La Hora de Cuba, Constantín había sido separado del resto de los internos luego de que las autoridades penitenciarias informaran el hallazgo de un cuchillo artesanal en su celda.

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Según 14ymedio, la visita permitió a García constatar que Constantín se encuentra más delgado. La periodista calculó que perdió unas ocho libras, equivalentes a cerca de 3.6 kilos, desde su ingreso en prisión preventiva.

La familia manifestó preocupación por las condiciones de higiene dentro del penal. Aunque pudo entregarle alimentos y algunas pertenencias, García afirmó que la cárcel impidió el ingreso de productos para purificar el agua.

También denunció que parte de los medicamentos y de los alimentos preparados por sus familiares no habría llegado a manos del periodista. De acuerdo con su relato, los reclusos reciben comida en mal estado y agua que no reúne condiciones adecuadas para el consumo.

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Constantín se desempeñaba como director de La Hora de Cuba, ahora acumula imputaciones por desórdenes, tenencia de instrumentos para agredir y desobediencia. /(EFE/Ricardo Maldonado Rozo)
Constantín se desempeñaba como director de La Hora de Cuba, ahora acumula imputaciones por desórdenes, tenencia de instrumentos para agredir y desobediencia. /(EFE/Ricardo Maldonado Rozo)

García señaló además la presencia de mosquitos, el riesgo de enfermedades como el dengue y colchones con chinches. A esto sumó amenazas de agresión contra Constantín dentro del establecimiento penitenciario.

“Para él su única arma es la palabra y la verdad”, expresó García. Añadió que, pese a lo ocurrido, el periodista se mantiene tranquilo y dedicado a la lectura.

Autoridades reportaron un cuchillo en su celda

García rechazó la versión de las autoridades sobre el hallazgo del cuchillo y sostuvo que el objeto fue colocado para agravar la situación procesal de su pareja. “Todas las mentiras que se han construido, como plantar el cuchillo”, afirmó García, de acuerdo con 14ymedio, a cerca de cómo están incriminando al periodista en prisión.

Asimismo, denunció que el cuchillo no fue sometido a un examen de huellas dactilares y que el jefe de la unidad penitenciaria, identificado como el mayor Dani, manipuló el objeto, circunstancia que, a su juicio, comprometió la validez de la prueba.

En una publicación en las redes sociales de La Hora de Cuba, la pareja del periodista mencionó a un recluso, Nelson Vento Santiesteban, condenado a 17 años y oriundo de Cojímar, como presunto participante en la colocación del arma blanca. De acuerdo con García, testimonios de otros presos indican que Vento habría recibido la promesa de una reducción de condena.

Henry Constantin Cuba
El periodista cubano perdió más de tres kilos y medio de peso durante su reclusión en el penal de Kilo 7, según denunció su pareja, Alejandra García./(@constantincuba)

La denuncia apunta además contra un agente de la Seguridad del Estado al que identifica como Frank, Lieter Pimentel, jefe de enfrentamiento de ese organismo en Camagüey. García indicó que otros internos dijeron haber visto conversaciones entre ambos. Estas acusaciones no cuentan con una respuesta pública conocida de las autoridades cubanas, según los datos consignados por 14ymedio.

Dos causas penales permanecen abiertas contra el periodista

La situación judicial de Henry Constantín incluye una acusación por desórdenes y tenencia de instrumentos para agredir en establecimientos penitenciarios. Ese expediente está a cargo del instructor penal Dainer y se sumará a otra causa por desobediencia, según informó García.

El periodista permanece en el Destacamento 11 de Kilo 7, donde comparte espacio con presos comunes que cumplen largas condenas. La pareja del comunicador aseguró que todavía no existe una fecha prevista para el juicio.

García cuestionó la imputación al señalar que el propio informe de la prisión describiría a Constantín como una persona pacífica, silenciosa y dedicada a leer. Para ella, esa caracterización contradice el cargo por posesión de instrumentos para agredir.

El próximo 16 de noviembre se cumplirán dos meses desde la detención del director de La Hora de Cuba. Constantín fue trasladado a Kilo 7 el 24 de septiembre, pocos días después de su arresto, y continúa bajo prisión preventiva.

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