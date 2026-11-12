República Dominicana

El presidente Luis Abinader pide coordinación internacional contra el crimen organizado durante la cumbre de Ameripol

El mandatario dominicano afirmó en Santo Domingo que las redes delictivas aprovechan la circulación entre países y reclamó compartir datos para impedir que sus responsables se instalen en otra nación

Durante la apertura del cónclave hemisférico de Ameripol en Santo Domingo, el mandatario dominicano solicitó mayor intercambio de datos para evitar que los delincuentes transnacionales hallen refugio seguro en otros países del continente (Foto cortesía Presidencia)
Durante la apertura del cónclave hemisférico de Ameripol en Santo Domingo, el mandatario dominicano solicitó mayor intercambio de datos para evitar que los delincuentes transnacionales hallen refugio seguro en otros países del continente (Foto cortesía Presidencia)
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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, encabezó este miércoles la XVI Cumbre Ordinaria de la Comunidad de Policías de América (Ameripol) en Santo Domingo y pidió a las autoridades internacionales reforzar el intercambio de información y las acciones conjuntas para impedir que el crimen organizado transnacional encuentre refugio en otros países, informó la Presidencia de la República.

La reunión congrega a representantes de 39 instituciones policiales miembros de Ameripol, además de delegaciones y organismos de seguridad de América, Europa, Australia y la República de Corea. Entre los participantes figuran la Organización Internacional de Policía Criminal, la Organización de los Estados Americanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

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Abinader sostuvo que las fronteras han dejado de limitar las operaciones de las organizaciones delictivas y reclamó respuestas coordinadas. “El crimen no es nacional, el crimen es regional, el crimen es internacional”, expresó al advertir que los delincuentes aprovechan la circulación entre países para extender sus actividades.

Seguridad ciudadana y cooperación contra redes transnacionales

El mandatario planteó que los países deben profundizar la cooperación y compartir datos sobre las estructuras criminales, de modo que los responsables de delitos no puedan establecerse con tranquilidad en otra nación. También pidió responder con el mismo compromiso ante cualquier hecho criminal.

En el encuentro internacional policial de Santo Domingo, el jefe de Estado afirmó que sin estabilidad ni orden público resulta inviable alcanzar el bienestar social, la tranquilidad colectiva y el progreso financiero de las naciones (Foto cortesía Presidencia)
En el encuentro internacional policial de Santo Domingo, el jefe de Estado afirmó que sin estabilidad ni orden público resulta inviable alcanzar el bienestar social, la tranquilidad colectiva y el progreso financiero de las naciones (Foto cortesía Presidencia)

La seguridad ciudadana, afirmó, es una condición para el bienestar, la estabilidad y el crecimiento económico. “Sin seguridad ciudadana no hay desarrollo económico. Sin seguridad ciudadana no hay calidad de vida. Sin seguridad ciudadana no hay felicidad ni paz entre los ciudadanos de cualquier país del mundo”, manifestó.

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El Gobierno dominicano comenzó a fortalecer de forma más directa sus estrategias de seguridad desde 2023, mediante una fuerza de tarea integrada por las principales autoridades encargadas de combatir la delincuencia. La administración de Abinader había asumido en agosto de 2020, durante la pandemia de COVID-19.

Ese mecanismo celebra reuniones cada lunes para analizar los principales problemas de seguridad, coordinar medidas y seguir sus resultados. El Presidente aseguró que el trabajo conjunto mejoró los indicadores en los últimos años, aunque reconoció que persisten desafíos: “Un solo homicidio, un solo robo es demasiado para nuestro país”.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, señaló que el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el cibercrimen y el lavado de activos superan las fronteras nacionales y requieren una respuesta coordinada. También destacó la transformación de la Policía Nacional impulsada desde 2021, orientada a modernizar la formación, la doctrina y el vínculo de los agentes con la ciudadanía.

Raful anunció que la Cámara de Diputados tenía en agenda la ratificación del Tratado de Brasilia, que otorgará personalidad jurídica propia a Ameripol. Añadió que de la cumbre surgirá la Declaración de Santo Domingo, con compromisos sobre cooperación, intercambio de inteligencia e información y persecución del delito.

Distinciones y elección de la nueva presidencia de Ameripol

Las delegaciones de casi cuarenta instituciones de seguridad coordinan en República Dominicana estrategias conjuntas de inteligencia frente al narcotráfico, el lavado de activos y las redes de ciberdelincuencia que operan sin respetar fronteras (Foto cortesía Presidencia)
Las delegaciones de casi cuarenta instituciones de seguridad coordinan en República Dominicana estrategias conjuntas de inteligencia frente al narcotráfico, el lavado de activos y las redes de ciberdelincuencia que operan sin respetar fronteras (Foto cortesía Presidencia)

Durante la cumbre, Abinader recibió la Gran Orden Extraordinaria de Ameripol por su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la cooperación policial internacional. La distinción fue entregada por el secretario ejecutivo de Ameripol y director general de Carabineros de Chile, Marcelo Araya Zapata.

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, recibió la Orden de la Comunidad de Policías de América por su liderazgo, trayectoria profesional y compromiso con la seguridad ciudadana y la cooperación regional. Araya Zapata también le entregó esa condecoración.

Rodríguez García definió a Santo Domingo como un punto de encuentro para la seguridad hemisférica y afirmó que el crimen organizado, el narcotráfico, las amenazas cibernéticas y las nuevas modalidades delictivas exigen mayor confianza e intercambio de inteligencia entre las instituciones. “Que nuestra unidad se traduzca en acción y nuestra cooperación en seguridad para las Américas”, expresó.

Araya Zapata advirtió que las organizaciones criminales diversifican sus actividades e incorporan nuevas tecnologías, por lo que ninguna policía puede responder de manera aislada. Agradeció el respaldo institucional de Abinader, Raful y Rodríguez García a la realización del encuentro.

Las delegaciones abordan estrategias comunes contra el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y la ciberdelincuencia, con prioridad en el intercambio de información y la cooperación policial. La agenda también contempla la elección de la nueva presidencia de Ameripol para el período 2027-2028.

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