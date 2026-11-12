Google comprará datos de una aerolínea en liquidación para entrenar IA: así cuidará la privacidad de empleados y usuarios

Google pagará USD 10 millones por los archivos digitales de Spirit Airlines para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. (REUTERS/Carlos Jasso/File Photo)

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Google pagará USD 10 millones por los archivos digitales de Spirit Airlines, la aerolínea de bajo costo que dejó de operar en mayo, para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Los sindicatos retiraron sus objeciones después de que el acuerdo se modificara para excluir información sensible de los empleados.

Spirit está en liquidación y vende sus activos para pagar a los acreedores. Google ganó en agosto de 2026 la subasta por los datos, según la agencia Reuters.

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Según el resumen que hizo el medio especializado en viajes Skift del expediente de 157 páginas, el lote incluye unos 1.900 millones de correos internos de 91.000 cuentas, 664 millones de elementos de Microsoft Teams, 91 millones de archivos y cerca de 30 millones de líneas de código. Hay datos comerciales, como tarifas y paquetes de vacaciones.

El lote adquirido incluye 1.900 millones de correos internos, millones de archivos de trabajo y registros de tarifas comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sindicato Asociación de Auxiliares de Vuelo (AFA-CWA), que agrupa a 55.000 afiliados, había objetado la venta desde su anuncio en agosto de 2026. Su argumento era que las garantías de Google protegían a los clientes, pero no a los trabajadores, cuyos correos y mensajes llegan hasta 1986.

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Lo que quedó fuera de la venta

Con el nuevo texto, quedan excluidos los historiales médicos, los registros de pruebas de alcohol y drogas, los expedientes disciplinarios, los documentos de identidad y los datos de programas de seguridad. Skift añade la nómina, los datos biométricos y los reclamos sindicales a esa lista.

Una empresa independiente, Tonic AI, deberá borrar de los archivos todo lo que permita identificar a una persona. El sindicato afirmó que el procedimiento seguirá una norma internacional (ISO 27559) más exigente que la estadounidense que Spirit pensaba usar, y que un verificador independiente revisará el resultado.

El convenio revisado excluye del traspaso los historiales médicos, nóminas, pruebas de sustancias y datos biométricos del personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google tiene prohibido intentar reidentificar a las personas y debe procesar los datos en un entorno seguro. La compañía puede retirarse del trato si la limpieza reduce el volumen de información comprada en más de 8 por ciento, según Wired.

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Google dijo en octubre que no buscaba comprar información personal: los datos se excluirían o los anonimizaría un tercero independiente antes de recibirlos. Esta vez no respondió de inmediato a las consultas de la prensa.

Un reclamo que juntó a pilotos, mecánicos y legisladores

A la objeción de AFA se sumaron en septiembre los sindicatos de pilotos, mecánicos y otros gremios aéreos. En octubre, unos 120 legisladores, con la senadora Elizabeth Warren y el representante Steven Horsford al frente, pidieron garantías antes de que se entregaran los datos.

Más de un centenar de legisladores y gremios del sector aéreo objetaron la transacción original para exigir protecciones laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el sindicato, el Código de Quiebras y las leyes federales y estatales no ofrecen hoy protecciones de privacidad para los trabajadores. “Sin nuestro sindicato, nadie habría hablado por los trabajadores en esta venta de saldo de su información privada”, afirmó Sara Nelson, presidenta internacional de AFA.

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Nelson dijo a Wired que el gremio exigirá cláusulas de protección de datos en los contratos con otras aerolíneas y que ya empezó a reunirse con políticos estatales para escribir leyes. “Esto es un problema incluso en trabajos que parecen los más protegidos frente a la IA”, señaló.

El tribunal de quiebras de Nueva York programó para el 17 de noviembre la audiencia que definirá la aprobación de la venta a Google. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Ari Ezra Waldman, profesor de derecho en la Universidad de California en Irvine, calificó el arreglo de “un resultado bastante bueno” para los empleados. Añadió que los sindicatos sabrán desde ahora que deben negociar la privacidad cuando se vendan datos de una empresa. Waldman planteó una alternativa más simple: prohibir del todo la venta de datos.

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Spirit dijo en un comunicado que agradece la colaboración de Google, del defensor de la privacidad del consumidor y de los sindicatos. Ese defensor había recomendado en octubre aprobar la venta si se excluía la información personal de 97 millones de clientes, según Reuters.

El tribunal de quiebras fijó una audiencia sobre la venta para el 17 de noviembre. Reuters dijo que se espera que el juez apruebe el trato esa semana. Asimismo, la AFA tiene otras cinco presentaciones activas en el caso de quiebra de Spirit.