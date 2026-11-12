Ganaderos de Costa Rica advierten que el sector podría desaparecer en algunas zonas del país y piden subsidios al Gobierno

Los ganaderos solicitaron estudiar la creación de subsidios para la producción nacional, ante los elevados costos operativos y la competencia de productos importados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Representantes del sector ganadero de Costa Rica advirtieron ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa que las dificultades económicas, el endeudamiento y los efectos del fenómeno de El Niño están comprometiendo la continuidad de numerosos productores, especialmente en Guanacaste, donde temen que la actividad llegue a desaparecer en algunas comunidades.

Durante una audiencia legislativa, integrantes de las cámaras de ganaderos de Santa Cruz y San Carlos expusieron los principales problemas que enfrentan sus asociados y solicitaron la intervención de los diputados y del Poder Ejecutivo para evitar que más familias abandonen esta actividad productiva.

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Entre las preocupaciones mencionaron los altos costos de producción, la competencia con productos extranjeros a raíz de los tratados de libre comercio, las dificultades para acceder a financiamiento y la falta de recursos para afrontar obligaciones bancarias.

Los representantes señalaron que algunos productores ya enfrentan procesos de cobro judicial, debido a que sus ingresos no les permiten cumplir con los compromisos financieros adquiridos.

Ganaderos solicitan subsidios para mantener la producción

Ante este panorama, los productores plantearon la posibilidad de establecer mecanismos de apoyo económico que permitan reducir los costos y mejorar las condiciones de competitividad.

“Hay manera de crear subsidios para el sector agropecuario, en los cuales podríamos trabajar que impacten a todos en general, el sector de engorde, leche, porcino, de pollos y todo lo demás”, manifestó Jessica Mora, representante de la Cámara de Ganaderos de San Carlos.

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También cuestionó que los costos operativos continúen elevados pese a la disminución del tipo de cambio del dólar.

Representantes de las cámaras de ganaderos de Santa Cruz y San Carlos comparecieron ante la Asamblea Legislativa para exponer las dificultades económicas que enfrenta el sector. Crédito: Transmisión Asamblea Legislativa

Sequía amenaza la ganadería en Guanacaste

Otro de los problemas abordados fue la afectación provocada por El Niño, particularmente en las zonas donde la disminución de las lluvias limita la disponibilidad de agua y pastos para alimentar al ganado.

Según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), entre enero y septiembre de 2026, el Pacífico Norte registró un déficit de lluvias del 43% respecto a sus valores habituales.

La situación llevó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a mantener alerta roja en varios cantones guanacastecos, incluido Santa Cruz, por los efectos de la sequía.

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Además, el Banco Central de Costa Rica advirtió que la actividad ganadera podría verse afectada por la reducción de pastos y agua, lo que aumentaría los gastos de producción.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) anunció una estrategia preventiva para el período 2026-2027, que contempla reservas de alimento animal, almacenamiento de agua, créditos y alternativas para reestructurar deudas.

Productores también enfrentan dificultades con el registro del ganado

Durante la comparecencia, los legisladores consultaron sobre las acciones desarrolladas por las cámaras ganaderas para acompañar a sus asociados en los procesos de identificación de animales y emisión de guías digitales.

Un representante de Santa Cruz explicó que su organización ha realizado capacitaciones tanto para asociados como para productores independientes.

También señaló que algunos ganaderos, especialmente adultos mayores, necesitan asistencia para realizar estos procedimientos.

“La cámara le está ayudando a los que no pueden hacer las guías”, explicó.

El sistema nacional de trazabilidad establece mecanismos de identificación individual del ganado y registro de sus movimientos para fortalecer el control sanitario y la supervisión de la actividad.

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El fenómeno de El Niño ha provocado una disminución de las lluvias en Guanacaste, afectando la disponibilidad de agua y pastos necesarios para alimentar al ganado. (Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería)

Temen que las nuevas generaciones abandonen la actividad

Los representantes rechazaron la percepción de que todos los ganaderos cuentan con grandes recursos económicos.

Explicaron que muchas familias trabajan con fincas heredadas, animales que forman parte de su patrimonio o terrenos alquilados para desarrollar la producción.

También advirtieron que la falta de rentabilidad podría desmotivar a los hijos y nietos de los actuales productores, quienes enfrentarían dificultades para mantener los negocios familiares.

Según expusieron, esta situación podría provocar la venta de propiedades ganaderas y facilitar su adquisición por inversionistas extranjeros.

Por ahora, las cámaras solicitaron medidas que permitan sostener la actividad y reducir el riesgo de que más productores abandonen sus fincas.