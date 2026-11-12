Microsoft prometió que otros clientes no pagarán la electricidad que consumen sus centros de datos

La compañía planea construir este año capacidad de cómputo por USD 117.000 millones para servicios de IA y computación en la nube. REUTERS/Dado Ruvic

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Microsoft se comprometió a financiar por su cuenta la electricidad que necesitan sus centros de datos, sin apoyarse en subsidios del gobierno ni encarecer el servicio de otros consumidores. La presidenta de operaciones en la nube de la empresa, Noelle Walsh, lo dijo el 11 de noviembre en Houston.

“No queremos que otros clientes paguen por nuestro crecimiento”, afirmó Walsh en una conferencia organizada por BloombergNEF. “Pagaremos nuestro propio camino”, añadió, según informó Bloomberg.

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La compañía planea construir este año capacidad de cómputo por USD 117.000 millones para servicios de inteligencia artificial y computación en la nube, según la misma agencia. Esa expansión coincide con la creciente preocupación en Estados Unidos por el efecto de estas instalaciones sobre las facturas de luz.

Hileras de bastidores en un centro de datos transmiten información mediante haces de luz azul a través de cables de fibra óptica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bloomberg vinculó el anuncio con las elecciones legislativas de noviembre, que dieron a los demócratas el control del Congreso. En ellas, votantes de decenas de localidades optaron por restringir o frenar la construcción de nuevos centros de datos, según un análisis publicado por Yahoo Finance.

Un compromiso que ya existía desde enero

El 13 de enero, Microsoft presentó una iniciativa para limitar el efecto de sus centros de datos sobre los precios de la energía y el consumo de agua, según Reuters. La empresa dijo entonces que pagaría tarifas eléctricas suficientes para cubrir sus costos y que trabajaría con las compañías de servicios públicos para ampliar el suministro.

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El presidente de Microsoft, Brad Smith, lo resumió en un acto en Virginia: “Nuestra promesa es que pagaremos nuestro camino como empresa”, para que sus centros de datos no suban el precio de la electricidad en cada comunidad, informó CNBC.

Smith agregó que la empresa firmaría acuerdos con las compañías eléctricas por adelantado para que puedan invertir en infraestructura. En Wisconsin, pidió a la comisión estatal de servicios públicos que eleve la tarifa especial que paga Microsoft, según CNBC.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión política se extiende a todo el sector

Microsoft no es la única en prometerlo. El 5 de noviembre, OpenAI se comprometió a “pagar nuestro propio camino” en energía e infraestructura, según recogió Yahoo Finance. El mismo texto cita al director ejecutivo de NextEra Energy, John Ketchum, quien sostuvo que los centros de datos deben cubrir sus costos de generación y transmisión.

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En Texas, la gobernadora electa Gina Hinojosa prometió endurecer las condiciones de aprobación de estas instalaciones, según la agencia surcoreana Yonhap. El gobernador saliente, Greg Abbott, había decretado antes de las elecciones una pausa en nuevas autorizaciones.

Ese contexto afecta a un proyecto de Microsoft en el oeste de Texas: un centro de datos de 2,7 gigavatios con una planta de gas propia que construirá Chevron, según Yonhap. La petrolera mantiene el objetivo de iniciar operaciones en 2028 y alcanzar el funcionamiento completo en 2031.

Yahoo Finance señaló que Microsoft fue la única de las cuatro grandes tecnológicas con flujo de caja libre positivo en el último trimestre, de USD 18.600 millones. El mismo medio indicó que Texas todavía no ha redactado sus leyes y que cada estado debe fijar tarifas para los grandes consumidores de energía.

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Profesionales inspeccionan las filas de servidores y pantallas de datos en un avanzado centro de IA, ilustrando la infraestructura crítica para la computación moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los centros de datos de IA

Un centro de datos de inteligencia artificial es una infraestructura especializada diseñada para entrenar y ejecutar modelos avanzados de aprendizaje automático.

A diferencia de las instalaciones convencionales, integra clústeres masivos de chips de alto rendimiento, como GPUs y TPUs, conectados mediante redes de ultra baja latencia para procesar volúmenes colosales de información en paralelo y a velocidades extremas.

Dado el enorme esfuerzo computacional que exigen estos modelos, estas instalaciones requieren un suministro eléctrico muy superior al estándar y sistemas avanzados de refrigeración, comúnmente basados en refrigeración líquida directa al procesador. Actúan como el soporte físico e invisible que hace posible el funcionamiento de herramientas generativas, visión por computadora y análisis predictivo a escala global.

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